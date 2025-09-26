Colas del hambre en Gaza, febrero de 2024. La hambruna ha sido confirmada en la ciudad de Gaza, una crisis provocada deliberadamente por decisiones del Gobierno israelí

Guillermo Balbona Santander Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:33 Comenta Compartir

Memoria y supervivencia. Documento y testimonio. Luz ante el horror. Un territorio de arte como espacio vivo. El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza invita también a no mirar hacia otro lado. Y por ello hasta mediados de octubre acoge un itinerario visual que es un cruce de trayectos fotográficos bajo el epígrafe 'Gaza a través de sus ojos'. Una mirada directa a la vida en la Franja bajo el asedio. La Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina (Unrwa) y la Comisión Europea reúnen una treintena de imágenes tomadas por fotoperiodistas.Durante casi dos años, la franja de Gaza ha sido devastada, soportando bombardeos casi constantes, desplazamientos forzados, destrucción y el colapso de lo más básico. Barrios y ciudades enteras han sido arrasados. Las operaciones militares israelíes han golpeado de manera generalizada edificios civiles, incluidos hogares, hospitales, escuelas...

La muestra Fotografía Hasta el 19 de octubre el Museo Thyssen acoge una exposición de 27 imágenes sobre la vida bajo asedio y bombardeos en Gaza. Captadas por fotoperiodistas de Unrwa que, cámara en mano y arriesgando su seguridad, deciden contar lo que allí ocurre. Esta muestra es su mirada.

Esta muestra es la voz de Gaza, «un llamamiento a no mirar hacia otro lado» ni olvidar que este área de sólo 365 km2, hogar de 2,1 millones de personas, es el escenario de un genocidio. Unrwa ha estado al servicio del pueblo de Gaza durante décadas y desde hace ahora dos años ha centrado su labor en responder a esta emergencia. Las autoridades israelíes siguen prohibiendo la entrada de medios internacionales en Gaza, y más de 200 periodistas palestinos han sido asesinados. A pesar de ello, los fotoperiodistas de Unrwa documentan la vida bajo el asedio, arriesgando sus vidas para dar testimonio de lo que ocurre en Gaza.

Muchas de las personas que volvieron al norte durante el alto el fuego encontraron sus hogares reducidos a escombros —y tuvieron que enterrar a sus seres queridos todavía atrapados bajo los escombros Museo Thyssen

Frente a la fugacidad y la inmediatez, el Museo propone una invitación a la reflexión, a detenerse y retener la mirada ante el horror, lo cotidiano y dramático de Gaza. Imágenes de destrucción pero también de resistencia. Las fotografías no llevan la firma de sus autores para protegerlos dado que son objetivos militares.

El director del Thyssen, Guillermo Solana, definió la implicación del museo: «Modesta porque es una exposición pequeña y no podemos mostrar nada más que un rincón de la inmensa devastación, de la inmensa ruina, del sufrimiento enorme de la población palestina. Pero tiene un valor de testimonio directo, de testimonio vivo, de testigos oculares que, además, son testigos protegidos». Una mirada necesaria que, además de reflejar el valor de la fotografía revela un homenaje al trabajo humanitario.

Temas

Palestina

Gaza

Sotileza

Comenta Reporta un error