Escudo Georgia

Georgia

14:00h.

17

-

9

España

Escudo España
Eurobasket

Directo | Georgia - España

Minuto a minuto

Colpisa

Jueves, 28 de agosto 2025, 13:42

Icono17 - 9

Canasta de Sandro Mamukelashvili [1]

Icono15 - 9

El balón sale fuera tras un mal pase de Willy Hernangomez [1]

Icono15 - 9

Bandeja de Kamar Baldwin [1]

Icono13 - 9

Triple de Joel Parra [1] con asistencia de Santi Aldama

Icono13 - 6

Goga Bitadze [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Joel Parra.

Icono13 - 6

Tiempo muerto

Icono13 - 6

El balón sale fuera tras un mal pase de Santi Aldama [1]

Icono13 - 6

Canasta de Goga Bitadze [1] con asistencia de Sandro Mamukelashvili

Icono11 - 6

El balón sale fuera tras un mal pase de Santiago Yusta [1]

Icono11 - 6

Canasta de Duda Sanadze [1]

Icono9 - 6

Canasta de Santiago Yusta [1]

Icono9 - 4

Canasta de Kamar Baldwin [1]

Icono7 - 4

El balón sale fuera.

Icono7 - 4

Goga Bitadze [1] falla la canasta por un tapón de Willy Hernangomez

Icono7 - 4

Primera falta personal de Santiago Yusta [1] sobre Sandro Mamukelashvili

Icono7 - 4

Sandro Mamukelashvili [1] roba el balón a Sergio de Larrea

Icono7 - 4

Beka Burjanadze [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Santiago Yusta.

Icono7 - 4

Santiago Yusta [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Beka Burjanadze.

Icono7 - 4

Sandro Mamukelashvili [1] encesta el segundo tiro libre

Icono6 - 4

Sandro Mamukelashvili [1] encesta el primer tiro libre

Icono5 - 4

1ª Falta personal de Willy Hernangomez [1] sobre Sandro Mamukelashvili cuando lanzaba de dos.

Icono5 - 4

Santiago Yusta [1] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.

Icono5 - 4

Tornike Shengelia [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Willy Hernangomez.

Icono5 - 4

Canasta de Santi Aldama [1]

Icono5 - 2

Primera falta personal de Duda Sanadze [1] sobre Santiago Yusta

Icono5 - 2

Triple de Sandro Mamukelashvili [1] con asistencia de Tornike Shengelia

Icono2 - 2

Canasta de Willy Hernangomez [1]

Icono2 - 0

Bandeja de Duda Sanadze [1] tras un contraataque

Icono0 - 0

Duda Sanadze [1] roba el balón a Sergio de Larrea

Icono0 - 0

Tornike Shengelia [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Willy Hernangomez.

Icono0 - 0

Santi Aldama [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Goga Bitadze.

Icono0 - 0

El balón sale fuera tras un mal pase de Duda Sanadze [1]

Icono0 - 0

Santi Aldama [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Duda Sanadze.

Icono0 - 0

Santiago Yusta [1] roba el balón a Kamar Baldwin

Icono0 - 0

Sergio de Larrea [1] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote

Icono0 - 0

Santiago Yusta [1] falla el triple

Icono0 - 0

El balón sale fuera.

Icono0 - 0

Inicio del partido

Estadísticas

Georgia

Georgia

España

España

Tiros de 3

50.0%

50.0%

Tiros de 2

66.7%

33.3%

Tiros libres

100.0%

0.0%

Rebotes

50.0%

50.0%

Sandro MamukelashviliGeorgia7
Kamar BaldwinGeorgia4
Duda SanadzeGeorgia4
Joel ParraEspaña3
Guillermo HernangómezEspaña2
Sandro MamukelashviliGeorgia1
Santi AldamaEspaña1
Tornike ShengeliaGeorgia1
Aleksandre PhevadzeGeorgia0
Josep PuertoEspaña0
Duda SanadzeGeorgia1
Guillermo HernangómezEspaña1
Santiago Yusta GarcíaEspaña1
Aleksandre PhevadzeGeorgia0
Joel ParraEspaña0
Aleksandre PhevadzeGeorgia0
Joel ParraEspaña0
Xabier López-ArosteguiEspaña0
Guillermo HernangómezEspaña0
Sergio de LarreaEspaña0
Guillermo HernangómezEspaña2
Duda SanadzeGeorgia1
Goga BitadzeGeorgia1
Santiago Yusta GarcíaEspaña1
Tornike ShengeliaGeorgia1

