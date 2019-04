«La escritura es como una novia celosa, requiere de tu atención 24 horas al día» Los actores Unax Ugalde y Marta Hazas, protagonistas de 'Si no te hubiera conocido'. / Centro Dramático Nacional Autor de 'Si no te hubiera conocido', la obra de teatro que hoy se representa en el Palacio de Festivales, opina que «un escritor debe seducir al actor» Sergi Belbel Dramaturgo LOLA GALLARDO Santander Sábado, 13 abril 2019, 07:58

Hace casi treinta años que el dramaturgo catalán Sergi Belbel (Barcelona, 1963) renunció a la carrera de Filología porque prefería «ser un escritor que hiciera historia, en vez de un académico que la enseñara». El tiempo acabó dándole la razón. Hoy es uno de los autores contemporáneos más destacados de la escena española y sus obras han sido traducidas a una veintena de idiomas. Y hoy presenta en el Palacio de Festivales 'Si no te hubiera conocido', protagonizada por Unax Ugalde y la actriz cántabra Marta Hazas.

-¿Cómo surgió 'Si no te hubiese conocido'?

-Llevaba bastante tiempo sin escribir y hace tres años se me ocurrió esta historia. No había escrito porque era director del Teatro Nacional de Cataluña y era difícil compaginarlo con el teatro porque la escritura es como una pareja celosa que requiere de tu atención las 24 horas al día. Quería volver a escribir y se me ocurrió hacer una obra de teatro y al mismo tiempo una serie para Netflix. Es una historia de amor blanco, que apenas había tratado en mi teatro. Son problemas que vienen de fuera, no del núcleo de la pareja. Es como una tragedia donde los personajes se quieren pero ocurren imprevistos y accidentes trágicos. Unax Ugalde, el protagonista, entra en un delirio a partir del dolor que le causa la pérdida de su enamorada, la actriz cántabra Marta Hazas. En este momento entro en el terreno de la fïsica cuántica, un mundo apasionante para cualquier creador. Te permite construir historias y tomar distintos caminos dependiendo de las decisiones de los protagonistas. En esta obra parto de un punto trágico para que el protagonista se plantee si hubiera podido evitarla tomando otras decisiones en el pasado. Y hasta aquí puedo contar.

-¿Y por qué eligió el formato de comedia romántica?

-Con 29 años escribí una obra que está en el cajón y allí se quedará para siempre. Contaba una historia sobre una pareja feliz, que resultó una porquería. Era una obra sin conflicto, donde chico conoce chica se quieren y son felices. Una historia que en el minuto ocho ya te estás muriendo de aburrimiento. La felicidad es contraria al teatro y aunque el dramaturgo busca la felicidad del espectador, no se puede plantear una historia sin conflictos. Ahora busco la tragedia, la pareja se quiere y un accidente les golpea.

-El protagonista viaja hacia atrás en el tiempo, ¿usted también?

-Ya me gustaría (ríe). Muchas veces me he planteado la eterna pregunta, como todo el mundo, de qué hubiera pasado si hubiera tomado otra decisión.

-Marta Hazas y Unax Ugalde ¿son como usted los ha escrito?

-Trabajar con ellos ha sido maravilloso, un idilio total. A Unax y a Marta los conocía del cine y junto a ellos están también Marta Santandreu y Óscar Jarque. La base de la obra, el cien por cien, es la química entre Marta y Unax. Es una pareja que se destruye en el minuto cinco y el espectador lo que quiere es que se junten durante el resto de la obra. Marta me sorprendió mucho porque es una actriz muy luminosa y guapa que interpreta a una mujer dura, intelectual y con bifurcaciones. Cada escena es diferente.

LA OBRA Qué 'Si no te hubiese conocido' es una obra escrita y dirigida por Sergi Belbel. Quiénes Interpretada por Marta Hazas, Unax Ugalde, Marta Santandreu y Óscar Jarque. Dónde En la Sala Pereda del Palacio de Festivales, en Santander. Cuándo Hoy, a las 20.30 horas.

-¿Cómo nació su pasión por el mundo del teatro?

-Desde que tengo uso de razón me gusta el teatro. Nací en Tarrasa y allí había mucho teatro amateur. En la Universidad Autónoma de Barcelona se creó un grupo de teatro entre profesores y alumnos y conocí a Sanchis Sinisterra y fue como una epifanía. El contacto con Sanchis fue lo que me abrió los ojos a un mundo al que había sido aficionado y empecé a involucrarme de lleno. Había estudiado Filología Románica y Francesa. Iba para profesor, saqué las oposiciones y empecé a simultanear el teatro profesional con la universidad. Llegó un momento en que tuve que decidir y esto aparece en la serie de Netflix cuando a la protagonista le preguntan si quiere ser profesora de arte o cantante. Mi profesor me preguntó una vez qué prefieres estudiar a los demás o que los demás te estudien a ti. Este pregunta me ha perseguido toda mi vida.

-¿Qué ingredientes tiene una buena obra de teatro?

-Si supiera los ingredientes exactos escribiría la obra perfecta cada día. Una obra tiene que sacudir al espectador a través de la risa, un puñetazo o el llanto. La escritura teatral tiene un punto de misterio. Empieza la función y los actores actúan sin tecnología. Son personas hablando a personas. La tecnología ayuda a que sea bonito, pero la esencia del teatro es el directo. El actor puede improvisar y añadir cosas de su propia cosecha. Y lo que sucede en el teatro es único, una especie de mágia donde el autor tiene que pensar en ese momento de comunión entre actor y espectador. Y es precisamente esa magia la que mantiene el teatro vivo. El teatro crea momentos irrepetibles.

-¿Por qué escribe?

-Nunca quise se escritor ni tengo madera de ello. No sé realmente por qué escribo. Vinculo mucho la escritura con el teatro y me inspiro en la vida, las paradojas, lo que no entiendo, las tragedias y las injusticias. No me gusta adoctrinar, el teatro no debe decir a la gente cómo vivir sus vidas, pero el espectador como persona libre, independiente e inteligente tiene que reflexionar y pensar. En el caso de 'Si no te hubiera conocido' quiero que las parejas rememoren en qué momento sus caminos se juntaron.

-¿Alguna vez pensó en ponerse al otro lado y subir al escenario?

-Lo hice alguna vez, primero en broma y las dos últimas veces me rompí, primero el menisco de la pierna izquierda y después el de la derecha. Prefiero no hacer nada más.

-¿Y qué consejo le daría a un dramaturgo que empieza a escribir su primera obra?

-Que sea muy sincero y no intente imitar a nadie, que busque su propia voz y que ame a los actores. El escritor tiene que seducir al actor. Lo que más me gusta es cuando un actor me llama y me dice que ha leído mi texto y quiere hacerlo. A un joven le digo que quiera a los actores y se apasiona por ellos, porque si los actores no te apasionan la escritura teatral no es lo tuyo.