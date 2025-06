El inesperado lazo familiar del Papa con Isla

Cuando el pasado 8 de mayo el Papa León XIV se dirigió a los fieles congregados en el Vaticano en claro español, el mundo ... hispanohablante sacó pecho porque supo que iba a tener un aliado en la Santa Sede. Lo cierto es que la historia familiar del nuevo Papa está sembrada de raíces españolas y latinoamericanas que conectan con múltiples esquinas del mundo. Una de ellas, curiosamente, está en Isla. Lo certifica 'The New York Times', que ha cavado en el árbol genealógico de Robert Francis Prevost para retrotraerse al 1573, donde ha detectado que cuatro de sus tatarabuelos de undécima generación son hidalgos de la localidad.

Muchos historiadores habían señalado ya, aunque sin llegar a este nivel de detalle, que la ascendencia hispánica del nuevo Papa era evidente. Conocido en Roma como el 'yankee Latino' porque nació en Chicago el 14 de septiembre de 1955, cuenta además con nacionalidad peruana, pues pasó allí 18 años (1985-2003) dirigiendo seminarios, formando a otros sacerdotes y trabajando en barrios marginales de Trujillo. Es, de alguna manera, como si el español y el mundo latino le corrieran por las venas. Lo que ha sorprendido es que precisamente sea Cantabria uno de estos lugares al que conduce su pasado familiar más remoto.

El periódico estadounidense señala que uno de los nietos de sus tatarabuelos fue Diego de Arana Valladar, capitán de mar y tierra de la Real Armada que pasó años luchando contra los corsarios neerlandeses que intentaban apoderarse de las posesiones coloniales portuguesas en América. También que su hijo, Diego de Arana Isla, tenía 9 años cuando murió su padre. Viajó por todo el mundo en el ejército español, primero a Panamá, donde sirvió como capitán de artillería.

Investigación El Ayuntamiento de Arnuero realizará la investigación para certificar la noticia

Invitación El alcalde, José Manuel Igual, asegura que si se confirma, invitará al Papa a conocer la localidad

Curiosamente, el Papa está emparentado con Antonio José de Sucre, el héroe de la Batalla de Ayacucho, que desempeñó un papel crucial en la derrota del colonialismo español en América Latina. Es como si esa hazaña familiar le hubiera marcado en su carrera humanitaria dentro de la iglesia.

El archivo de los Mormones

Investigar estas raíces no resulta tan complicado en Cantabria. Fuentes del Obispado de Santander aseguran que está todo registrado desde que a partir de la celebración del Concilio de Trento, que arrancó esa localidad Italiana para reescribir la doctrina católica y eclesiástica en 1545, comenzaron a registrarse los archivos parroquiales. Todo está digitalizado en internet. Hay que agradecérselo a los mormones, miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, fundada en el siglo XIX. Ellos comenzaron a registrar estos documentos, y aunque no terminaron de completar el trabajo, en Cantabria sí lo hicieron. Todo está en la página web 'Family Search'.

Miguel Cueto Antón, vecino de Isla, que es arquitecto y genealogista en los ratos libres, ha sondeado en su pasado también en la localidad. «Esta página contiene todos los archivos parroquiales, que es donde se puede encontrar esta información hasta que en 1870 comenzó a funcionar el registro civil», revela. Él lleva tiempo investigando su línea familiar. «Mis raíces están también en Isla desde muchas generaciones atrás y es probable que mucha de la gente que pueda retrotraerse hasta esa época en la localidad termine por estar emparentada con el Papa aunque sea de manera muy lejana», asegura.

Luis Antonio Tagle, el otro papable con raíces cántabras que no pudo ser Las raíces cántabras del nuevo Papa recuerdan al caso del aspirante que se encontraba entre los posibles y que también tenía conexión familiar con la región. Su nombre se dio a conocer varios días antes de que hubiera fumata blanca. Luis Antonio Tagle, aquel cardenal filipino con orígenes cántabros en la localidad suancina que lleva en su apellido, que los expertos colocaban entre los cinco favoritos del cónclave. No pudo ser, pero la ilusión tuvo al pueblo en vilo durante varios días. Tagle visitó en 2017 la localidad de donde partieron sus ancestros acompañado por 21 miembros de su familia –entre ellos, sus padres y un hermano–. Nacido en Manila en 1957, fue arzobispo de ciudad de 2011 a 2020 y a raíz del último cónclave, fue citado entre los posibles candidatos al pontificado, debido a su perfil internacional y su experiencia en la curia romana.

Dice que en 1591 había censados en Isla sólo 124 habitantes y 5 miembros del clero. «Todos eran primos, hermanos, tíos... Unos se hacían padrinos de los otros, etc». Los documentos digitalizados a veces presentan problemas de legibilidad, dependiendo de la calidad de la caligrafía del sacerdote de turno, hay otros que tienen manchas de humedad o borrones. «A veces te encuentras con que una fecha clave o un dato importante no se ve, pero en general tenemos la suerte de que ahí está todo. Lo que no he conseguido es llegar más allá de 1588». Las fuentes de 'The New York Times' irán más allá de este registro digital.

«Un notición» en Arnuero

La noticia ha causado revuelo en Isla. Los vecinos lo comentan y desde el Ayuntamiento, el alcalde de Arnuero, José Manuel Igual, asegura que es «un notición». «No teníamos ni idea, pero estamos contentos y orgullosos de que sus antepasados sean del pueblo de Isla». Fueron varias las personas a título particular como institucional que ayer se pusieron en contacto con el consistorio, a través del correo electrónico y de llamadas telefónicas, para ponerles al corriente de las raíces cántabras del pontífice. «No han parado de avisarnos. También nos han comentado que ha salido una noticia en los informativos de televisión hablando de que los ancestros de Robert Francis figuraban en el censo de Isla».

El regidor asegura que cuando las investigaciones concluyan sin atisbo de dudas de que el Papa tuvo antepasados en Isla, se le remitirá desde el Ayuntamiento una carta «para trasladarle este dato familiar y mostrando nuestra satisfacción por este vínculo». «Invitaremos a su santidad a conocer Isla y nuestro municipio. Nos pondremos a sus disposición coordinando con la Santa Sede y los gobiernos de España y de Cantabria una posible visita publica o privada».