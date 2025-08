El tartán cántabro se llena de talento Mohamed Attaoui lidera a una generación de jóvenes atletas que ya despunta a nivel nacional e internacional. Muchos de ellos no son ni siquiera de la categoría absoluta, por lo que el futuro pinta de lo más brillante para Cantabria

Mohamed Attaoui El gran jefe del '8' y ya finalista olímpico

No tiene ni 24 años –los cumple en septiembre–. Pero el torrelaveguense Mohamed Attaoui ya es el gran referente de esta nueva generación del atletismo cántabro. Doble campeón de España al aire libre en los 800 metros, subcampeón de Europa, campeón nacional bajo techo en 1.500... Y quinto en la final de los pasados Juegos Olímpicos de París 2024. A ellos llegó con una marca sideral lograda en el mítin de Mónaco de 2024, en el que con 1.42.04 destrozó el récord de España, en poder de Saúl Ordóñez con 1.43.65. Attaoui ya es un asiduo en los mejores mítines del mundo. Y además del margen de mejora que tiene por su juventud, no le queda otra al atleta del On Athletics. El '8' vive el que quizá es el mejor momento de su historia a nivel mundial y 'Moha' está obligado a bordear o superar ese récord de España si quiere optar a los grandes títulos. El Mundial de Tokio, en septiembre, es su próximo gran reto.

Andrea Tankeu Coleccionista de títulos y récords en peso y disco

En poco más de dos semanas –el día 14 de agosto– cumple los 18 años. La santanderina Andrea Tankeu anda estos días en la ciudad finlandesa de Tampere, para competir en el Europeo sub-20 en disco y peso. Por las categorías inferiores, va triturando récords y coleccionando títulos, incluso a nivel europeo –es plata continental en sub-18 en lanzamiento de disco–. Y ya se ha dado el lujo de pisar podios en categoría absoluta. El año pasado, la atleta del Piélagos fue bronce en peso en La Nucía y en este pasado fin de semana, en Tarragona, se colgó el bronce en disco. Este artefacto le gusta algo más que la bola del lanzamiento de peso a una atleta con gran capacidad de trabajo y gusto por los entrenamientos. La trayectoria de Andrea Tankeu, unida a su juventud, auguran que Cantabria va a contar con una de las mejores lanzadoras de España durante los próximos años.

Pablo Delgado Rey de Europa y campeón sin rival en España

Se despide este año de la categoría sub-23 con un hito en el atletismo español. Nadie ha hecho un 'tres de tres' en el Campeonato de España en su especialidad, el triple salto. El astillerense Pablo Delgado (Fent Camí Mislata), de 22 años, ha dominado el triple patrio de la categoría con tres oros y se ha despedido de ella por todo lo alto. Su mejor vuelo hasta la fecha, 16.55 metros, le valió para convertirse en campeón de Europa, en la ciudad noruega de Bergen. Rápido y potente, este enamorado del atletismo combina el triple con la longitud, a la que empezó a aficionarse hace unos tres años. De hecho, este pasado fin de semana compitió en el Campeonato de España en longitud, y al resentirse de ellas, unas molestias le impidieron el domingo saltar el triple, donde era claro favorito para pisar el podio. Volar por encima de los 17 metros en triple y de los ocho en longitud son su próximo gran objetivo en cuanto a marcas, ya en la categoría absoluta.

Bruno Comín Un bicampeón de España en decatlón

Desde hace unos meses, una lesión en la zona del pubis mantiene en dique seco a uno de los nombres destacados del atletismo regional. A sus 25 años, el santanderino Bruno Comín ya atesora dos títulos de campeón de España absoluto en decatlón, la modalidad que reconoce al atleta más completo de todos. Tras regresar de Estados Unidos, donde ha estudiado en la Universidad de Washington, esas molestias le han impedido preparar la temporada al aire libre y añadir un tercer título a la cuenta –los otros dos los logró en 2020 y 2023–. La constancia y la capacidad de trabajo le hacen brillar en esa prueba de pruebas que es el decatlón y en la que tiene un mejor registro de 7.979 puntos. Poco más –8.150– se pedían para estar en los pasados Juegos Olímpicos. En cuanto se recupere de sus dolencias, los Juegos de Los Ángeles 2028 estarán en el horizonte del mejor combinero cántabro.

Jorge García Plata absoluta y ya con una marca de postín

Con 23 años, el santanderino Jorge García ha culminado en este pasado Campeonato de España de Tarragona un 2025 soberbio. Plata en los 400 metros vallas, para redondear un año en el que en ese apartado preferido de cualquier atleta, 'MMP', mejor marca personal, luce un guarismo de postín. 49.81. Un tiempo conseguido el pasado 24 de mayo en Soria. El vallista actualmente enrolado en el Atletismo Albacete, ya apuntaba maneras desde pequeño en el Olimpia San Román santanderino. Buena cabeza, seguridad en sí mismo y una gran capacidad de transformar lo negativo en positivo le han llevado a coleccionar medallas y récords en el atletismo regional, además de haber formado ya con la selección española en categorías como la sub-20. A uno de sus entrenadores en el Olimpia le dijo de pequeño que le iba a llevar «a una Olimpiada». Y los Juegos de Los Ángeles ya no están tan lejos.

Aarón Ceballos Otra referencia cántabra en los 800 metros

La pista del complejo deportivo Oscar Freire de Torrelavega ha visto correr por ahí a Attaoui y otro torrelaveguense ya asoma por el horizonte. Aarón Ceballos, al igual que Andrea Tankeu, anda estos días por Finlandia para el Europeo sub-20, después de haberse proclamado hace unos días campeón nacional en 800 de la categoría. Ha tardado en despuntar, pero cerca de los 18 años –los cumplirá en diciembre– acumula los cuatro últimos títulos nacionales en la distancia, dos en pista cubierta y otros tantos, al aire libre. El año pasado, fue subcampeón de Europa en la categoría sub-18.Como su paisano 'Moha', Ceballos es voraz. Poco dado a estar satisfecho con un resultado. En Tampere un objetivo lógico es el de ser finalista –su marca es la décima de los inscritos–, pero su idea es de la subir al podio. El Mundial de Oregón de la categoría el próximo año y probarse algo más en un 1.500 son sus siguientes retos.

Óscar Crespo Un portento físico para los 400 metros

A sus 18 años, al igual que su compañeros de entrenamientos Aarón Ceballos, Óscar Crespo forma parte de la selección española sub-20 para el Europeo –correrá en el relevo 4x400–. El año pasado, el atleta de Zurita ya formó con España en la cita continental para los sub-18 en Banská Bystrica (Eslovaquia) y llegó hasta las semifinales. Cuarto clasificado en el último Nacional sub-20, pero con el récord de Cantabria de la categoría (47.49), en Torrelavega moldean a fuego lento a un talento de casi 1.90, con un correr elegante y muy fácil, rápido, resistente y bien coordinado. Además, comprometido a más no poder con el atletismo –no se salta ni un entrenamiento–. Un gran proyecto de atleta de alto nivel y llamado a competir en una prueba en la que España ha dado grandes nombres, tanto en individuales como en relevos.

Pablo Martínez El 'combinero' que gana medallas en altura

No es difícil que un 'combinero', un atleta del decatlón, destaque tanto en una de las especialidades que pueda ganar títulos individuales en ella. Es el caso del santanderino Pablo Martínez, de 21 años. En 2023 se proclamó en Madrid campeón de España absoluto en pista cubierta en salto de altura. Y en este 2025 ha vuelto a pisar el podio en esta especialidad. Plata en la competición en pista cubierta, con su mejor marca de siempre (2.15), y bronce en este pasado Nacional al aire libre, también con esos 2.15. Su progresión como combinero en heptatlón y decatlón, unas especialidades que le encantan y que le han hecho acumular récords regionales en varias especialidades, dependerá de su mejora en la velocidad en algunas de las pruebas. Si lo consigue, el del Atletismo Numantino se convertirá en uno de los mejores combineros de España, al igual que ya lo es Bruno Comín.

Osasere Eghosa Medallas bajo techo y al aire libre en triple salto

Con 26 años, es la mayor de este grupo de atletas cántabros. En 2023, en el Campeonato de España de pista cubierta en Madrid, la castreña Osasere Eghosa (Piélagos) consiguió el que hasta ahora es su gran hito. Campeona de España de triple salto en pista cubierta, con un mejor brinco de 13.44 metros. Un año antes, en Nerja, se había subido al podio como medalla de bronce en el Campeonato de España al aire libre, con una marca de 13.51, En este 2025, también en la capital de España saltó 13.09 para ser quinta en el Nacional bajo techo. Plusmarquista regional de la especialidad, no ha podido competir en la temporada de aire libre por unos problemas físicos que la merman. Pero 'Jenny', como la llaman para abreviar su nombre –Jennifer Osasere Eghosa– ya ha dado muestras de que si la salud la acompaña, es uno de los puntales de esta especialidad a nivel nacional.

Lucía Fernández Una gran promesa en los obstáculos

Aún sin haber cumplido los 20 años, Lucía Fernández (Bezana Atletismo) es una de las grandes especialistas en una de las pruebas más agónicas del atletismo. La bezaniega compite en obstáculos y ya atesora las plusmarcas regionales de los 2.000 obstáculos en sub-18 y de los 3.000 en sub-20. Además, en su primer año entre las sub-18, Lucía Fernández fue campeona de España de 2.000, a lo que hay que sumar dos subcampeonatos sub-20 en 3.000 obstáculos. En este 2025, ha sido subcampeona en 3.000 obstáculos en el Campeonato de España Universitario Absoluto.La selección española también se ha fijado en Lucía Fernández para dos competiciones, ambas en Francia, y varias concentraciones. La obstaculista del Bezana Atletismo, concienzuda y muy trabajadora, compite incluso en la División de Honor, la máxima competición entre clubes, en este caso defendiendo los colores del Piélagos.

