Faemino y Cansado regresan a Santander con '¡Quien tuvo retuvo!' Faemino y Casado ofrecerán en Santander tres funciones de su último montaje. / DM El dúo madrileño estará el próximo mes de octubre en el Teatro Casyc con un espectáculo «de producción austera» ROSA RUIZ Santander Jueves, 6 septiembre 2018, 07:26

Faemino Cansado vuelven a Santander. Lo harán el próximo mes de octubre y a un escenario que no les es desconocido. El Teatro Casyc, que llenaron hace dos años con la obra 'Como en casa en ningún sitio'. Ahora llegan con '¡Quien tuvo retuvo!', un espectáculo que ellos mismos definen «de producción austera».

Y es que, cuando encaran la creación de una nueva obra -o al menos eso dicen- su preocupación primera «es conseguir la excelencia». Aunque no siempre lo consiguen. «Por ejemplo en '¡Quien tuvo retuvo!' desde luego que no. Cuando decidimos cuál será el tema que vehiculice el nuevo espectáculo desechamos habitualmente cualquier idea ya realizada. En este no ha sido el caso».

EL ESPECTÁCULO - Título '¡Quien tuvo retuvo!'. - Protagoniastas Faemino y Cansado. - Fechas Viernes, 26; sábado 27 y domingo 28 de octubre. - Escenario Teatro Casyc (C/Tantín) Santander. - Entradas A la venta en los canales de Liberbank

Cuando Faemino y Cansado diseñan la producción de un nuevo espectáculo, siguen explicando, jamás les asusta el coste económico, nunca eliminan un gag o un sketch por caro que resulte llevarlo a escena. En ¡Quien tuvo retuvo!, sin embargo, la producción ha sido más bien austera. «En definitiva, si no es excelente ni hay tema, repetimos puesta en escena y es barato». Y ¿qué aporta este nuevo montaje a la carrera de Faemino y Cansado? Pues dos cosas a cual más importante: Risas y reminiscencias.

Es, por tanto, un espectáculo que hará las delicias de su público más fiel, y en Cantabria es legión, y de aquellos que por primera vez se acerquen a la sala.

En esta ocasión, como en su anterior visita, ofrecerán tres funciones, los días 26, 27 y 28 de octubre, y las entradas ya pueden adquirirse en los canales habituales de Liberbank.

Faemino y Cansado son uno de los dúos cómicos más veteranos del país. Con una trayectoria de más de treinta años su apuesta por el humor más absurdo ha creado una escuela en el país. En su última visita a la capital cántabra se le preguntó a Javier Cansado por el secreto para mantener esa carrera tan longeva, que no es otro, según dijo, que no desviarse de su «línea». «La gente que nos sigue, sabe por experiencia que lo que hacemos tiene calidad y nos entregamos al público. Santander es ciudad conquistada hace muchos años. Aquí siempre funcionó», reconoció.

Otra de las fórmulas que más funciona en este dúo es la de no tener miedo a los tabués. «En España es muy nuestro el humor negro, reírse de la muerte. Si alguien es capaz de reírse de la muerte, no hay ningún tema más», confesó.

Carlos Faemino y Javier Cansado se forjaron en los año 80 en el madrileño parque del Retiro, donde también dieron sus primeros pasos otros humoristas como Pedro Reyes o Pablo Carbonell. Desde el principio se centraron en un tipo de humor blanco y surrealista cargado de juegos de palabras y dobles sentidos. Suelen ser historias muy trabajadas y con muchos detalles. No hablan de actualidad, no realizan imitaciones, no hacen chistes sobre políticos ni se visten de ama de casa.

Se dieron a conocer al gran público en el mítico programa 'Un, dos tres... Responda otra vez', y posteriormente en 'Cajón Desastre'. Y con esa apuesta lograron introducir a los cómicos españoles en los teatros, cuando tradicionalmente su trabajo se exhibía únicamente en las salas de fiestas. En octubre estarán de vuelta en Cantabria.