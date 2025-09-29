Torrelavega se arranca con el cine La segunda sede de la Escuela de Cine y TV Cantabria, del actor Javier Cifrián, abre el miércoles sus puertas en la capital del Besaya

Pilar González Ruiz Santander Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:37 Comenta Compartir

En la amalgama de términos técnicos con los que se salpimenta un proyecto empresarial, hay uno que puede pasar desapercibido, pero para el actor Javier Cifrián, resulta clave: la ilusión. Con ese motor, este miércoles abrirá las puertas la segunda sede de su Escuela de Cine y TV de Cantabria. Será en Torrelavega, junto al parque Manuel Barquín (calle Cid, 7), donde ya tienen previsto sacar los bártulos y aprovechar ese fondo natural para rodar algunas escenas con sus alumnos.

La historia de la entidad comenzó allá por el año 2015 y se consolidó en plena pandemia, paradojas de la vida, cuando, encerrados, la cultura despegó como el gran valor que es. Entonces era un laboratorio creativo audiovisual, como recuerda su director, Javier Cifrián. Tras acudir a dar una clase como invitado en la Escuela de Rosa Casuso que «funcionó bastante bien», decidieron «levantar anclas y aportar nuestro granito de arena a Santander». Y granito a granito, hoy ofrecen 33 cursos en su centro con vistas privilegiadas al Cantábrico. Más de 250 personas acuden a sus clases «desde los ocho años hasta...¡lo que sea!», especifica Carmen Gutiérrez, mano derecha del proyecto.

A esa actividad regular se suman las clases que dan por distintas localidades de Cantabria en colaboración con los ayuntamientos y, desde el próximo miércoles, su segundo centro oficial, que contará con un equipo de ocho personas. A Cifrián y Gutiérrez se unen Adrián Alonso, Pilar Revuelta, Lorena Güemes, Nuria Rodríguez, Guillermo Sanz y Carlota Trueba, profesores titulados que comparten el amor por el mundo audiovisual y, de hecho, desarrollan en ese ámbito su vida profesional. «Apostamos por un producto que conocemos perfectamente», defiende el director. Y, ¿qué se va a encontrar quien cruce la puerta para formarse? «Pues a ellos mismos», sostiene el intérprete. «En esta escuela hay una premisa: tu mochila se queda fuera; toda tu vida, seas presidenta de una empresa o panadero, aquí vienes a experimentar, a conocerte a ti mismo y a encontrar al niño o la niña que tienes dentro».

Fortalecer el tejido

Cifrián se define como una persona apasionada y optimista y su acercamiento a la capital del Besaya se hace «con la misma ilusión y entrega con la que estamos en Santander». Creen que la ciudad tiene «un movimiento cultural muy bueno» y su propuesta se hace extensiva a los municipios de alrededor para que los habitantes de la cuenca del Besaya descubran el mundo de la interpretación. Y lo harán mediante metodologías de juego teatral, «saliendo de la zona de confort, para divertirse», con programas adaptados a todas las edades, aprendiendo a ponerse delante de una cámara, pero también a rodar o a editar sus propios vídeos. Todo el proceso.

Ampliar Instalaciones. La escuela cuenta con diversas estancias para trabajar. Alberto Aja

Habrá clases de interpretación, cine y televisión infantil y juvenil, cine musical, creación de cortometrajes, voz y puesta en escena, de lunes a sábado en distintos horarios disponibles en www.escueladecineytv.com.

En cada curso, que va en paralelo al calendario escolar, tendrán tiempo de hacer dos cortometrajes. Explica Guillermo Sanz que algunos de esos trabajos han sido premiados en festivales. También tendrán una parte práctica trabajada desde la neurociencia, que, como indica Carlota Trueba, «les va a ayudar a clarificar los conceptos para abordar las escenas y monólogos».

Para Javier Cifrián, una de las cosas más importantes es contribuir a fortalecer el tejido audiovisual y cinematográfico de Cantabria. «Entras en la escuela como individuo y haces grupo, red, con gente a la que le apasiona lo mismo que a ti». En las últimas semanas han colaborado con el rodaje de 'La bola negra' de Javier Calvo y Javier Ambrossi donde figuran seis de sus actores como extras. Otro aparece en la nueva serie sobre Raphael, a un tercero lo han cogido en el musical 'El fantasma de la ópera' y en unas horas tendrán un casting para una nueva serie que se va a rodar entre Cantabria y Madrid. «Cuando yo cogí un avión en el año 94 y me marché a Canarias, fue porque en Santander no había nada», compara Cifrián.

«Nos gustaría que la gente viniera aquí como a su casa, que nos considerara su familia, que sea un lugar donde no hay miedos y puedan dar rienda suelta a su creatividad, haciendo equipo dentro y fuera de la escuela». A partir del miércoles, las puertas estarán abiertas y las cámaras en marcha.

Comenta Reporta un error