'José Luis Castillejo y la escritura moderna' recala este viernes en el Palacete Los últimos días, la caída de Constantinopla/(selección), 2010. Libro de artista único e inédito. El fondo documental sobre el ensayista constituye la primera muestra del Archivo Lafuente tras el acuerdo con el Reina Sofía GUILLERMO BALBONA Santander Viernes, 3 agosto 2018, 08:48

Retrato, rescate, documento y lecturas entrecruzadas. Todo lo que representa la identidad del Archivo Lafuente se sintetiza y queda transparente en la nueva exposición de sus fondos que este jueves se inaugura en Santander. Supone la revisión de una figura fundamental en la cultura española, pero escasa o deficientemente conocida. Asoma una reivindicación y una recuperación de su huella. Se incluyen piezas y libros, en muchos casos inéditos, que reflejan su labor y los fondos permiten establecer trayectos y diálogos con otros lenguajes, creaciones y figuras. Por todo ello la muestra 'José Luis Castillejo y la escritura moderna' supone una de las citas culturales más importantes del verano santanderino.

Además la exposición, que ofrece una selección de la obra del escritor sevillano perteneciente al Fondo Documental José Luis Castillejo del Archivo Lafuente, que se inaugura este viernes a las 19.30 horas en el Palacete del Embarcadero, es la primera tras la firma del reciente acuerdo para instalar en Santander la sede asociada entre las dos entidades. La exposición está comisariada por el Archivo y ha contado con las colaboraciones de Henar Rivière y Juan González de Riancho.

Como ya se avanzó, esta cita, en colaboración con la Autoridad Portuaria de Santander y la UIMP, plasma una selección de obras y trabajos del escritor y diplomático José Luis Castillejo (Sevilla, 1930-Houston, 2014). La exposición se presenta estructurada en cinco espacios: 1) 'Tipografía: van- guardia y modernidad'; 2) 'Caligrafía y pluralidad de escrituras'; 3) 'Escritura abierta'; 4) 'Las letras escondidas y la profundidad de la escritura'; y el espacio central. En el primero se mostrarán los siete libros de creación que Castillejo editó durante el periodo 1967-2001, y que incluye títulos como 'La caída del avión en el terreno baldío' (1967), The Book of i's (1969), El libro de la J (1999).... A este conjunto de libros se le suman los 8 cartones Zaj (1966-1969) realizados durante la etapa que Castillejo formó parte del grupo Zaj, junto con otros creadores, como Juan Hidalgo o Walter Marchetti.

En el resto de espacios quedan distribuidos un total de trece libros «de artista», únicos e inéditos, realizados por Castillejo a lo largo de su última etapa creativa, la que comprende los años 2010-2014.

Castillejo fue un escritor experimental o, como él mismo prefería definirse, «un escritor moderno».

En el libro 'José Luis Castillejo y la escritura moderna', que publicó Ediciones La Bahía, 2018, el propio Rivière subraya que si hay una palabra que define la obra y la figura del ensayista esa es la excepcionalidad. «Excepcional fue su arte, tanto desde el punto de vista de los objetivos perseguidos como de los medios empleados. Excepcionales, su búsqueda intelectual y estética, y excepcionales sus resultados».