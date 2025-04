La Teatrería de Ábrego recuerda a Kafka con uno de sus textos más desgarradores 'Carta al padre'

Rosa M. Ruiz Santander Jueves, 17 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Franz Kafka escribió a su padre una carta, criticándolo por su conducta emocionalmente abusiva e hipócrita hacia él. Una forma de comunicarle a su progenitor aquello que había callado durante largos y atormentados años. Un texto plagado de reproches, de recuerdos de la infancia y de sufrimiento. Con esa misiva como punto de partida la compañía La presa ha realizado un espectáculo que se verá este sábado en La Teatrería de Ábrego (Oruña de Piélagos) a las 20.00 horas, como parte de la programación de la Muestra Internacional de Teatro 'Solo tú' que este año cumple su undécima edición.

En el escenario el actor Juan Carlos Gallego, bajo la dirección de Paco Ventura, que también se ha hecho cargo de la dramaturgia, presentará una función con la que una gran parte del público podrá sentirse identificada. Una obra en la que la educación recibida desde el miedo, la inseguridad y la indiferencia marcan el desarrollo intelectual y afectivo del protagonista, que intenta una especie de acercamiento, pero sin dejar de lado el tono de reproche.

«Hace poco me preguntaste que porqué te tengo miedo... No supe darte una respuesta, en parte por el miedo que te tengo, y en parte porque necesito muchos detalles que no puedo tener presentes en mi cabeza cuando te hablo». Así comienza la carta que Kafka compuso para su padre y que por cierto nunca llegó a enviar. El escritor murió cuatro años más tarde y su progenitor le sobrevivió algún tiempo más. Y, tal y como se puede ver en esta obra Kafka busca en el comportamiento de su padre el origen de su personalidad tímida, indefensa y asustadiza. Se trata de un texto lleno de emociones y claroscuros «que nos acerca el alma de un artista», tal y como señalan desde La Teatrería. Una manera de comprender la obra de uno de los escritores más influyentes de la literatura universal, pero también, de ser testigo de la siempre conflictiva relación entre un padre y su hijo.

La Presa es una compañía burgalesa que como Ábrego también ha creado su propio espacio escénico, en su caso en Santillán del Agua, al lado de Lerma, y que creó esta obra para conmemorar el centenario de Kafka.