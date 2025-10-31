Pasolini, la voz incómoda del profeta, poeta y cineasta

Guillermo Balbona Santander Viernes, 31 de octubre 2025, 09:21 Comenta Compartir

Deseo, revelación política y espiritual. Hay un latido extraño pero transparente profundamente humano en su creación. «Lo que he hecho desde que nací no es nada en comparación con la obra gigantesca que estoy llevando a cabo», decía en diciembre de 1974, y en enero de 1975 precisaba: «Contiene todo lo que sé, será mi última obra». Pier Paolo Pasolini empezó a trabajar en 'Petróleo' en enero de 1967, y se dedicó a ella, de forma activa, hasta el momento mismo de su asesinato. El próximo domingo, día 2 de noviembre, se cumplen 50 años de la muerte del cineasta, escritor y poeta italiano. En la concepción e intención del autor de 'Una vida violenta', 'Petróleo' debía presentarse como «la edición crítica de un texto inédito». Aparecida póstumamente en Italia, en octubre de 1992, es su obra más ambiciosa. Libro inacabado y fragmentario «ha hallado singular y trágico acomodo en las circunstancias que han rodeado su labor de edición que se han llevado a cabo durante varias décadas». Ahora Nordica edita este volumen monumental –más de 750 páginas– del también dramaturgo, crítico literario, ensayista, intelectual y polemista.

Pasolini (Bolonia, 1922-Ostia, 1975) es una de las figuras cruciales de la cultura italiana del siglo xx. Su personalidad compleja y provocativa marcó una trayectoria en la que destaca su faceta de escritor en la que intentó «revalorizar lo popular como vehículo de expresión de la realidad». Aunque su creación cinematográfica es la más popular y extendida, destaca su senda poética, de 'La religión de mi tiempo' a 'Las cenizas de Gramsci', y sus novelas 'Mujeres de Roma', o 'Chavales del arroyo'.

En 1961 inició su carrera cinematográfica, en la que defendió el lenguaje popular y la investigación abierta y adogmática de la realidad. En sus películas inserta escenas líricas con el más descarnado realismo, lo que convierte su obra en una de las más originales de nuestro tiempo: 'El Evangelio según san Mateo', 'Edipo rey'...

'Teorema', 1968.

A juicio de Corriere della Sera, 'Petróleo' es una novela «en explosión, un poema en prosa, un viaje al submundo del protagonista sobre el que Pasolini proyecta la figura de su padre, exmilitar, y la de él mismo». El intelectual, provocador y profeta, como le calificó Miguel Dalmau en una biografía galardonada con el Premio Comillas, defensor radical de un lenguaje humanista y la voluntad real de crítica, abrió un debate que persiste sobre su obra y su pensamiento. El cineasta de 'Accattone' exploró sin límites a través de la poesía, el cine, o la reflexión intelectual, un territorio donde confluyen entre lo culto y lo popular, lo sacro y lo profano, lo político y lo lírico.

Geografía 'pasoliniana'

En 'Petróleo' lo narrativo, fragmentario y enigmático, asoma además como un camino que podría aportar señales ligadas a su asesinato. Los lugares vinculados a su vida en Roma, su ciudad de adopción, dado que nació en Bolonia y se crió en la región alpina de Friuli, acaparan ahora en Italia la geografía 'pasoliniana' a la hora de evocar su legado y volver sobre la atroz y cruel muerte del cineasta. A raíz de esta edición de su citada obra inacabada ha resurgido la tesis de que su muerte podría haber sido ideada por el propio poeta. Esa excéntrica teoría sobre el asesinato ya la lanzó hace una década su amigo el pintor Giuseppe Zigaina, que defendió en un libro esa posibilidad. A su juicio, habría sido una «imitación de Cristo» llevada al extremo, a modo de «un nuevo mito de muerte y renacimiento». Esta hipótesis es una más en cualquier caso de las muchas lanzadas frente a la que quiso zanjar la Justicia. «'Petróleo' es una bestia salvaje; lo que queda de una obra demencial y visionaria, inclasificable, reveladora. Es la crónica de un proceso de conocimiento y de transformación. Es una forma de tomar conciencia del mundo y de experimentar con nosotros mismos. Técnicamente: una iniciación», según definición del escritor Emanuele Trevi.

'Saló, o los 120 días de Sodoma', 1975.

En su concepción de la obra, que estaba planificada con la intención de superar las dos mil páginas, Pasolini trazó un relato donde da el viaje iniciático, la exploración de la identidad, la radiografía y la crónica. Al cabo, discurre en el contexto de los Años del Plomo en Italia, un periodo en el que más de 400 personas, incluidos políticos, periodistas y policías, fueron asesinadas. «Lo sé. Sé los nombres de los responsables de lo que llaman golpe (y en realidad es una serie de golpes instaurada como sistema de protección del poder)», escribió. Desde los 60 investigaba la relación de la multinacional ENI, especialmente de su presidente, Enrico Cefis, con los atentados en Italia, la extrema derecha y el servicio secreto».

Asesinato siempre envuelto en brumas

Pulsión trágica, contradicción, compromiso siembran la trayectoria de Pasolini. Tras el estreno de su última película, 'Saló o los 120 días de Sodoma', adaptación de una novela del mismo título del Marqués de Sade, se produjo el asesinato siempre envuelto en brumas. Sus amigos, como la periodista Oriana Fallaci, plantearon desde el principio que el intelectual había sido víctima de un complot y convirtieron su asesinato en un emblema de la «inmundicia moral que reinaba en el país». «Los que autorizaron su asesinato son legión; en realidad, toda la sociedad italiana», clamó el escritor Alberto Moravia, íntimo del asesinado. «Ha sido una ejecución pública, para que todo el mundo vea y aprenda», concluyó la periodista y política Maria-Antonietta Macciocchi.

En este aniverserio, además de 'Petróleo', asoma 'Pasolini, masacre de un poeta', de Simona Zecchi. De madrugada, en un descampado rodeado de chabolas cerca del puerto de Ostia, aparece el cuerpo masacrado del autor de 'Escritos del corsario' con el telón de fondo político de la «estrategia de tensión». Pasolini «exhumaba, como un arqueólogo, verdades duras, amenazadoras. Consciente del peligro, dejaba pistas: cartas, llamadas, artículos y se aislaba para proteger a sus amigos». Zecchi , con la ayuda de fotografías que hasta ahora nunca habían salido a la luz, documentos inéditos, entrevistas y testimonios exclusivos realiza una exhaustiva pesquisa, para demostrar que su asesinato fue «tribal», pactado y ejecutado por neofascistas y jóvenes criminales manipulados. Quizás un desenlace previsible para quien defendió ética y conflicto, belleza y resistencia. Activista, encarnó al intelectual ya hoy casi desaparecido. «Hemos perdido, por encima de todo, a un poeta. Y poetas no hay tantos en el mundo. Solo nacen tres o cuatro en un siglo. Cuando termine este siglo, Pasolini estará entre los pocos que contarán como poeta». Las palabras de Alberto Moravia son reveladoras del significado de la vida y la obra de Pasolini, rupturista y agitador de los cánones culturales de su tiempo, algunos hoy inamovibles.

