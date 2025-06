«El vínculo con el Papa es un orgullo para Isla»

Los vecinos de Isla aún no han salido de su asombro al conocer que el Papa León XIV tiene antepasados hidalgos que vivieron en este pueblo costero ... . Han pasado de la «sorpresa» inicial de la noticia a presumir con «orgullo» de las raíces cántabras del santo pontífice. Puestos a imaginar, ya sueñan con una posible visita de Robert Francis Prevost. «Que viniera por aquí a saludarnos sería un milagro. Le recibiríamos con los brazos abiertos», comenta María Ángeles Mendoza a las puertas de su casa. A ella el «bombazo» le llegó a través de un mensaje de móvil de una amiga de Isla.

La revelación corre estos días como la pólvora. No deja de ser una «anécdota curiosa», pero protagoniza todas las conversaciones en esta localidad de poco más de 600 habitantes. Ha roto la calma reinante antes de la marabunta de turistas que desembarcará en sus playas en los inminentes meses de verano. «Que tenga ascendientes de aquí me parece divino», añade Mendoza tirando de jerga religiosa. Su hija, Silvia García, está al frente de la peluquería Ama y reconoce que varias clientas también aludieron en la mañana de ayer, entre cortes y peinados, al tema de los ancestros de León XIV. «Estamos encantados porque gracias a este vínculo del Papa se va a conocer más Isla, es publicidad buena para el pueblo. A mí, personalmente, me hace mucha ilusión».

De ilusión también habla el cura del pueblo, Javier Calzada. «Que tenga antepasados en Isla me alegra mucho. Pero fuera de donde fuera y venga de donde venga, me alegra este Papa. Que tenga sus raíces aquí es un orgullo para Cantabria y para nuestro pueblo». El párroco asegura que la reciente elección de León XIV «nos ha gustado mucho a todos como persona y encima, yo estudié en el colegio Los Agustinos y me cae simpático. Está muy preparado en muchos sentidos, ha estado en las misiones... ¡Dios ha elegido bien!», apostilla.

El cura reconoce que al principio le costó creer la información al remontarse tan atrás en el árbol genealógico del pontífice. Y es que el periódico 'The New York Times' se retrotrae a 1573 para certificar que cuatro de los tatarabuelos de undécima generación de Robert Francis Prevost son hidalgos de esta localidad cántabra. El rotativo estadounidense señala que uno de los tatarabuelos fue Diego de Arana Valladar, capitán de mar y tierra de la Real Armada que pasó años luchando contra los corsarios neerlandeses que intentaban apoderarse de las posesiones coloniales portuguesas en América. También que su hijo, Diego de Arana Isla, tenía 9 años cuando murió su padre. Viajó por todo el mundo en el Ejército español, primero a Panamá, donde sirvió como capitán de artillería.

«Al principio dudas un poco, pero hay gente que es científica en eso, sabe del tema y lo investiga, así que estupenda la noticia», concluye el párroco, que ayer recibió la llamada de un padre agustino para «comentar la buena nueva y reafirmar la información que había leído en vuestro periódico».

A Felipe Aranda, el hospitalero del Albergue de Peregrinos de Isla, los periodistas de televisión que le fueron a preguntar sobre el asunto este pasado fin de semana le dejaron prácticamente con la boca abierta. «Al principio, hasta pensé que era una broma». Luego, cuenta que vio el reportaje en los informativos, se fue comentando por el pueblo y asumió que era verdad. «Me parece algo extraordinario que hayan llegado hasta el siglo XVI de sus ancestros y que sean de Isla, es todo un honor. Una cosa muy grata». Aranda, que peregrina anualmente como camillero a Lourdes, relata que en 2019 fue recibido en Roma por su antecesor, el Papa Francisco, y estaría «encantado» de que León XIV visitara Isla. «Sería algo extraordinario», resalta.

Carta de invitación

Luz Pedraza y Eva Alfonso, residentes en el casco histórico de Isla, bromean con que se pondrían de «tiros largos» si eso llegara a suceder. «Es una noticia cuanto menos peculiar. Le va a dar mucho nombre a Isla y nos va a poner en el mapa. Es algo de lo que se va a enterar toda España y pueden animarse a venir a conocer al pueblo», coinciden. En el supermercado de Gabriel Carral, Galo, en el centro del pueblo, recalcan que es «muy sorprendente» y «si esto atrae a gente, bienvenido sea».

El alcalde de Arnuero, José Manuel Igual, señaló por su parte que ha encargado a un vecino de Isla especializado en genealogía un estudio para certificar si los ascendientes familiares del Papa son de Isla, tal y como recoge 'The New York Times'. De ser así, «se remitirá a la Santa Sede una carta con una invitación para una visita pública o privada al municipio, en coordinación con el Gobierno de Cantabria y el de España».