'Lideresas Suances', una revolución icónica Trece mujeres mayores del municipio, aliadas con la artista visual Ana Amado, exhiben, desde mañana, en El Torco una muestra que da la vuelta a las imágenes históricas protagonizadas por hombres

Guillermo Balbona Santander Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:10 Comenta Compartir

Devolver la mirada hacia las mujeres. Representar el reverso de esos fragmentos de la historia protagonizados por hombres. Recrear e invertir, en fin, «fotografías icónicas o muy reconocibles donde se muestren líderes masculinos, en cualquier ámbito de la sociedad...». Estos son los fundamentos de la producción que han abordado trece mujeres de Suances aliadas con la artista visual Ana Amado para dar una vuelta de tuerca e intervenir once de esas imágenes «para hacer historia, su propia historia».

El proyecto de la también fotógrafa y arquitecta, artífice de 'Lideresas', es uno de los trabajos más singulares de su trayectoria. Amado ha expuesto en diversas ediciones de PHotoEspaña. Actualmente compagina su labor como free-lance especializada en fotografía de arquitectura con la docencia en escuelas de arte. Su trabajo explora las interconexiones entre las diversas manifestaciones artísticas, buscando el acercamiento del arte contemporáneo a la sociedad y dar voz a colectivos o realidades marginales o invisibles.

Ampliar A la izquierda, retrato de Okuda. A la derecha, Okiida. Urbanity / Ana Amado

Las imágenes son inherentes a cualquier álbum histórico sembrado de iconos: Albert Einstein sacando la lengua, los Beatles cruzando Abbey Road, o Seve Ballesteros celebrando su victoria en el Open Británico de 1984 … «La memoria visual colectiva está llena de estos fragmentos casi siempre protagonizados por hombres; siempre por hombres excepto cuando las mujeres 'acompañan', o cuando una Angela Merkel se abre el espacio merecido en el G8 entre siete hombres presidentes», como subraya Francisco Gómez Nadal, gerente del Grupo Social Unate.

A la izquierda, el famoso beso fraternal de Brezhnev y Honecker. A la derecha, recreación del beso socialista. Regis Bossu / Ana Amado

Las 13 mujeres mayores han plasmado esa recreación invertida que tendrá su reflejo desde mañana en una exposición en El Torco. El origen se sitúa en una primera visita de Amado a Cantabria, invitada por el Grupo Social Unate, con su exposición 'Lideresas' que discurrió por Santander, Piélagos, Reinosa, Los Corrales de Buelna, y… Suances. En este caso, Raquel Fernández, concejala de Mayores decidió que ese pequeño acto de «subvertir la lógica masculinizada de las imágenes», que ya habían hecho mujeres de Madrid o de Ferrol con Amado, «debería hacerse, y no sólo verse, también en su pueblo». Con la mediación de Fundación Patronato Europeo de Mayores y, coordinadas por la Oficina de la Mujer, presentan a «Alberta Einstein, Hue Hefner, Lyudmila Brezhneva, Erica Honecker, Okiida, Severiana Ballesteros, La Che...».

Un «juego tan serio» en el que ha llegado a participar el alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya, que sustituye a Angela Merkel en la 'nueva foto' de la cumbre de Lideresas del G8, incluida en la muestra».

A la izquierda, los líderes de la cumbre del G8. A la derecha, Lideresas G8. AP / Ana Amado

Detrás de cámara en Lideresas Suances

Comenta Reporta un error