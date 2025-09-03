Una etapa íntegra por Cantabria
Con salida en Laredo y meta en Los Corrales de Buelna, la Vuelta a España llega este jueves a Cantabria
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:16
No tiene un final en alto para marcar diferencias, ni tampoco un montón de puertos en su recorrido. Será una etapa con algo de montaña, pero no llamada -en principio- a decidir nada entre los favoritos. Y más con lo que se viene al día siguiente, con la llegada en Asturias al temible Angliru. Cantabria acoge este jueves, día 4 de septiembre, una etapa de la Vuelta a España que discurre íntegramente por territorio regional. Saldrá de Laredo y llegará a Los Corrales de Buelna, tras 144,9 kilómetros de recorrido.
La alta velocidad a la que ya ruedan los corredores casi en cualquier prueba hace que una etapa corta como esta tenga la salida bastante tarde.
Inicio de la etapa del jueves 4 de septiembre
Los ciclistas partirán de la localidad pejina a las 14.00 horas en dirección a Carasa, Ampuero, Rasines... Tiene una salida neutralizada de 6,3 kilómetros en los que se organizará el pelotón y los corredores podrán entrar en calor. El pelotón pondrá rumbo a Ramales para dirigirse a Arredondo. A la 'capital del mundo' está previsto que lleguen poco antes de las tres y acto seguido, empezar a subir la primera dificultad orográfica del día. Uno de los clásicos del ciclismo cántabro.
Alisas, de segunda categoría. 8,6 kilómetros de recorrido con una pendiente media del 5,8%. La organización calcula que en apenas doce minutos, los ciclistas lo suben. Entre las 15.07 y las 15.12, en el mejor y en el peor horario previsto, se estima que los corredores coronen la cima.
Media hora más tarde los ciclistas alcanzarán el pueblo de Liérganes y habrán recorrido 57,4 kilómetros desde el comienzo de la etapa.
Liérganes, Penagos, Sobarzo... El pelotón se aproximará a la mitad de la etapa a Santa María de Cayón, antes de dirigirse a Villafufre e Iruz y dirigirse al Valle de Buelna. Por Barros, donde está el único sprint intermedio del recorrido (kilómetro 103.2), los corredores pasarán entre las 16.27 y las 16.40 horas.
A continuación, el pelotón transitará por primera vez por Los Corrales, antes de dirigirse a Villayuso de Cieza. Y tras pasar por la localidad de Villasuso, comenzará la segunda y última dificultad montañosa de la jornada. La Collada de Brenes, con 7 kilómetros de subida al 7,9% de desnivel y cuya cima está a algo más de 22 kilómetros de la línea de meta. Pero su dificultad quizá no esté tanto en la subida, sino en la bajada hacia la zona de Iguña.
Un descenso con varias curvas muy cerradas y asfalto a veces descarnado. Por si fuera poco, la previsión del tiempo es que puede llover. En 2022, con la Vuelta camino del Pico Jano, el chirrido de los frenos de las bicis se oía en media región. Aquel día, un 25 de agosto, diluviaba y por la retransmisión no dejaba de remarcarse lo peligroso del descenso. Hasta señales luminosas y sonoras advertían a los corredores en algunas curvas.
Quien pase por el alto de la Collada de Brenes primero y con cierta ventaja, tendrá muchos números para ganar la etapa. Tras algo más de siete kilómetros de descenso, se llegará a Los Llares. Pedredo, Las Fraguas, Arenas de Iguña... Ya es terreno favorable en los últimos kilómetros de la etapa, antes de llegar, por segunda vez en la historia de la Vuelta Ciclista a España, a Los Corrales de Buelna, donde se espera que los ciclistas lleguen entre las 17.22 y las 17.40 horas.
AUX STEP FOR JS
Segunda etapa que cruza Cantabria
Inicio etapa del 5 de septiembre
La segunda etapa que recorre Cantabria se inicia a las doce menos diez de la mañana del viernes 5 de septiembre. La salida neutralizada en este caso es de 8,9 kilómetros.
Para las doce y veinticinco el pelotón pasará por el pueblo cántabro de San Vicente de la Barquera.
A los 123 kilómetros los deportistas alcanzarán Nava, tres horas después de pasar por San Vicente.
Mozqueta es el primer puerto de la etapa del día. Consiste en un puerto de categoría uno cuyos deportistas llegarán a la cima hacia las cuatro y diez.
El segundo puerto, el Cordal, otra cima de categoría uno para los deportistas de la Vuelta.
Finalmente, la etapa del día se estima que acabe a las cinco y media de la tarde, con el puerto de categoría especial L´Angliru.
AUX STEP FOR JS
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.