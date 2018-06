Un verano cultural de altura Escritores, pintores, músicos, cantantes, arquitectos y cineastas visitarán Cantabria durante los próximos tres meses. Desde José Ovejero a Héctor Alterio o Sir Simon Rattle, entre otros LOLA GALLARDO Santander Lunes, 18 junio 2018, 09:01

El trayecto cultural de Cantabria viaja este verano entre escritores, poetas, músicos, actores, pintores y escultores, cineastas, arquitectos o cantantes. Meses intensos de conferencias, exposiciones, proyecciones y teatro en los que participarán creadores de la talla de los escritores José Ovejero o Alejandro Palomas, que se subirán a la tribuna de los Martes Literarios en la UIMP; la cantante y actriz alemana Ute Lemper y los intérpretes Héctor Alterio y Alfredo Sanzol en el Casyc o la Sinfónica de Londres, bajo la batuta de Sir Simon Rattle, en el Festival Internacional de Santander (FIS). Sin olvidar, las exposiciones del Centro Botín, que el próximo sábado cumple un año, o la muestra sobre ilusionismo de 'laCaixa' en La Porticada. La música llega con los conciertos de David Guetta en Santander y Pablo Alborán en Torrelavega, un trayecto que se completa con la Bienal de Arquitectura y la Semana Internacional de Cine, que en esta edición estrecha lazos con México con un programa de más de cuarenta proyecciones, sesenta invitados y tres estrenos, y que acercará a Santander al director de 'Carros de Fuego' y 'Altamira', Rod Hudson. Son distintas formas de ver la cultura en verano con un programa variado y de calidad para todos los públicos.

UIMP De José Ovejero a Helena Pimenta y Héctor Alterio

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) no solo programa actividad académica entre junio y septiembre. También la poesía, la música, el teatro o la danza son protagonistas del verano. Diferentes voces generacionales, estilos y tendencias de las letras en español se vuelven a dar cita a través de los Martes Literarios, una tribuna a la que se subirán José Ovejero, Alejandro Palomas, Fernando Gómez Aguilar o Espido Freire, entre otros. También el teatro será protagonista con la entrega del premio La Barraca de la UIMP a la directora teatral y dramaturga Helena Pimenta. Y por el ciclo Escénicas del Casyc, deambularán la cantante y actriz alemana Ute Lemper, los intérpretes Héctor Alterio, Susi Sánchez, Pedro Casablanc y Clara Sanchís o Yolanda Ulloa. La danza estará representada con 'Reversible' (29 de agosto), una apuesta de la compañía del Premio Nacional de Danza Manuel Liñán. El flamenco de vanguardia del bailaor granadino traerá a Santander este montaje en el que ocho artistas, cante, toque y baile, retrotraen al protagonista a su infancia.

La iglesia de Santa Lucía de Santander acogerá diversas citas con motivo del ciclo Música Antigua, entre las que destacan la agrupación Ensemble Correspondances (19 de julio), el grupo que reúne alrededor del organista Sébastien Daucé a cantantes e instrumentistas apasionados por la música francesa del Gran Daucé.

Fundación Albéniz Cerca de cien conciertos repartidos por Cantabria

El Encuentro de Santander Música y Academia y el Concurso Internacional de Piano Paloma O'Shea ofrecerán un centenar de conciertos, con los que convertirán a Cantabria en una de las citas culturales europeas imprescindibles de este verano. El XVIII Encuentro de Santander Música y Academia volverá a la ciudad en julio, entre el 1 y el 23. Será la antesala musical del Concurso Internacional de Piano. Reunirá en las aulas y en el escenario, a 66 jóvenes músicos seleccionados en las mejores escuelas europeas con 14 grandes maestros. Es una actividad docente artística pionera en España que combina las clases magistrales con la celebración de conciertos. El maestro Juanjo Mena dirigirá, el 7 de julio, el concierto inaugural con música de Rachmaninov, Debussy y Stravinsky. La música de Debussy, Beethoven y Shostakovich sonará el 21 de julio en el concierto de clausura, bajo la batuta del maestro Péter Csaba. El Centro Botín acogerá, por primera vez, una de las citas del Encuentro de Santander. El concierto 'Música para un espacio de Renzo Piano' será el 22 de julio y estará dirigido por el maestro Fabián Panisello.

El Encuentro de Santander dará paso al Concurso Internacional de Piano Paloma O'Shea el 25 de julio, que se prolongará hasta el 5 de agosto. El prestigioso certamen reunirá en Santander a 20 pianistas, tres de ellos españoles, procedentes de 12 países.

Festival Internacional de Santander (FIS) Una 'super fiesta' musical y escénica

El Festival Internacional de Santander, entre el 1 y el 25 de agosto, está concebido como una 'súper fiesta' musical y escénica donde brillan las propuestas sinfónicas y un compositor, Mahler. Más de setenta y cinco citas repartidas entre el Palacio de Festivales y los Marcos Históricos. La Orquesta Sinfónica de RTVE, bajo la batuta de Miguel Ángel Gómez Martínez, junto al pianista irlandés Barry Douglas, será la encargada del concierto inaugural, además acompañará a los pianistas seleccionados para las dos finales del Concurso Internacional de Piano Paloma O'Shea, que se celebrarán los días 3 y 4 de agosto. Los nombres propios del FIS pasan también por la Sinfónica de Londres, bajo la batuta de Sir Simon Rattle; el pianista Yefim Bronfman, acompañado por la Filarmónica de Rotterdam, que dirige Yannick Nézet-Seguin; e Ivan Fischer, al frente de la Orquesta de Budapest. En el programa de danza, el Palacio de Festivales acogerá la versión del 'Bolero de Ravel', de la Béjart Ballet Lausanne y el espectáculo 'Una oda al tiempo', de la Compañía María Pagés, la nueva coreografía flamenca creada por la artista sevillana –Premio Nacional– que acaba de estrenar con gran éxito en los Teatros del Canal.

Conciertos de la Campa David Guetta en su único concierto en España

David Guetta, con el único concierto que ofrecerá este año en España, Vetusta Morla, Dani Martín o The Jackson son algunos de los nombres que destacan en el cartel de la Semana Grande santanderina, unas actuaciones que se sucederán en La Magdalena del 21 al 28 de julio y que, por primer año, organizan las empresas DelFuego Booking y Heart of Gold Productions. La iniciativa se presenta bajo el nombre 'Los conciertos de la Campa' y también incluye en el cartel a The Waterboys, Vintage Trouble, Kiko Veneno, Bombay, Taburete o The Excitements. Un cartel que reúne a un buen número de artistas internacionales, primeros espadas del pop, rock y música electrónica. La apertura, el 21 de julio, estará a cargo de Dani Martín, artista que ha alcanzado el equilibrio y madurez en su carrera musical; el rock de Sidercars, que presentará su disco 'Cuestión de gravedad', y la banda reinosana Stock.

El Malecón Pablo Alborán y Alejandro Fernández en Torrelavega

El Festival Música en Grande se celebrará del 22 al 26 de julio en el campo de fútbol del Malecón de Torrelavega con nombres como Pablo Alborán, Alejandro Fernández o Carlos Vives. La empresa encargada de estas actuaciones, Mouro Producciones ha programado seis días de música que arrancarán el domingo 22 de julio con las actuaciones de Antonio Orozco, Morat y Fredi Leis; para seguir el lunes 23 con Pablo Alborán y Marta Soto. El acento internacional lo pondrán el miércoles 24 el mexicano Alejandro Fernández y los colombianos de Monsieur Periné. Pasado el ecuador del festival, el 25 de julio, actúan Estopa y Bebe, mientras que Carlos Vives y Juan Magán cerrarán el ciclo el jueves 26. El último de los conciertos programados en El Malecón se celebrará el 28 de julio para dar cabida al Hoky Popi Music, especialmente dirigido a niños y adolescentes, un evento familiar que contará con las actuaciones de artistas como Álvaro Soler, Dvicio, Brisa Fenoy o Ana Mena, así como la presencia de 'youtubers', fiesta de colores y talleres.

Centro Botín 'El paisaje reconfigurado' de la Fundación

'Retratos: Esencia y expresión' y la exposición 'El paisaje reconfigurado', que mostrará al público una nueva selección de obras de la colección de la Fundación, renovarán el paisaje artístico del Centro Botín este verano. Será de manera coincidente con el primer aniversario del edificio de Renzo Piano que abrió sus puertas el pasado 23 de junio de 2017.

Exhibir diferentes modos de representar el mundo circundante y ofrecer una perspectiva histórica de la labor de la Fundación Botín en el campo de las artes visuales son los dos objetivos que fundamentan la próxima exposición del Centro Botín. El sábado, bajo el epígrafe 'El paisaje reconfigurado', una selección de obras de la Colección de la institución santanderina sintetiza y testimonia el trabajo de artistas de relevancia nacional e internacional que empezaron a crear en las últimas décadas del siglo XX. La nómina abarca a creadores como Leonor Antunes, Lothar Baumgarten, Tacita Dean, Joan Jonas, Irene Kopelman, Julie Mehretu (cuya muestra formó parte del calendario inaugural del edificio de Piano) u Oriol Vilanova y la mayoría de las piezas no habían sido antes expuestas. La muestra podrá visitarse hasta el 6 de octubre en la primera planta del Centro Botín y comparte edificio con 'Joan Miró. Esculturas 1928-1982', una retrospectiva de la obra escultórica del artista concebida especialmente para el Centro Botín, que se centra fundamentalmente en el proceso creador del artista catalán. Inaugurada en primavera, permanecerá en el Centro Botín hasta primeros de septiembre.

Artesantander Entre artistas, galeristas y coleccionistas

Artesantander afronta la cuenta atrás de su XXVII convocatoria que se celebrará del 14 al 18 de julio en el Palacio de Exposiciones y Congresos. Una cita obligada cuando se habla del paisaje del verano cultural santanderino. Además, la proyección internacional es cada vez más intensa y en la cita de julio estarán seis países –México y Cuba por vez primera–. Contará con un renovado programa cultural y se celebrará en paralelo a dos citas: el foro de coleccionismo de la UIMP y la reunión en Santander del Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo, que engloba a casi un centenar de firmas. Hasta 97 proyectos se presentaron a esta edición, listado del que salieron las participantes, entre ellos, las seis galerías cántabras. Así, la galería Espiral, de Noja, mostrará obras de Carmen Anzano; también estarán las santanderinas Espacio Alexandra, que llevará el proyecto 'Clever Beasts Invented Knowledge', obra de Hondantza Fraga; Estela Docal, que presentará 'Desayunos con Bacon' de Faustino Cuevas; Josedelafuente, que acudirá con obras de Raúl Hevia; Juan Silió, que hará lo propio con proyectos de Joan Fontcuberta y Siboney, que ha apostado por piezas de la artista Vicky Uslé.

laCaixa La Porticada avanza entre la magia y la ciencia

'Ilusionismo. ¿Magia o Ciencia?' es el epígrafe de la nueva entrega expositiva de la Obra Social de 'la Caixa' para el verano de Santander. La propuesta, que estará abierta hasta el día 7 de julio, muestra la base científica del ilusionismo e invita a conocer cómo se consigue la sensación de que lo imposible resulte probable ante nuestros ojos. La exposición se divide en varias áreas que permiten entender el proceso de cómo los sentidos captan la realidad y envían la señal a nuestro cerebro. ¿Depende el olfato de nuestra nariz? ¿De nuestros ojos? La idea es que el visitante de todas las edades compruebe como la percepción se produce en el cerebro. Y a partir de entonces convertirse en una araña, ver levitar un gran engranaje o crecer y empequeñecer como lo hizo Alicia en el País de las Maravillas.

Bienal de Arquitectura Ciudades más humanas y habitables

Un pabellón ubicado junto al templete de música de los Jardines de Pereda, a modo de carpa transparente, siguiendo modelos históricos con otras escalas, entre el diseño y lo pragmático, acogerá este verano la XIV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (XIV BEAU) correspondiente al periodo 2016-2017. La cita supone el regreso a Santander de esta singular propuesta cultural, nacida precisamente en Cantabria hace un cuarto de siglo. La Bienal arrancará el próximo 9 de julio y se prolongará hasta cerca del final de verano. En esta ocasión la Bienal se celebra bajo ese epígrafe: 'Más habitar en la arquitectura, más humanizar la ciudad', bajo la dirección de los arquitectos José Morales Sánchez y Sara de Giles Dubois. La última presencia de la Bienal en la comunidad tuvo lugar hace seis años, aunque la vio nacer en 1993. Los dos anteriores encuentros se celebraron en Madrid (2014) y Granada (2016).

Semana del Cine Un puente entre Santander y México

La Semana Internacional de Cine de Santander, que se prolongará hasta el sábado, congrega a nombres propios como Guillermo Arriaga, Michel Franco, Javier Fresser, José Luis López Linares, Hugh Hudson y Angel Sala, entre otros. La Semana está organizada por Morena Films y el Centro Botín, con el patrocinio del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander. Y cuenta con la colaboración del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (México) y la Filmoteca de Cantabria. Más de cuarenta proyecciones, sesenta invitados, cuatro escenarios, tres estrenos y varios ciclos temáticos son las cifras y parámetros de esta Semana que potenciará los lazos con México, se convertirá en sede de la reunión de los productores iberoamericanos y creará el premio 'Las dos orillas' que se otorgará en Santander y Guadalajara. Una programación configurada por retrospectivas, encuentros con cineastas, mesas redondas sobre el mundo del cine, talleres, estrenos y presentaciones en primicia, exposiciones y proyecciones para escolares.

Biblioteca Central de Cantabria Del reciclaje cántabro a la cultura japonesa

El verano llega con dos propuestas. María Villacorta mostrará su trabajo bajo el título 'Medium' en el hall durante los meses de julio y agosto. Al finalizar, está previsto un encuentro internacional de grabado. Y en la Sala Hangar del Archivo Histórico Provincial se mostrará 'Tokioto', del 4 de julio al 31 de agosto, una selección de fotografías impresas en papel de alta calidad. 'Medium' es la primera exposición individual de María Villacorta (Santander, 1991) en su ciudad natal. Recoge obras que van desde la pintura y la escultura, a la instalación y el diseño, utilizando materiales recuperados, objetos que nos rodean, condicionan e influyen. Y en el Archivo Provincial estará este verano 'Tokioto', un proyecto de formato visual compuesto por una selección de fotografías impresas en papel de alta calidad. Se trata de un trabajo en el que el artista Eduardo Rivas propone un viaje a través de la imagen para conocer los múltiples matices de la cultura japonesa. Para diseñar este trabajo se han retratado múltiples aspectos de la sociedad nipona. Muestra desde situaciones cotidianas a manifestaciones culturales ancestrales. En un mismo proyecto fotográfico se ha conseguido plasmar con maestría la diversidad y esencia de este país.

Casyc Un viaje expositivo por la Real Orden de Carlos III

Historia, mirada documental, divulgación, una de las citas expositivas del verano en Cantabria pretende acercar al gran público 'La Real y Distinguida Orden Española de Carlos III', la distinción civil española más importante. Bajo el epígrafe 'De Mi Real Aprecio', la Fundación Caja Cantabria albergará hasta finales del mes de agosto una muestra cuyo objetivo radica en la difusión y el conocimiento público de la historia e importancia de la Real Orden de Carlos III y su vinculación con Cantabria, a la vez que rinde un homenaje a la memorable figura y obra de su fundador, el monarca Carlos III.

Sala Robayera José Luis Vicario inaugura la temporada expositiva

José Luis Vicario es el primer nombre propio de la nueva temporada de Robayera. El veterano proyecto dedicado al arte, nacido en Miengo hace más de tres décadas, arranca la próxima semana en su sede de las antiguas escuelas Cudón. Se trata de una propuesta multidisciplinar de Vicario, que reúne en torno a una docena de obras realizadas entre 2014 y 2018, abre el verano artístico de Robayera. Entre las obras destaca una instalación textil titulada 'Raro, lacónico y honesto' (2018), adjetivos con los que Jorge Oteiza definió el Guernica. La obra, que posee las mismas dimensiones que la célebre composición realizada por Picasso para el Pabellón de Español de la Exposición Internacional celebrada en París en 1937, acompañada de una postal serigrafiada, es como un gran telón que constituye la traducción del Guernica al lenguaje escultórico.

AselArt El arte en el pueblo de Mazcuerras

'El arte en el pueblo', o lo que es lo mismo hacer de la calle un inmenso lienzo para unir la cultura popular y artística, vuelve a Mazcuerras y Herrera de Ibio en forma de festival artístico. Del 5 de julio al 15 de septiembre el pequeño municipio acoge la IV edición de 'AselArt', una muestra que juega a exponer distintas disciplinas artísticas utilizando como templete la escena urbana y los corrales y jardines de los vecinos. En esta edición, sus organizadores han logrado reunir en un cartel una gruesa nómina de artistas entre músicos, fotógrafos, pintores, escultores, ceramistas, actores noveles o escritores. Todos ellos darán vida a sus creaciones artísticas y actuarán en la propuesta cultural impulsada, desde sus inicios, por el grupo de amigos de La tertulia La Hermida.