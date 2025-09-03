Una etapa íntegra por Cantabria

Inicio de la etapa del jueves 4 de septiembre Los ciclistas partirán de la localidad pejina a las 14.00 horas en dirección a Carasa, Ampuero, Rasines... Tiene una salida neutralizada de 6,3 kilómetros en los que se organizará el pelotón y los corredores podrán entrar en calor. El pelotón pondrá rumbo a Ramales para dirigirse a Arredondo. A la 'capital del mundo' está previsto que lleguen poco antes de las tres y acto seguido, empezar a subir la primera dificultad orográfica del día. Uno de los clásicos del ciclismo cántabro.

Alisas, de segunda categoría. 8,6 kilómetros de recorrido con una pendiente media del 5,8%. La organización calcula que en apenas doce minutos, los ciclistas lo suben. Entre las 15.07 y las 15.12, en el mejor y en el peor horario previsto, se estima que los corredores coronen la cima.

Media hora más tarde los ciclistas alcanzarán el pueblo de Liérganes y habrán recorrido 57,4 kilómetros desde el comienzo de la etapa.

Liérganes, Penagos, Sobarzo... El pelotón se aproximará a la mitad de la etapa a Santa María de Cayón, antes de dirigirse a Villafufre e Iruz y dirigirse al Valle de Buelna. Por Barros, donde está el único sprint intermedio del recorrido (kilómetro 103.2), los corredores pasarán entre las 16.27 y las 16.40 horas.

A continuación, el pelotón transitará por primera vez por Los Corrales, antes de dirigirse a Villayuso de Cieza. Y tras pasar por la localidad de Villasuso, comenzará la segunda y última dificultad montañosa de la jornada. La Collada de Brenes, con 7 kilómetros de subida al 7,9% de desnivel y cuya cima está a algo más de 22 kilómetros de la línea de meta. Pero su dificultad quizá no esté tanto en la subida, sino en la bajada hacia la zona de Iguña.

Un descenso con varias curvas muy cerradas y asfalto a veces descarnado. Por si fuera poco, la previsión del tiempo es que puede llover. En 2022, con la Vuelta camino del Pico Jano, el chirrido de los frenos de las bicis se oía en media región. Aquel día, un 25 de agosto, diluviaba y por la retransmisión no dejaba de remarcarse lo peligroso del descenso. Hasta señales luminosas y sonoras advertían a los corredores en algunas curvas.

Quien pase por el alto de la Collada de Brenes primero y con cierta ventaja, tendrá muchos números para ganar la etapa. Tras algo más de siete kilómetros de descenso, se llegará a Los Llares. Pedredo, Las Fraguas, Arenas de Iguña... Ya es terreno favorable en los últimos kilómetros de la etapa, antes de llegar, por segunda vez en la historia de la Vuelta Ciclista a España, a Los Corrales de Buelna, donde se espera que los ciclistas lleguen entre las 17.22 y las 17.40 horas.