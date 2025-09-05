Una invitación a la lectura impromptu de Levinas

Álvaro Pombo Santander Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:26 Comenta Compartir

Una consecuencia curiosa de tener que ir escribiendo estas plazuelas semana tras semana es que se intercalan con las narraciones que voy escribiendo o ideando día tras día, por un lado, y, por otro, con los libros, viejos o nuevos, que leo a todas horas. Cuando todo esto se junta tengo una indigestión mental: el bolo alimenticio del alma se me vuelve un entripado. ¿Y cómo se sale de estos entripados de la lectura combinada con el resto de la vida espiritual? Se sale improvisando. No puedo evitar hacer un elogio de la improvisación aquí, un elogio del impromptu. Siempre se ha dicho que la improvisación requiere mucha preparación previa, consciente e inconsciente tal vez. No estoy seguro de que 'preparación previa' sea la expresión adecuada.

Ahora, por ejemplo, escribo cuentos y leo, por primera vez en serio, a Emmanuel Levinas. Tengo todos sus libros pero no los he leído todos. Tras leer 'Totalidad e infinito', repleto de sugerencias inteligentes, pero enredoso y largo, me he encontrado con un texto de unas ochenta páginas que es una conversación entre Levinas y Philippe Nemo. Nemo pregunta cómo se empieza a pensar. Y Levinas responde que «en la lectura de libros –no necesariamente filosóficos– estos choques iniciales pasan a ser preguntas y problemas que dan que pensar (…) Pienso que en el gran miedo de lo libresco se subestima la referencia ontológica de lo humano al libro, que es considerado una fuente de informaciones o un utensilio del aprender, un manual, cuando es una modalidad de nuestro ser.

Leer es, en efecto, mantenerse por encima del realismo –o de la política–, de nuestra preocupación por nosotros mismos, sin, por ello, llegar no obstante a las buenas intenciones de nuestras bellas almas ni a lo ideal normativo de lo que debe ser. En este sentido, la Biblia sería para mí el libro por excelencia». Una cita esta del primer capítulo de la conversación que estoy comentando titulado 'Ética e infinito', que forma parte de la colección 'La balsa de la Medusa' dirigida por Valeriano Bozal y cuyo traductor y anotador es Jesús María Ayuso Díez (1991) en Machado Grupo de Distribución (2015).Me ha interesado este asunto de que el libro es una modalidad de nuestro ser. Leer es un modo de ser. El lector/a se transforma en lo leído. Someterse diariamente a esta transformación lectora, por desordenadas que vayan siendo las lecturas, por la profusión de textos excelentes, es indispensable para la continuación de la vida intelectual y personal.

Es más fácil hablar y congeniar con quienes leen que con quienes no leen. Para quienes de ordinario leen y se dejan arrastrar por las lecturas, incluso desordenadamente, hago esta improvisada reseña de este texto de Emmanuel Levinas. Y reproduzco el índice de capítulos. Mi gran maestro de Historia de Filosofía Española el doctor Oswaldo Marquet solía decir que lo primero que hay que hacer con un libro nuevo es leer el índice de capítulos y escribir un folio sobre lo que esos capítulos sugieren. Cito aquí los capítulos: 'Biblia y filosofía'; 'Heidegger'; 'El «hay»'; 'La soledad del ser'; 'El amor y la filiación'; 'Secreto y libertad'; 'El rostro'; 'La responsabilidad para con el otro'; 'La gloria del testimonio' y 'La dureza de la filosofía y los consuelos de la religión'. No tengo más sitio. Confío que este breve comentario y la mera enumeración de capítulos animen a comprar este libro de Levinas. ¿No es, al fin y al cabo, una costumbre profesoral, pedagógica, decir a un alumno, sin más, «lee esto» y luego lo hablamos? Estoy seguro de que sí.

