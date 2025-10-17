Åke E: son Lindman, formas posibles de mirar el espacio

Guillermo Balbona Santander Viernes, 17 de octubre 2025, 07:23 Comenta Compartir

Su poética visual responde a esta ecuación: «La luz como materia, la arquitectura como cuerpo y la sombra como respiración». Considerado uno de los mejores fotógrafos arquitectónicos del mundo, el legendario artista sueco Åke E:son Lindman (Estocolmo, 1953) es el protagonista de la apertura esta semana de la primera galería de arte, diseño e interiorismo escandinavos de España, ETT RUM (Habitación). Bajo el epígrafe 'Luz Revelada', la obra fotográfica arquitectónica y artística de Lindman, que plasma su mirada sobre los espacios, se muestra ya en la sala de la calle Columela, 2, de Madrid.

Su creación, referencia internacional en la fotografía arquitectónica, supone un punto de partida de un espacio «concebido para vivir el arte nórdico de una manera nueva: íntima, cotidiana y profundamente emocional». Tras veinticinco años sin exponer en España, Lindman regresa con una selección de imágenes de edificios tan icónicos como la Mezquita de Córdoba o el Guggenheim de Bilbao, que aparecen despojados de ornamento, «transformados en geometrías puras que parecen dialogar con el silencio». La suya es una mirada que, «más que documentar, contempla; que se detiene en los volúmenes y las superficies hasta convertirlos en abstracción».

Vista de una serie arquitectónica sobre Venecia Åke E:son Lindman

Comisariada por Estelle af Malmborg, propone un recorrido por las dos vertientes más significativas del artista: por un lado, su célebre trabajo en fotografía de arquitectura –donde la precisión técnica se funde con una sensibilidad casi espiritual por el espacio–; y, por otro, su fascinación por la fotografía analógica, el cuarto oscuro y los procesos materiales de la imagen. En su obra, «cada matiz de luz tiene peso propio; cada sombra revela una intención». La muestra inaugural, que estará en exhibición hasta el próximo 16 de enero, abarca diferentes aspectos de la mirada de Lindman, referencia internacional en capturar los espacios arquitectónicos más variados y reconocidos, de lo más antiguo a lo más moderno, incluyendo palacios y cabañas, jardines italianos, edificios de estilo funcional, hoteles, embajadas y los lofts más fabulosos.

Estelle af Malmborg, comisaria, destaca cómo la muestra de Lindman revela «el proceso fotográfico desde diferentes perspectivas y las infinitas posibilidades de la fotografía analógica. Y cómo deja que la intuición dé forma a la imagen en un equilibrio entre el azar y el control», aclara. Patrick List, fundador de Nordic Standard –el grupo al que pertenece Ett rum–, asegura que la misión de la galería no es solo mostrar arte escandinavo, sino también acercar ese lenguaje nórdico a nuestra vida diaria, transformando tanto las viviendas como la manera en que habitamos nuestros espacios. Lindman expuso en el Ministerio de Fomento, en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid en el año 2000. Y antes, en la colectiva Foco (Madrid), en 1985. Además de su faceta como artista fotográfico independiente, ha colaborado con arquitectos históricos como Oscar Niemeyer, Carlo Scarpa o Rafael Moneo. Y ha trabajada además con el artista y arquitecto santanderino Juan Navarro Baldeweg.

