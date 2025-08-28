Directo | Georgia - España

Secciones
Servicios
Destacamos
Colpisa
Jueves, 28 de agosto 2025, 13:42
17 - 9
Canasta de Sandro Mamukelashvili [1]
15 - 9
El balón sale fuera tras un mal pase de Willy Hernangomez [1]
15 - 9
Bandeja de Kamar Baldwin [1]
13 - 9
Triple de Joel Parra [1] con asistencia de Santi Aldama
13 - 6
Goga Bitadze [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Joel Parra.
13 - 6
Tiempo muerto
13 - 6
El balón sale fuera tras un mal pase de Santi Aldama [1]
13 - 6
Canasta de Goga Bitadze [1] con asistencia de Sandro Mamukelashvili
11 - 6
El balón sale fuera tras un mal pase de Santiago Yusta [1]
11 - 6
Canasta de Duda Sanadze [1]
9 - 6
Canasta de Santiago Yusta [1]
9 - 4
Canasta de Kamar Baldwin [1]
7 - 4
El balón sale fuera.
7 - 4
Goga Bitadze [1] falla la canasta por un tapón de Willy Hernangomez
7 - 4
Primera falta personal de Santiago Yusta [1] sobre Sandro Mamukelashvili
7 - 4
Sandro Mamukelashvili [1] roba el balón a Sergio de Larrea
7 - 4
Beka Burjanadze [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Santiago Yusta.
7 - 4
Santiago Yusta [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Beka Burjanadze.
7 - 4
Sandro Mamukelashvili [1] encesta el segundo tiro libre
6 - 4
Sandro Mamukelashvili [1] encesta el primer tiro libre
5 - 4
1ª Falta personal de Willy Hernangomez [1] sobre Sandro Mamukelashvili cuando lanzaba de dos.
5 - 4
Santiago Yusta [1] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
5 - 4
Tornike Shengelia [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Willy Hernangomez.
5 - 4
Canasta de Santi Aldama [1]
5 - 2
Primera falta personal de Duda Sanadze [1] sobre Santiago Yusta
5 - 2
Triple de Sandro Mamukelashvili [1] con asistencia de Tornike Shengelia
2 - 2
Canasta de Willy Hernangomez [1]
2 - 0
Bandeja de Duda Sanadze [1] tras un contraataque
0 - 0
Duda Sanadze [1] roba el balón a Sergio de Larrea
0 - 0
Tornike Shengelia [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Willy Hernangomez.
0 - 0
Santi Aldama [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Goga Bitadze.
0 - 0
El balón sale fuera tras un mal pase de Duda Sanadze [1]
0 - 0
Santi Aldama [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Duda Sanadze.
0 - 0
Santiago Yusta [1] roba el balón a Kamar Baldwin
0 - 0
Sergio de Larrea [1] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote
0 - 0
Santiago Yusta [1] falla el triple
0 - 0
El balón sale fuera.
0 - 0
Inicio del partido
Georgia
España
Tiros de 3
50.0%
50.0%
Tiros de 2
66.7%
33.3%
Tiros libres
100.0%
0.0%
Rebotes
50.0%
50.0%
|Sandro Mamukelashvili
|Georgia
|7
|Kamar Baldwin
|Georgia
|4
|Duda Sanadze
|Georgia
|4
|Joel Parra
|España
|3
|Guillermo Hernangómez
|España
|2
|Sandro Mamukelashvili
|Georgia
|1
|Santi Aldama
|España
|1
|Tornike Shengelia
|Georgia
|1
|Aleksandre Phevadze
|Georgia
|0
|Josep Puerto
|España
|0
|Duda Sanadze
|Georgia
|1
|Guillermo Hernangómez
|España
|1
|Santiago Yusta García
|España
|1
|Aleksandre Phevadze
|Georgia
|0
|Joel Parra
|España
|0
|Aleksandre Phevadze
|Georgia
|0
|Joel Parra
|España
|0
|Xabier López-Arostegui
|España
|0
|Guillermo Hernangómez
|España
|0
|Sergio de Larrea
|España
|0
|Guillermo Hernangómez
|España
|2
|Duda Sanadze
|Georgia
|1
|Goga Bitadze
|Georgia
|1
|Santiago Yusta García
|España
|1
|Tornike Shengelia
|Georgia
|1
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.