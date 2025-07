Pako Pimienta enciende este mes de julio La Caverna de la luz

Guillermo Balbona Santander Miércoles, 2 de julio 2025, 09:11 Comenta Compartir

«Veo las fotografías que he hecho hasta ahora y me hacen sentir que lo que somos y lo que sentimos y lo que nos va a ocurrir simplemente no tiene importancia»... «No puedo aceptar mis conclusiones, así que tengo que seguir más allá y profundizar en esta investigación fotográfica». Pako Pimienta toma prestadas las palabras de Garry Winogrand, fotógrafo estadounidense, para explicar dónde se encuentra ahora mismo en lo creativo a modo de confesión personal. Mañana jueves se inaugura la nueva entrega de La Caverna de la Luz que conlleva la incorporación de Pako Pimienta a la Colección 'Apuntes sobre Fotografía en la península ibérica'. Autor de largo recorrido, es un «fotógrafo de raza, que ha trazado su recorrido profesional por la fotografía en todas sus facetas: social, prensa, publicidad, comercial y ahora presenta su trabajo personal».

«Crudo. Sin concesiones. Con un pie en la fotografía canalla y otro en el provoque japonés, que hemos visto en su primer y superagotado fotolibro 'Sizigia' y que ahora vuelve a la carga con su segundo fotolibro 'Mosquito Tango'», según destaca javier Vila.

Pimienta (Oliva de la Frontera, Badajoz, 1966) lleva toda la vida unido a la fotografía. Su formación comenzó cuando su padre le regaló una cámara Werlisa club color el día de su primera comunión. En Madrid curso estudios de fotografía básica, iluminación publicitaria y fotoperiodismo en el CEI (centro de estudios de la imagen).

Durante dos años se encargó del centro de revelado City Photo en el centro comercial Trocadero en Londres. Regentó su propio negocio de reportajes de carácter social 'B&W' en Oliva de la Frontera durante siete años en el que de una manera autodidacta traspasó a la fotografía digital. Después, se ocupa de supervisar tres establecimientos de la franquicia fotográfica Plató.

En otra vuelta de tuerca asumió el área de fotografía publicitaria de la agencia On durante tres años, donde acabó desarrollando también tareas de director creativo. Y se incorpora a la Agencia de publicidad Achili. En la actualidad trabaja como freelance publicando regularmente en el diario 'Hoy' (Vocento) y continúa realizando trabajos de publicidad y sesiones de retrato. Ha cursado seminarios y talleres con fotógrafos de la talla de Anders Petersen, Michael Ackerman, Alberto García Alix o Ricky Dávila. Asímismo en la actualidad ha comenzado a impartir formación en festivales y escuelas de fotografía por toda España.

Javier Vila destaca que 'Mosquito Tango' habla de la decadencia del fotoperiodista, de la importancia de ser quien eres, de ser consciente de la fotografía que te representa, del maldito 'proyecto'. De disfrutar de hacer fotografías, no hay más…

«Un todoterreno de la imagen que hace equilibrios en dos ruedas entre la realidad y su ficción, mientras va engullendo la ruta. En la que siempre hay un abrevadero junto al que aparcar la burra y descansar la riñonada. Allí dejó Sabina pagados cien tragos para unas caderas de leche y miel. Las mismas que vio brillar Pako mientras se echaba la cámara al ojo, su destino». «Todos atrapados irremediablemente en un mismo destino, todos en busca de un tiempo perdido, todos traicionados y con heridas abiertas en fuego, todos redimidos por románticos».

Al inicio de Mosquito Tango escribe: «Cuando caminas hacia el sol, el oeste no es lo que has dejado atrás, no es el pasado, ni la nostalgia. Tal vez, si acaso, sea la esperanza y la anticipación, el futuro que traen los sueños....».

En una entrevista, con motivo de su anterior y muy personal fotolibro, aseguraba Pimienta que «todos los fotógrafos somos esclavos de nuestras obsesiones. Hacemos siempre las mismas fotos, una y otra vez. Las camuflamos, hacemos juegos de magia para que parezcan diferentes, pero hablamos siempre de lo mismo y, en mi caso, no soy una excepción. Siempre hablo de mí y más en esta historia que era absolutamente íntima y personal. Y en las heridas y las cicatrices me siento a gusto». Y confesaba: «Yo hago fotos para resistir. Son fotos desde la resistencia para los resistentes. Si no hago fotos, me muero».

