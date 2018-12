¿Qué hacemos en Navidad?

Arte, música, teatro, danza... Las navidades acercan un programa variado y completo de actividades para todos los públicos. Desde los grandes centros culturales de Santander –Palacio de Festivales, Teatro Casyc, Centro Botín, Escenario Santander...– hasta las pequeñas salas de música y teatro como Escena Miriñaque, el Café de las Artes, el Bar Rvbicón o la Sala Niágara y la Black Bird. El encendido de las luces navideñas es el pistoletazo de salida de un programa que abarca todas las disciplinas artísticas. Desde grandes propuestas a otras más sencillas, hay Navidad para todos los gustos.

El Centro Botín tiene dos exposiciones. 'Retratos: esencia y expresión' es una selección de obras maestras del siglo XX provenientes de la colección de arte de Jaime Botín que incluye trabajo de Henri Matisse, Francis Bacon, Juan Gris, Joaquín Sorolla, Daniel Vázquez Díaz, Isidre Nonell, José Gutiérrez Solana y Pancho Cossío. Cronológicamente, esta selección de trabajos refleja casi en su totalidad el arte del siglo XX, iniciándose con 'Figura de medio cuerpo', creada por Nonell en 1907, y cerrándose con 'Self Portrait with injured eye', pintada por Francis Bacon en 1972.

Y hasta marzo se puede visitar 'Entrespacios', de la escultora Cristina Iglesias. Comisariada por Vicente Todolí, presidente de la Comisión Asesora de Artes Plásticas de la Fundación Botín, las piezas y obras de esta artista son en su mayoría de formato monumental, reinventan lugares y generan nuevos espacios en las grandes salas del Centro Botín.

A partir del día 22, el centro de arte en Santander abordará una serie de actividades para disfrutar de las artes en estas fechas navideñas de una manera diferente. Una novedosa biblioteca pop up en la que se recolectarán y expondrán historias de Navidad, una discoteca silenciosa o una acción colectiva para hacer regalos a los Reyes Magos, sobresalen dentro de esta programación altamente participativa.

Los Momentos de Inspiración, en los que artistas de diferentes disciplinas colonizarán por sorpresa las pasarelas y los exteriores del Centro Botín, dinamizarán el entorno del centro de arte durante los fines de semana del periodo navideño.

Además, el día 23, el auditorio del Centro Botín acogerá la muestra final del taller de profundización de teatro impartido por el actor Adolfo del Río. En este caso, se representará la obra «El Principito», con entrada libre hasta completar aforo. Asimismo, el Centro Botín acogerá un concierto solidario cuya recaudación se destinará íntegramente a la Cocina Económica de Santander. El coro de cámara «A Capella» y el grupo de música antigua «Capella Antiqva», dirigidos por Manuel Galán y acompañados por el pianista Luis Ángel Martínez, ejecutarán un programa relacionado con la Navidad.

La programación del Casyc incluye este último mes del año teatro y exposiciones. La próxima semana estará en Santander Rafael Álvarez, El Brujo, con su espectáculo 'La luz oscura'.

Y dos exposiciones completan la programación de este centro cultural. 'Confines. Más allá de la globalización', un proyecto de Eduardo Lostal que se podrá visitar hasta el 28 de diciembre. Se trata de una exposición fotográfica con más de 33 fotografías de gran formato y un libro catálogo que recoge unas 280 imágenes, tanto a color como en blanco y negro. La muestra pretende ser una recopilación de las mejores fotografías, tomadas a lo largo de una vida de viajes a los rincones más remotos del planeta. Y también va de fotografías 'Click 2017. Fotoperiodismo cántabro', que se podrá visitar hasta el próximo sábado. El proyecto de fotoperiodismo 'Click' reúne en esta cuarta edición las fotografías de 27 reporteros gráficos, nacidos en Cantabria, avalados con algunos de los premios más importantes de fotografía a nivel nacional y con experiencia en los medios de comunicación más prestigiosos del mundo. Esta propuesta, impulsada por Joaquín Gómez Sastre y Javo Díaz Villán, que cuenta con la colaboración del Gobierno de Cantabria y de la Fundación Caja Cantabria se ha marcado como objetivo «visibilizar, reivindicar y dignificar el trabajo de los fotoperiodistas, muchas veces sometidos a situaciones laborales precarias, pero se resisten a abandonar su trabajo y siguen retratando la realidad a través de sus objetivos».

El Palacio de Festivales también tiene una apretada agenda que incluye el recital de música de Rozalen y lo mejor del gospel; teatro con 'Cronología de las bestias' y danza con Kyiv Ballet y Filarmónica Orquesta, con las obras 'Chopiniana' y 'Scheherezade'. Y para los más pequeños la música de Cantajuego, que repasará sus éxitos musicales.

Escenario Santander acercará en diciembre, el día 21, a Dorian y su Justicia Universal. Once canciones marcadas por el espíritu de la 'new wave' y de la electrónica de baile que nos devuelven a los Dorian más nocturnos, líricos y viscerales. Enseguida se comprueba que su olfato para golpear sensibilidades a golpe de hit se mantiene intacto a lo largo de los once cortes de un disco que, sin duda, está destinado a dejar huella en este año. La soledad urbana, el desasosiego, el amor después del amor y la necesaria rebeldía ante la cara más cruel del capitalismo son solo algunos de los asuntos abordados en las letras de Marc Dorian en un álbum que ha cuidado hasta el más mínimo detalle.

Una Navidad de cine Un buen libro o una buena película de cine. Cualquiera de los dos planes son buenos para Navidad. Una época que siempre se llena de estrenos de cine, sobre todo dirigidos al público familiar. El 21 de diciembre llegará a las salas 'Spider-Man: un nuevo universo'. En esta nueva entrega animada aparecerá Miles Morales, personaje muy querido por algunos amantes del cómic. Y ese mismo día también llega una nueva 'Mary Popins'. El último estreno del año es 'Tiempo después' (28 de diciembre). Los que recuerdan con nostalgia al José Luis Cuerda de 'Amanece que no es poco' están de enhorabuena, ya que la segunda parte llega a final de año con el mismo humor surrealista. En 'Tiempo después', la trama se sitúa en el año 9177.

Escena Miriñaque pondrá en marcha el próximo sábado 'Meeting Baby', el ciclo dedicado a los más pequeños de la casa. Arrancará con teatro de títeres y objetos para bebés. El siguiente fin de semana –días 22 y 23– llegará Teatro Paraíso con 'En el jardín', una historia de amor y de emociones. Entre los espectáculos infantiles también figura 'Cucú Haikú', de Miriñaque, una delicada forma visual y poética para los más pequeños. El Café de las Artes ofrece danza, teatro y música. El próximo viernes llega la banda Muskulo, un proyecto de experimentación entre artistas de diversos recorridos no exclusivamente musicales. Música, en cualquier caso, en su mayor parte instrumental. Y el sábado llega el teatro con 'Camino', de The Funes Troup. Da.Te Danza presentará el próximo domingo 'Cuál es mi nombre'. El teatro volverá el 22 con 'Maldito Otoño', de la compañía La Subterránea.

Y el Bar Rvbicón tiene una intensa agenda en diciembre que va más allá de la música. Hay convocado un concurso de microrrelatos y una exposición de Marcos Torrecilla y Beatriz Pardo titulada 'La noche en el Sol'. En cuanto a la parte musical actuarán Vinnie Sperrazza Trío, un versátil batería y compositor que suena con fuerza como uno de los nuevos talentos de la escena neoyorquina. El guitarrista Alejandro Mingot, que ha acompañado a bandas de blues, rock y jazz también visitará esta sala alternativa en diciembre, además de Juan de Diego Trío o Chebú, Fran Mariscal y Ferrán Exceso, entre otros.

Los planes de esta Navidad también pueden ser literarios. Las distintas librerías de Santander mantienen su programación de presentaciones de libros y encuentros con autores en estas fechas festivas.