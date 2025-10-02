2026: Centro Botín, 'Cuando todo está por comenzar'

Guillermo Balbona Santander Jueves, 2 de octubre 2025, 19:59 | Actualizado 20:06h. Comenta Compartir

La japonesa Yuko Mohri, la brasileña Solange Pessoa y la primera retrospectiva dedicada a los dibujos de la estadounidense venezolana Marisol son las protagonistas de la temporada expositiva 2026 del Centro Botín. Mohri inaugurará el calendario con sus instalaciones, «donde objetos cotidianos y fuerzas invisibles se entrelazan para crear ecosistemas en movimiento». Le seguirá la primera muestra en España de la reconocida artista Solange Pessoa, ofreciendo una amplia panorámica de su práctica artística. Y completa la agenda la coproducción de la primera retrospectiva dedicada a los dibujos de Marisol, una muestra con la que ofrecerá una visión completa de la célebre artista americana como parte del compromiso continuo de la Fundación «con la investigación curatorial y académica sobre el dibujo».

El programa 2026, además de la diversidad inherente a las propuestas del Centro Botín, destaca por la colaboración con instituciones internacionales de prestigio, reflejando la posición que ocupa el Centro Botín en el ámbito internacional y «ampliando el impacto cultural y social de su programa de arte». Este calendario, como es habitual, se completa con Itinerarios en su XXXI edición, la exposición anual con la que los artistas que han sido becados por la Fundación culminan su beca, manteniendo así su apoyo al arte más contemporáneo. También están previstos dos talleres, dirigidos por Mohri y Pessoa, con los que la Fundación «fomenta la relación de artistas de reconocido prestigio internacional con otros creadores nacionales e internacionales».

Bárbara Rodríguez Muñoz, directora de Exposiciones y de la Colección del Centro Botín y miembro de la Comisión Asesora de Arte, asegura que el programa «refuerza con firmeza nuestro compromiso con las prácticas dibujísticas con la primera retrospectiva exhaustiva de los dibujos de Marisol, una artista que fue muy popular por sus esculturas pop, pero cuyos expresivos dibujos –la constante en su práctica artística– debemos investigar y dar a conocer».

La muestra reconocerá la centralidad de su práctica artística en la escena neoyorquina de los años 60-70, a la par que «desvelará la calidad escurridiza de su obra sobre papel, cuya estética mutó radicalmente a lo largo de las décadas, manteniendo siempre una mirada crítica y lúdica hacia la sociedad». A su juicio, lo que persiguen y vertebran de forma común las tres muestras son «la tensión entre lo orgánico y lo artificial, lo monumental y lo minucioso, que protagoniza las obras de todas las artistas que componen el programa: rostros atravesados por tacones en los dibujos de Marisol; los etéreos sonidos emitidos por las instalaciones cinéticas de Mohri al interactuar con procesos ambientales; y, finalmente, los extraordinarios cuerpos escultóricos de Solange Pessoa que incorporan, desde cuarzo y bronce, hasta lana, cabello y tierra».

'Entanglements' Del 28 marzo al 6 de septiembre de 2026 Yuko Mohri

Retrato de Yuko Mohri. Fotografía: Kugeyasuhide

La exposición está organizada por la Fundación Botín y Pirelli HangarBicocca (Milán) y comisariada por Fiammetta Griccioli, Vicente Todolí y Bárbara Rodríguez Muñoz. Mohri (Kanagawa, Japón, 1980), vive y trabaja en Tokio. Es conocida por sus composiciones intrincadas y originales, recientemente presentadas en el Pabellón de Japón de la 60ª Bienal de Venecia. Inspirada en Marcel Duchamp, Mohri crea esculturas cinéticas específicas para el espacio expositivo que incorporan objetos encontrados, así como instrumentos musicales intervenidos y conectados a circuitos electrónicos. Sus obras responden a fenómenos imperceptibles, transitorios y efímeros, como la gravedad, el magnetismo, el calor y la humedad.

Elementos ambientales aleatorios e inestables –como el aire, el polvo, los restos y la temperatura– configuran sus ensamblajes, transformándolos en ecosistemas orgánicos donde el componente sonoro es central.

'Entanglements' es, hasta la fecha, la exposición individual más extensa de Yuko Mohri en una institución europea. El título evoca los vínculos invisibles y las complejas interacciones que existen entre objetos, fuerzas, sonidos y personas. La muestra explora cómo cada elemento pertenece a un sistema interconectado en el que nada actúa de manera independiente y todo forma parte de una vasta red de relaciones en constante evolución. Las esculturas delicadamente equilibradas de Mohri revelan la complejidad latente de las estructuras naturales y artificiales que constituyen nuestro mundo y el flujo constante de energía que nos rodea. A través de los materiales que emplea, Mohri introduce una sutil ironía y una dimensión lúdica casi oculta, recurriendo a referencias culturales que van de la filosofía a la cultura pop, así como a influencias iconográficas y sonoras que abarcan desde el arte cinético hasta la experimentación sonora.

La exposición irá acompañada de un catálogo monográfico, el más completo publicado hasta la fecha sobre la práctica de la artista japonesa. Además, y en el marco del apoyo a la creación artística y a los artistas, en 2026 Mohri dirigirá un Taller de Arte de la Fundación, acompañando a un grupo de participantes seleccionados mediante convocatoria abierta a involucrarse en la colaboración y el intercambio creativo.

'Cuando todo está por comenzar. Dibujos de 1949 a 2016' Del 23 mayo al 25 octubre de 2026 Marisol

Marisol (venezolana y estadounidense, nacida en Francia, 1930–2016). Sin título, ca. 1969-1972. Lápiz de color sobre papel. 30,48 × 22,86 cm. Colección Buffalo AKG Art Museum. Legado de Marisol, 2016 (2023:203). © Estate of Marisol / Artists Rights Society (ARS), Nueva York Foto: Brenda Bieger, Buffalo AKG Art Museum

Los dibujos de 1949 a 2016, bajo comisariado de Laura Vallés Vílchez, comisaria, editora e investigadora, integran esta muestra abordada en colaboración con el Buffalo AKG Art Museum y coproducida por la Fundación y Museu de Arte Contemporânea e Centro de Arquitetura / Centro Cultural de Belém, de Lisboa.

Marisol (1930-2016), conocida simplemente como Marisol, fue una artista estadounidense y venezolana, nacida en París, célebre por sus atrevidos y satíricos retratos escultóricos y composiciones en técnicas mixtas. Su obra exploró los roles de género, la cultura de la fama y las dinámicas familiares, combinando humor con una incisiva crítica social. Emergió en la vibrante escena artística neoyorquina de finales de los años cincuenta y sesenta, moviéndose en los mismos círculos que Andy Warhol, Willem de Kooning y Robert Rauschenberg. A lo largo de su vida alcanzó un amplio reconocimiento internacional, con importantes exposiciones en Europa y Estados Unidos, incluyendo la representación de Venezuela en la Bienal de Venecia de 1968 y su participación en Documenta IV, donde fue una de las cuatro mujeres incluidas de entre 149 artistas. Aunque su práctica se desarrolló en paralelo al Pop Art, nunca lo abrazó del todo, creando en su lugar obras profundamente personales, a menudo impregnadas de matices feministas y políticos.

'Marisol: Cuando todo está por comenzar' es la primera retrospectiva dedicada a los dibujos de Marisol, con más de 100 obras que abarcan desde los años cincuenta hasta su muerte, presentados junto con una selección de esculturas, materiales del archivo de la artista y varias de las películas de Warhol en las que Marisol es protagonista.

El título evoca el comentario del galerista Leo Castelli a Marisol a finales de los años cincuenta, cuando la artista dejó Estados Unidos tras su exitosa presentación en la galería en Nueva York de Castelli: «¿Cómo puedes marcharte ahora, cuando todo está por comenzar?». La frase también resuena con sus posteriores decisiones de retirarse del centro del mundo del arte en momentos clave de su carrera, tras los cuales su obra renace profundamente transformada.

Del 10 de octubre de 2026 a marzo de 2027 Solange Pessoa

Solange Pessoa. 'Miracéus', 2004-2018. Vista de exposición en Kunsthaus Bregenz. Cortesía de la artista y Mendes Wood DM. © Solange Pessoa / Fotografía: Markus Tretter

La cita con la brasileña está comisariada por Bárbara Rodríguez Muñoz, directora de exposiciones.

Solange Pessoa (1961, Ferros, Brasil), que vive y trabaja en Belo Horizonte, canaliza una visión encantada del mundo natural, creando pinturas, instalaciones y esculturas profundamente enraizadas tanto en los paisajes del sureste de Brasil, donde vive, como en los lenguajes visuales más primitivos de la humanidad. En su práctica incorpora de manera constante materiales orgánicos, minerales y no convencionales, como plumas, semillas, piedras, lana, huesos, cabello y tierra, junto con bronce, arcilla y objetos encontrados.

Al combinar sustancias duraderas, como la piedra, con materia orgánica efímera, Pessoa produce obras que «resuenan como reliquias arqueológicas y, al mismo tiempo, rinden homenaje a los ciclos naturales de crecimiento, decadencia y transformación». Esta será su primera exposición en España, una amplia panorámica de su práctica artística que abarca escultura, dibujo, cerámica, instalación y cine. Concebida en estrecho diálogo con la arquitectura y la luz de las salas del Centro Botín, la muestra pondrá de relieve su acercamiento a símbolos prehistóricos y ancestrales, así como su uso inventivo de materiales orgánicos y no convencionales.

Desde 1993, Pessoa enseña en la Escola Guignard de la Universidade do Estado de Minas Gerais, contribuyendo de manera significativa a las comunidades artísticas y académicas de Brasil.

Itinerarios XXXI Del 21 de noviembrede 2026 a abril de 2027. Desde 1993, la Fundación Botín otorga cada año sus Becas de Arte como apoyo a artistas españoles e internacionales en la formación, investigación y producción. La exposición anual Itinerarios está considerada la culminación de esta beca y plasma una amplia gama de intereses y prácticas artísticas. En 2026, su XXXI edición presentará desde noviembre del próximo año las obras de: Elena Aitzkoa (Vitoria, País Vasco, España, 1984); Sahatsa Jauregi (Salvador de Bahía, Brasil, 1984); Naomi Rincón Gallardo Shimada (Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos); Inmaculada Salinas (Guadalcanal, Sevilla, España, 1967); Mar Reykjavik (Valencia, España, 1995) y Lorenzo Sandoval (Madrid, España, 1980). No obstante, se mantiene en exhibición hasta la primavera del año que viene la trigésima edición de Itinerarios que reúne las obras de Gelen Jeleton (Murcia, 1975); Javier Bravo de Rueda (Callao, Perú, 1989); Noa & Lara Castro Lema (A Coruña, 1998); Diego Delas (Aranda de Duero, Burgos, 1983); Nader Koochaki (San Sebastián, 1983) y Eduardo Navarro (Buenos Aires, 1979). Con respecto a la formación, y siguiendo con la apuesta de la Fundación de «enriquecer el tejido artístico y apoyar la formación de creadores contemporáneos», en 2026 se abrirán las nuevas convocatorias de las Becas de Arte y las de Gestión de Museos y Comisariado de Exposiciones.

