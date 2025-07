Los libros que una docena de periodistas de El Diario Montañés te recomiendan para este verano

Ana del Castillo Santander Martes, 8 de julio 2025, 12:20 Comenta Compartir

Ante ciertos libros uno se pregunta: ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas uno se cuestiona: ¿Qué leerán? Esta reflexión se la planteó el escritor francés ganador de un Premio Nobel, André Gide, para acabar respondiéndose que «los libros y las personas se encuentran». Y esas casualidades, las de verse frente a unas páginas sin explorar, te las brinda un amigo a través de una recomendación, una librera con buen criterio o una reseña tan comercial como acertada.

Así que con el verano esperando a ser amortizado, los periodistas de El Diario Montañés hemos elaborado un listado de las lecturas recientes que más nos han calado, bien por su originalidad, por la impronta que nos han dejado o porque no podemos parar de hablar de esas magníficas historias.

Guillermo Balbona 'El túnel'

El jefe de Cultura de El Diario Montañés, Guillermo Balbona, dice que hay un libro, el que recomienda en este listado, que le cambió la vida: 'El túnel', de Ernesto Sabato. Es la historia de una obsesión de un hombre por una mujer, que piensa que ella es la única persona que lo entiende. Trata de poseerla por completo, pero como no puede, se ciega por los celos y la mata. «Hay lecturas que deslumbran porque desvelan nuestro lugar en el mundo. Esta fue una de ellas. El dolor tras el amor. Un relato corto pero denso. Una revelación existencial», señala Balbona.

Mariña Álvarez 'Los parques de atracciones también cierran'

Mariña Álvarez recomienda el debut literario de la periodista Ángeles Caballero, 'Los parques de atracciones también cierran', que narra una historia conmovedora de padres e hijos.

Un relato en primera persona que, según Álvarez, está escrito con «mucha gracia, te hace reír, pero también tiene momentos muy emotivos». «En realidad es la historia de una familia normal de los años ochenta, que nos muestra cómo éramos entonces, qué veíamos en la tele, cómo pasábamos las vacaciones, qué nos hacía reír... Y la que lo cuenta es la hija menor, que cuando se hace adulta ha de digerir el declive de sus mayores. El amor, el miedo, la vejez... La novela deja reflexiones muy interesantes. A todos nos llega un momento así...».

Rosa Ruiz 'Ahora y en la hora'

La periodista de Cultura Rosa Ruiz admira la escritura de Héctor Abad desde que leyó 'El olvido que seremos', aquella «luminosa y dolorosa» novela biográfica dedicada a su padre, el médico y activista colombiano Héctor Abad Gómez, que fue asesinado por los paramilitares. Una admiración que creció cuando tuvo la oportunidad de entrevistarle en Santander durante su participación en la Feria del Libro (Felisa): «Comprobé que su mirada humana, irónica y lúcida no se queda en los libros».

'Ahora y en la hora', su nuevo ensayo, parte de otro hecho real que lo marcó profundamente: durante el ataque de misiles rusos que sufrió en Ucrania en 2023 mientras cenaba en una pizzería junto a un grupo de colegas escritores. Desde esa experiencia límite, Abad reflexiona con serenidad —y sin perder el filo— sobre la muerte, la fe, el miedo, la fragilidad y el deseo de seguir viviendo sin dejar de recordar los efectos devastadores de la violencia y la guerra y su indignación por la muerte de los inocentes. «Es un texto intenso, íntimo y, sobre todo, necesario. Una lectura ideal para un verano que invita al descanso y que también deja espacio para pensar», señala Ruiz.

Álvaro Machín 'Viajes con Charley'

«Un libro fácil de leer, entretenido y, al tiempo, profundo». Con 58 años, recién recuperado de una enfermedad, aunque con el diagnóstico en ciernes de otra aún peor, el escritor John Steinbeck recorre Estados Unidos con su perro, Charley, a bordo de una autocaravana que se construyó a medida. Es un recorrido por carreteras y personajes secundarios, sencillos. Y, en el fondo, un itinerario por sus intimidades. Un libro de viajes que repasa los paisajes y, a la vez, las etapas de la vida, la madurez.

Esta es la recomendación que hace el periodista Álvaro Machín a los lectores de El Diario Montañés. «Me gustó tanto que, después, leí 'Las uvas de la ira'. Y me apunté en la lista de viajes pendientes ir a Salinas (California) para ver el museo en el que se conserva Rocinante. Así le puso a la caravana de su viaje».

Ana Gil 'Los nombres propios'

La periodista Ana Gil lo tiene clarísimo. Su recomendación literaria es 'Los nombres propios', de Marta Jiménez Serrano, porque «me ayudó a rengancharme a la lectura después de unos meses en blanco».

Gil cuenta que la voz interior de la protagonista (su conciencia, su mejor amiga, a la que llama Belaundia Fu) te adentra en su mundo personal «de una forma muy íntima a la vez que rescatas tus propios recuerdos de la infancia». «Es un homenaje a lo cotidiano, lo familiar y pone nombre a todas esas emociones y palabras que alguna vez, esa versión pequeña de nosotros, no supo qué significaban y que te llevaron a ser la persona en la que te has convertido. También es toda una declaración de amor hacia las abuelas. Una historia corriente y cotidiana, pero contada de una forma muy personal e íntima que me ayudó a volver a rengancharme la lectura después de unos meses en blanco».

Gonzalo Sellers El nombre del viento

«Nunca antes una novela de aventuras me ha llenado de tanta paz, calma y sosiego. Al mismo tiempo me hizo viajar a un mundo de fantasía a través de los ojos de su protagonista: un hombre extraordinario en busca de una normalidad utópica. Con una literatura sencilla y magistral, Rothfuss retrata cada detalle de un personaje único».

El periodista Gonzalo Sellers se refiere a Kvothe, el protagonista de la trilogía de 'El nombre del viento'. Pero debe saber el lector que solo hay dos libros publicados, el tercero está pendiente, desde hace años, por el 'bloqueo' del escritor, puntilloso y perfeccionista hasta el punto de rechazar ofertas millonarias, incluso de productoras con la intención de llevar la historia al cine.

Aser Falagán 'Wilt'

La recomendación del jefe de Deportes de El Diario Montañés, Aser Falagán, también tiene a un hombre como protagonista, pero nada tiene que ver con el Robin Hood de Rothfuss. Es más bien un esperpéntico y pusilánime marido al que le pasan cosas con muñecas hinchables.

La novela es desternillante, tronchante y todo lo que acabe en -ante que implique mondarse de risa. Dice Falagán que aconseja su lectura porque «es el libro más divertido que se ha escrito jamás y es inevitable no leer las secuelas».

Candela Gordovil 'Recuérdame bailando'

'Recuérdame bailando' es un libro tierno, pero tremendamente duro. Un homenaje valiente de la escritora Mara Torres a su hermana Alicia para tratar de entender los motivos que la llevaron a suicidarse.

Dice la periodista Candela Gordovil que tras leer entrevistas de promoción que había hecho la autora sobre el libro le llamó mucho la atención el relato tan crudo que hacía de una realidad cada vez más común como es el suicidio. «Crudo, porque lo vivió en primera persona tras perder a su hermana. Tardé dos días en terminarlo. Es un bonito homenaje que la escritora hace a su hermana a la vez que te introduce en los pensamientos de una persona que se aferra a los pequeños momentos de felicidad que tiene en su vida para, precisamente, poder seguir viviendo».

Abel Verano 'El hombre en busca del sentido'

Hace unas semanas, a raíz de que el PSG de Luis Enrique ganara la Champions, el periodista Abel Verano leyó un artículo que decía que la forma del entrenador español de afrontar cada adversidad residía en su interés por el estoicismo. Al tiempo, recomendaba el libro 'El hombre en busca del sentido', que le sirvió, dijo, para aplicarlo en su equipo.

«Teniendo en cuenta la admirable forma en la que ha afrontado la pérdida de su hija, pensé que ese libro podía ser interesante. Y no me equivoqué. 'El hombre en busca del sentido', en el que el autor nos cuenta su experiencia en los campos de concentración, es un claro ejemplo de la capacidad humana para superar cualquier adversidad y la búsqueda del sentido de nuestra existencia», señala Verano.

Marc González 'Sobrevivir al diseño'

Cada quién con lo suyo. El periodista y diseñor grafico Marc González recomienda el libro de otra diseñadora, Marta Cerdà (Barcelona, 1980) que traza en 'Sobrevivir al diseño. Contexto, memoria y tiempo' (Anagrama, 2025), un recorrido sobre el papel del diseño gráfico en nuestra era y sus desafíos e implicaciones. «A través de una escritura ágil y llena de reflexiones y vivencias personales dibuja con mucha precisión los dilemas, alegrías y miedos de cualquier trabajo creativo», señala González.

Ángela Madrazo 'La verdad sobre el caso Harry Quebert'

Se publicó en 2012, pero 'La verdad sobre el caso Harry Quebert' no pasa de moda y siempre es una grata sorpresa para quien lo lee por primera vez, como la periodista Ángela Madrazo, que está inmersa en la historia y, aunque aún no ha terminado, la trama le está resultado tan fascinante que lo recomienda «sin ninguna duda».

La novela negra del escritor suizo Joël Dicker es uno de los mayores fenómenos literarios de la última década. Como se suele decir, levantas una piedra y te salen veinte personas que conocen el trágico desenlace de Nola Kellergan. Este libro hasta tiene una serie en Amazon Prime.

Rafa Torre 'Un año en los bosques'

El periodista Rafa Torre recomienda a los lectores 'Un año en los bosques', de Sue Hubbel, una oda a la naturaleza sin llegar a mitificar el entorno rural. «Le quita la visión bucólica narrando cómo es la vida en sitios bonitos, pero también inhóspitos», señala Torre, que no olvida la «manera tan sencilla de escribir de la autora, que consigue comunicar fácilmente el mensaje».

Esta obra es idónea para aquellos a los que les gusta la apicultura, «o para quienes lo desconozcan». «En 'Un año en los bosques' aprendes de plantas, de flores, de pájaros... Pero sobre todo es un libro que habla de la vida, sin más. Esa es la historia, vivir».

