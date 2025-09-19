'Ese barco en la montaña', el regreso de Uslé al Reina Sofía

Guillermo Balbona Santander Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:36 Comenta Compartir

Tras su comparencia en el Palacete del Embarcadero y mientras discurre hasta el próximo año su muestra más íntima en la Torre de Don Borja, 'Notas, un viaje paralelo', la obra de Juan Uslé, tal como se avanzó el pasado año, regresa al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. El centro, que dirige Manuel Segade, anunció su programación para la temporada 2025-2026 en la que se incluye desde finales de noviembre la antológica del pintor santanderino. Además, uno de los objetivos que la pinacoteca se ha planteado para esta temporada es «recuperar a la artista fundamental» de la generación del 27, Maruja Mallo. «Que no se conozca a Maruja Mallo es un drama. Ella tendría que estar igual de posicionada que Leonora Carrington, que cualquiera de esas grandes artistas de la Vanguardia». 'Maruja Mallo. Máscara y compás', tras exhibirse en el Centro Botín, abrirá el curso del Museo el próximo 8 de octubre, muestra a la que seguirán las pinturas de Uslé.

Veinte años después de 'Open Rooms', la primera exposición que el Museo Reina Sofía dedicó a Juan Uslé (1954), el artista propone ahora esta gran muestra antológica que ahondará en sus más de cuarenta años de trayectoria con ese carácter «permeable y extendido en el tiempo», que Uslé ha dado históricamente a sus familias de obras. De ese modo, las diez salas en las que se desplegará la exposición se plantean desde la configuración de un relato no cronológico, sino de idas y vueltas, de retroacción y prospección, con un sutil acercamiento a los vínculos con otros medios que bordean su pintura. La importancia de las imágenes y los relatos en la pintura de Uslé radicará, no ya en la influencia que las unas hayan ejercido sobre la otra, sino en «el vínculo subconsciente que ha establecido su pintura con el mundo visible, y con la posibilidad de imaginar otros escenarios, vinculando el lenguaje de la abstracción con la representación de imágenes pensadas, imaginadas, vistas o soñadas».

La temporada Tras Santander Maruja Mallo. Máscara y compás. 8 de octubre a 16 de marzo de 2026. Comisariada por Patricia Molins.

Juan Uslé 'Ese barco en la montaña'. 26 de noviembre a 20 de abril de 2026. Comisariada por Ángel Calvo Ulloa.

Oliver Laxe 'XHU/. Bailad como si nadie os viera'. 17 de diciembre a 20 de abril de 2026. Comisariada por Chema González.

Perú Andrea Canepa. 13 de enero de 2026 a enero de 2027. Palacio de Cristal.

Polifacético Alberto Greco. 'Viva el arte vivo'. 11 de febrero a 8 de junio de 2026. Comisariada por Fernando Davis.

Cinco décadas Aurèlia Muñoz. 'Entes'. 29 de abril a 7 de septiembre de 2026. Comisariada por Fundació Eina.

Cinco décadas Felix Gonzalez-Torres. Sweet Revenge. 27 de mayo a 12 de octubre de 2026. Comisariada por Alejandro Cesarco y Nancy Spector.

Cinco décadas Fernando Sánchez Castillo. 'La perla peregrina'. 24 de junio de 2026 a 8 de marzo de 2027. Palacio de Velázquez. Comisariada por Ferrán Barenblit.

El Reina Sofía presenta esta «nueva mirada» sobre la obra de un artista que, en los últimos años, ha contado con importantes muestras antológicas a nivel internacional, y citas que lo sitúan como uno de los artistas españoles más destacados de las décadas recientes. Presente en buena parte de las colecciones internacionales más importantes, esta exposición busca reunir un amplio conjunto de obras llegadas desde muchas de estas instituciones y colecciones privadas, poniendo además en valor el amplio acompañamiento que las Colecciones del propio Reina Sofía han hecho de la obra de Uslé.

La exposición temporal 'Un viaje paralelo' de Uslé, comisariada por su hija, la también artista Vicky Uslé, exhibe en Santillana del Mar cerca de 150 acuarelas, acrílicos y collages del artista cántabro, abierta al público hasta el 30 de abril de 2026. Este reverso intimista y menos conocido de la creación de Uslé, recopila piezas de pequeño formato que el propio artista denomina como 'notas'. En noviembre verá la luz un libro sobre esta obra, editado por La Fábrica con el apoyo de la Torre de Don Borja, la Colección Rucandio y el coleccionista Eulogio Sánchez.

Las exposiciones de la nueva temporada del Reina Sofía continúan explorando la importancia clave de las mujeres en la producción artística española, primero con la citada Maruja Mallo, pero también con la recuperación de una de las más importantes artistas textiles del siglo XX, la catalana Aurèlia Muñoz. El punto álgido de la temporada lo pondrá la retrospectiva de Félix González-Torres, artista cubano afincado en Estados Unidos, una de la figuras más influyentes de las últimas décadas y figura central en las estéticas que respondieron entonces a la crisis del sida. Curiosamente el cine de exposición en el Espacio 1 lo inaugurará Oliver Laxe con 'Bailad como si nadie os viera'. El cineasta que representa a España en la carrera hacia el Óscar, protagonista del Festival de Cine de Santander, lleva 'Sirat' al museo. El filme se convierte en un nuevo ensayo personal del autor en el que cohabitan «el misticismo, la búsqueda personal, así como la hibridación de géneros».

