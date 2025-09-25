Los libros, discos, series y películas que marcarán el otoño

LIBROS por Luis Anarte

Mariana Enríquez 3 de septiembre Cómo desaparecer completamente

La escritora argentina fue la responsable de los terrores nocturnos sufridos por muchos lectores con sus doce cuentos de horror recogidos en ‘Un lugar soleado para gente sombría’, uno de los mejores libros del 2024. Anagrama rescata este otoño en una nueva edición la que fuera su segunda novela, escrita en 2004 después de la crisis económica de su país de origen. La historia de un joven marginado que huye a Barcelona enmarca un relato sobre la descomposición social y la fragilidad de las estructuras familiares.

Miguel Bonnefoy 15 de septiembre El sueño del jaguar

Libros del Asteroide ha vendimiado una excelente cosecha literaria este 2025 y todo apunta a que continuarán en su línea habitual. ‘El sueño del jaguar’ encarna su gran apuesta para este mes de septiembre. La obra del escritor francés de padre chileno y madre venezolana llega a España avalada por el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa y del premio Femina 2024. Tampoco le hace falta a esta saga familiar ambientada en la selva de Venezuela al contar con el sello (y la portada) de Asteroide.

Fernando Belzunce 17 de septiembre Periodistas en tiempos de oscuridad

Se trata de un ambicioso ensayo que retrata la situación del periodismo y las corrientes tecnológicas y políticas en un momento especialmente convulso para las democracias. El director general editorial de Vocento ha entrevistado a más de un centenar de nombres propios de la profesión. Directores de las cabeceras más influyentes del mundo, premios Nobel, ganadores del Pulitzer, reporteros o jóvenes promesas relatan sus vivencias en entrevistas hiladas al estilo de la Nobel Svetlana Alexiewich, máxima exponente del género de literatura documental. Algunos de ellos comparten su visión y esperanza para una vocación esencial para las democracias, y describen los grandes peligros que afronta esta época incierta y oscura. Nos encontramos ante unas páginas que encarnan un dicho muy repetido en las redacciones de todo el mundo: ‘la realidad supera la ficción’. El libro de no ficción, editado por Ariel, no es sólo recomendado para periodistas, sino sobre todo para aquellos lectores que quieran comprender mejor los mecanismos que rigen el mundo en un contexto turbulento donde un oficio basado en la búsqueda de la verdad asiste al propio cuestionamiento de este concepto y al auge de movimientos extremistas que desestabilizan las sociedades.

Ocean Vuong 17 de septiembre El emperador de Alegría

El novelista vietnamita-americano, además de poeta y ensayista, Ocean Vuong, encandiló a crítica y público con su primera novela ‘En la Tierra somos fugazmente grandiosos’. Anagrama ha vuelto a confiar en su segunda obra ‘El emperador de Alegría’, la historia de Hai, un joven de 19 años a punto de saltar de un puente, y Grazina, una anciana de 82 años que lo impide con su voz. Una historia donde los recuerdos individuales se entremezclan con la memoria colectiva aderezados por la poesía de Vuong.

Jon Bilbao 6 de octubre Antes del volcán: Los cuentos reparados