Ciclismo Josean Fernández Matxin: «Lo más importante son los ciclistas» Miguel de las cuevas Cántabro de adopción, debuta mañana en el Tour como máximo responsable deportivo del UAE a quienconfía en «ayudar a ser el mejor equipo del mundo» MARCOS MENOCAL Santander Viernes, 6 julio 2018, 07:20

A Josean Fernández Matxin (Basauri, 1970) no le asusta nada, quizás porque su vida ha sido siempre una carrera. Fue con 21 años el director profesional más joven y mañana debutará como máximo responsable deportivo del UAETeam Emirates Arabes. Desde que aceptó el reto –de la mano de su idolatrado Félix Iglesias– de dirigir al Saunier Duval, ha pasado por Mapei, Lampre y Quik Stepp, donde su capacidad para emprender e innovar le llevó a ser el primer 'scout' en el ciclismo. Un ojeador, un buscador de talento joven. Su rendimiento le llevó a UAE como director y ahora sus jefes apuestan por darle el bastón de mando.

–¿Cómo se le queda el cuerpo después de su nombramiento como máximo responsable deportivo del UAE Team Emirates Arabes?

–Es una demostración de la confianza que el equipo ha depositado en mi. Se trata de un cargo en el que tendré más responsabilidad, por lo que habrá que trabajar más duro y mas tiempo, pero es un trabajo que me satisface plenamente así que estoy muy contento.

–Llegó a la estructura del equipo árabe –con sede en Lugano (Suiza)– en noviembre de 2017 con la función de mánager deportivo y con un contrato hasta 2020. En menos de un año ha dado un salto ¿Le haya cogido por sorpresa?

–Tuvimos una reunión después del Giro de Italia. El equipo me transmitió la necesidad de hacer cambios. La persona que hasta el momento estaba desarrollando esta función, Carlos Saronni iba a pasar a ocupar otras labores más administrativas e institucionales y me dijeron que yo era el elegido para centrarme más en la parcela deportiva. No me lo esperaba, pero lo que supone es un paso adelante más y un compromiso si cabe aún mayor. Pasas a hacerte cargo de manera total de todo lo relacionado con los deportistas y eso es algo que requiere más esfuerzo.

–¿En qué consiste realmente el encargo que ahora le encomienda elEmirates?

–Para que se entienda es algo así como el director deportivo de un equipo de fútbol.

–Hasta ahora usted era uno de los directores de la estructura. Conducía el coche en carrera y se encargaba de la estrategia de los corredores en competición, ¿este año va a seguir ocupando ese puesto?

–En principio seguiremos haciendo lo mismo;hemos acordado que en la Vuelta a España y en la Clásica de San Sebastián todo siga igual y ya en 2019 esté todo más programado. Es una decisión conjunta.

–Ya ha hecho de casi todo.Ciclista, director, manager, ojeador y ahora director deportivo con plenos poderes...

–Fui director muy joven, con apenas 21 años, y siempre dije que no iba a estar toda la vida de director. Al final siempre me he sentido con ganas de mejorar, de progresar y más que asustarme lo que sí sientes es responsabilidad. Vas avanzando y aprendiendo de lo que te vas encontrando; es evidente que todo lo que te ha pasado constituye un bagaje fundamental para sentirte con ganas y motivado. Tengo experiencias y eso te hace quitarte presión. Voy a hacer 48 años y llevo desde los 21 con capacidad de decisión. En su día fui el director deportivo más joven. He trabajado con presupuestos muy bajos, medios y ahora lo estoy haciendo con altos. Quizá sea el mejor momento de mi carrera, el más fácil. Es obvio que hay más responsabilidad y más problemas, pero repito que también más recursos y mejores condiciones.

–Ahora va a ser el responsable de la plantilla y se le exigirán resultados. ¿Con qué filosofía coge los mandos de un proyecto tan ambicioso?

–Más apoyo a lo que tenemos, que es mucho y bueno, y creencia total y absoluta en los jóvenes. Tenemos a Fabio Aru,Dan Martin, Kistoff, Ulisy, Rui Costa... Pero tenemos que creer en los jóvenes.Ellos son el futuro y en los que tenemos que pensar por encima de todo, pero no sólo a corto, sino a medio y largo plazo.

–¿Qué objetivos tiene su equipo?

–Los patrocinadores lo que quieren es que se nos vea todo el año. Claro que se nos exigen resultados porque esto es un equipo profesional en el que hay muchos intereses, pero se trata de conseguir los objetivos reales y razonables.

–Se marcha al Tour ¿Cuál será su labor y qué se espera de UAE?

–No corre Fabio Aru que es por decirlo de alguna manera nuestro jefe de filas. Cayó enfermo en el Giro y hemos pensado que sin tiempo para recuperarse del todo lo mejor es que dispute la Vuelta a España. Pero sí estará Dan Martin, que sin ser un claro favorito a la victoria como lo pueden ser Froome, Quintana o Dumolin sí es probable que pueda luchar por un Top 5. Estar entre los diez primeros estaría bien y es razonable, pero además tenemos que dejarnos ver, transmitir una visión de conjunto, de grupo.

–¿Qué le parece lo ocurrido con Chris Froome, la UCI y el Tour? Al final el británico estará en la salida.

–Esta decisión nos impide saber si Froome corrió el Giro porque pensaba que no iba a poder correr el Tour o si de verdad quería correr las dos vueltas. Las normas han decidido que pueda correr y nosotros no tenemos más que respetarlas y aceptarlas. Nos hubiera gustado que se hubiera arreglado de otra manera, mucho antes, pero no ha sido así. De todas formas yo digo una cosa, el Sky tiene más alternativas a la de Froome. Puede ser atrevido, pero creo que este año se va a hablar mucho de Egan Bernal. Este ciclista está llamado a hacer cosas muy grandes.