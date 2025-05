Ventanas para un nuevo museo

Guillermo Balbona Santander Domingo, 18 de mayo 2025, 07:56 Comenta Compartir

Coincidente con la celebración del Día Internacional de los Museos, el MAS reabría sus puertas al público hace justamente un año. En paralelo al calendario de exposiciones temporales y a la muestra permanente de su Colección, el museo santanderino pone en marcha esta primavera una guía estable configurada por una programación que potencia la integración de protagonistas del sector cultural, la implicación ciudadana y la participación de creadores. Esta agenda impulsada desde el Ayuntamiento y canalizada a través de la Concejalía de Cultura, es fruto del trabajo de una serie de agentes culturales profesionales de Santander que han propuesto el diseño de proyectos de calidad, con muy diversos contenidos e interrelaciones entre el espacio y la ciudad, el arte y el potencial visitante. Esto garantiza nuevos canales de acercamiento del ciudadano al museo, atracción a nuevos públicos y la implicación de creadores de Cantabria en el museo santanderino.

A excepción de los meses de julio y agosto, todos los martes de cada mes se llevarán a cabo actividades como encuentros con artistas, performances, lecturas, música, danza, visitas guiadas por profesionales diversos, o convocatorias vinculadas al cine o la video creación. La programación, que se postula estable y como referente paralelo a las muestras que se vayan sucediendo en el histórico y Centenario edificio de Leonardo Rucabado, se abrió el pasado día 6 con el primer encuentro con artistas y, asimismo, se ha celebrado ya también la primera sesión del programa Intersecciones creativas esta semana.

Agenda Primero Encuentros con artistas (Primer martes de cada mes). Coordinado por Laura Cobo

Segundo Intersecciones creativas (segundo martes de cada mes). Coordinado por Carmen Quijano

Tercero Mediación artística (tercer martes de cada mes), Coordinado por Raquel Martín

Cuarto Alucinaciones (cuarto martes de cada mes). Con la asociación de AmigosMAS

Quinto MAS en la calle (un viernes al mes, excepto en octubre y noviembre que lo harán dos viernes). Coordinado por la compañía Ruido Interno

Sexto Talleres escolares. Coordinado por Didac - art

Séptimo Talleres familiares. Coordinado por Adrian Alonso

Otros Visitas guiadas teatralizadas. Se realizarán los jueves del mes de agosto y serán gratuitas para conmemorar la reapertura del museo en el 2024. Así como un refuerzo de visitas la semana de la feria de Artesantander

La selección de proyectos abordados por los profesionales dotarán al museo de nuevas voces y contenidos. Además, talleres y visitas guiadas complementarán lo que puede ser un conjunto de nuevas ventanas abiertas a una nueva etapa del Museo mediante el desembarco de gestores y creadores en el hecho artístico más público del museo santanderino. Hoy precisamente hace un año. el antiguo Museo de Bellas Artes reabría sus puertas al público tras una celebrada rehabilitación.

El apartado de Encuentros con artistas (primer martes de cada mes) está coordinado por Laura Cobo, gestora cultural, comisaria independiente de amplia experiencia. Sus objetivos son «conectar públicos diversos con las artes plásticas y visuales; diseñar experiencias que aborden intereses variados, desde la contemplación crítica hasta la participación activa; promover el diálogo intergeneracional en el ámbito artístico y facilitar encuentros entre artistas emergentes y consolidados. Asimismo, incorporar prácticas participativas en las actividades del museo e invitar al público a formar parte activa de la creación artística, entre otros.

Se contemplan visitas guiadas a la colección «como una oportunidad única para que los asistentes experimenten la colección permanente del MAS desde una perspectiva profundamente personal y artística». Cada visita es liderada por un artista local que seleccionará previamente las piezas que considere más interesantes o afines a su propio trabajo, estableciendo conexiones conceptuales y visuales entre las obras de la colección y su propia práctica artística. Tras la sesión inaugural celebrada con Néstor del Barrio, el próximo 3 de junio será el turno de Vicky Kylander.

El programa 'Intergeneracionales' está configurado por cuatro charlas, cada una enfocada a una disciplina artística, con la participación de un artista emergente y uno consolidado: Pintura, Grabado, Vídeo, Escultura, Instalaciones y Sonido. Cada charla contará con dos artistas, pertenecientes a dos generaciones diferentes, quienes dialogarán en torno a una disciplina artística específica. En septiembre: Arancha Goyeneche y Vicki Uslé; el 7 de octubre Raúl Hevia y Manuel Minch; ya en noviembre: Juan Carlos Izquierdo e Inés García y el 2 de diciembre: José Cobo, Coco Moya e Iván Cebrián.

Intersecciones creativas (segundo martes de cada mes), que acaba de arrancar, está coordinado por la historiadora del arte Carmen Quijano, gestora cultural, comisaria independiente y diseñadora. El principal objetivo es el de «posicionar al museo como un espacio que busca potenciar el intercambio, la interdisciplinariedad y el diálogo entre distintos ámbitos creativos y perfiles profesionales no solo locales sino nacionales e internacionales». Se busca crear espacios para el diálogo sobre temas relevantes a través de la música, la literatura, el cine o la fotografía y promover el aprendizaje interdisciplinario, conectando las artes plásticas con otras áreas del conocimiento, además de fomentar una relación activa y personal con las obras de la colección del MAS. Y generar nuevos relatos surgidos de la conexión con formatos experimentales. Tras la sesión de Bookjockey con Fosi Vegue, el Museo albergara el 10 de junio: Performance. In Between. Germán de la Riva e Itsaso Iribarren. Y, sucesivamente, del 9 de septiembre al 9 de diciembre: Bookjockey con Raúl Hevia; Encuentro literario con Mónica Ojeda y Manuela Pedrón Nicolau; Relatos en el museo con Aurora Díaz Obregón, Santi Mazarrraza y Claudia González (Poetry Slam) y el de diciembre: Proyección de 'La flor del Irupé' /2024) y charla encuentro con Candela Sotos, Manuela Pedrón y Manuel Diego Sánchez.

Raquel Martín, artista y gestora cultural, escritora y actriz, ha diseñado y coordina el ciclo de mediación artística (tercer martes de cada mes) con los objetivos de «ofrecer una experiencia más profunda e interpretativa de las exposiciones y colecciones, fomentando el diálogo entre el arte, los mediadores y los públicos; y de interpretar y reflexionar sobre las obras del museo». El próximo martes se pone en marcha este proyecto con la presencia de la escritora y periodista Ángeles Caso que abordará un recorrido por 'María Blanchard y las olvidadas'. En junio será el turno de 'La construcción del personaje', Taller De Cómic, por Ana Merino. Ya en otoño, el 16 de septiembre. 'El color de la memoria', por Ciuco Gutiérrez; 21 de octubre: 'Encuentro con Joan Valent'; 18 de noviembre: Victoria Civera charla con Ana Morente; 16 de diciembre: Toning y Los Sonidos De La Memoria, por Vicky Uslé y Raúl Fernández.

Las Alucinaciones (cuarto martes de cada mes) se celebrarán en colaboración con Amigos del MAS con el fin de visibilizar y potenciar la figura de la asociación. En realidad se retoma un programa veterano del museo que dirige Salvador Carretero, desarrollado ya entre 2004 y 2016. El nombre 'Alucinaciones' es un homenaje a la figura del poeta y Premio Cervantes José Hierro, que rememora el título de uno de sus poemarios universales: 'Libro de las alucinaciones'. Su objetivo radica en proponer a personas que no sean profesionales del arte que seleccionen una obra del Museo que les resulte especialmente atractiva o sugerente (preferiblemente expuesta) y, tomándola como referencia o punto de partida, preparen una disertación sobre el tema que esa obra les provoque. Posteriormente, se organiza un encuentro abierto entre la persona invitada y el público, que comenzará con una exposición y terminará con un coloquio. La nómina prevista abarca creadores de muy diversas disciplinas como Berna González Harbour, Mara Dierssen, Alejandro Pelayo, Clemente Lomba, Manuel Gutiérrez Aragón y Paco Valcarce; y estará coordinado por Luis Salcines en las siguientes fechas: 27 de este mes, 24 de junio, 23 de septiembre, 28 de octubre, 25 de noviembre y 23 de diciembre, respectivamente.

MAS en la calle está coordinado por la compañía Ruido Interno. Sus objetivos: «Incrementar la participación ciudadana en actividades culturales programadas por el museo, revitalizando su entorno con actividades artísticas inclusivas e innovadoras; promover la integración de tecnología y arte en espacios públicos; fomentar la creación de un espacio para el encuentro y creatividad e involucrar al público en los procesos artísticos fundamentados en la tecnología.

Su programa de actividades arranca el día 30 de este mes con 'Lo hacemos nosotros'. Laboratorio creativo para todos los públicos, partir de 14 años, en los jardines del museo. «Para construir entre todos y todas unas intervenciones con luz, música y vídeo».

El 27 de junio será el turno de 'Deconstruir un cuadro'. A partir de la deconstrucción del cuadro se crea una acción de danza y dramaturgia con un peso importante de la proyección en fachada, la luz y la música. Los bailarines interactúan con proyecciones, con el uso de luces móviles que generan diferentes efectos visuales. Y desde el 19 de septiembre hasta final de año están previstos' ¡El patio de mi museo¡'. Ruta guiada por los jardines y alrededores del museo utilizando cascos inalámbricos en los que se puede escuchar un relato original creado por la escritora Celia Corral. Y 'La ciudad en miniatura'. Recreación de una ciudad en miniatura con casitas de cartulina que tienen que ser montadas por los asistentes. Desde el otoño se dará continuidad a la actividad con la participación del escritor y poeta Marcos Díez.

Otra de las propuestas que abre el Museo se configura a través de los talleres, tanto escolares como familiares. Los primeros coordinados por Didac-art en horario lectivo de mañana) En cada sesión, de dos horas, habrá un previo (según rango de edad y curso) de contextualización con una historiadora del arte y experta en patrimonio. El tiempo restante se realizará un taller/dinámica con una artista. Para grupos, máximo, de 25 niños de mayo a diciembre.

Los talleres familiares coordinados por Adrián Alonso, tienen como objetivos «ofrecer a los niños un espacio en donde puedan expresarse a través de diferentes técnicas artísticas; explorar y descubrir diferentes maneras para desarrollar su creatividad. Son tres los talleres: 'Influartes por un día'. Tomando como modelo los 'influencer' de las redes sociales, se propone realizar su propio canal de TV sobre 'arte'.

'Del cuadro a la escena'. A través de las Artes Escénicas y la escritura creativa se representarán mediante la expresión corporal diferentes fragmentos inspirados en las obras escogidas. El formato está inspirado en Microteatro.

Y, finalmente, Instalaciones artístico-pedagógicas. A partir de una de las obras del museo, se propondrá una actividad de expresión corporal o insta lación que se desarrollará de manera cooperativa y/o en grupo.

Una programación continuada y periódica que acompañará a las exposiciones El MAS, Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria, un año después de su apertura, emprende esta actividad estable que supone estrechar el vínculo con la ciudad y consolidar una alternativa paralela a las otras dotaciones artísticas existentes, o en curso. La alcaldesa Gema Igual anunciaba en 2024 la puesta en marcha de un programa necesario para reforzar la labor didáctica del museo a través de una serie de actividades paralelas, dentro de una agenda continuada y periódica que acompañará a las exposiciones temporales y de la colección.

