La Zona de Bajas Emisiones de Santander no contenta a nadie Los vecinos del Ensanche, el área afectada, consideran que es un proyecto «poco valiente» | Los comerciantes plantean franjas horarias y que la norma se implante de forma progresiva | Las Mesas de Movilidad creen que la medida se presenta «por no perder las ayudas al transporte»

Candela Gordovil Santander Miércoles, 18 de junio 2025, 02:00

El proyecto del Ayuntamiento de Santander para delimitar la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad, que solo afecta a una pequeña área ... del centro y a coches de más de veinte años, no contenta a nadie. A pesar de que la alcaldesa, Gema Igual, explicó durante la presentación del proyecto que su intención no es «complicar la vida a los santanderinos», la respuesta a su planteamiento no ha sido la esperada. Los residentes del Ensanche, la zona afectada por la norma, creen que es una medida «poco valiente» ya que, a su juicio, Igual «no quiere quitar a los coches porque teme su contestación». Los comerciantes del Casco Viejo y el Ensanche incluso tienen su propia propuesta que plantea franjas horarias y que la norma se implante de forma progresiva para «minimizar, dentro del marco legal, el impacto sobre los sectores clave de la actividad urbana». Por último, para las Mesas de Movilidad, que ya han preparado las alegaciones a esta ordenanza, se trata de una norma puesta en marcha con el «único objetivo de no perder las ayudas al transporte urbano».

La asociación de vecinos del Ensanche ya había reclamado hace tiempo que sus calles se incluyeran dentro de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que deben implantar las ciudades españolas con más de 50.000 habitantes. Sin embargo, el horario de la norma –de 08.00 a 19.00 horas y de lunes a viernes– les hace pensar que el equipo de gobierno del PP no se ha tomado muy en serio el dictamen de la Ley de Cambio Climático. «La alcaldesa tiene que hablar claro y decir que no quiere molestar a los conductores», cometa Ana Gómez, portavoz del colectivo de residentes. «Lo más lógico sería implantar una norma que no tuviera limite ni de horas ni de fin de semana. Con estas medidas, que no son medidas realmente, no vamos a conseguir ningún beneficio real. Sentimos bastante indignación. Claramente es una norma que no se quiere hacer. Lo que nos molesta a nosotros es la falta de atención a la salud de los ciudadanos», añade Gómez. Noticia relacionada La Zona de Bajas Emisiones de Santander solo afectará a coches de más de 20 años en una pequeña área del centro de la ciudad La Asociación de Comerciantes del Casco Viejo y Ensanche –cuenta con 115 negocios asociados– propone una alternativa al proyecto de ordenanza elaborada por el Ayuntamiento que contempla que las restricciones únicamente afecten a vehículos sin distintivo ambiental (etiqueta A) y que se apliquen por franjas horarias de manera progresiva y así reducir el impacto de la norma sobre «los sectores clave de la actividad urbana, cuyo sustento depende de la movilidad y del acceso fluido a la ciudad». Plantean que, en una primera fase, el régimen sancionador se «limite solo a los días laborables (de lunes a jueves), desde las 10.00 a 13.00 horas, excluyendo los viernes, fines de semana y festivos, facilitando con esta medida asegurar una jornada completa a la semana (los viernes), de acceso para familias y personas vulnerables». Las frases Portavoz de los vecinos del Ensanche Ana Gómez «La alcaldesa tiene que hablar claro y decir que no quiere molestar a los conductores» Asociación de Comerciantes del Casco Viejo Agustín Ordejón «Nuestra propuesta preserva la calidad medioambiental y la actividad socioeconómica» Portavoz de las Mesas de Movilidad Rafael Casuso «No estamos de acuerdo con lo que se ha puesto en marcha, que es prácticamente nada» En una segunda fase, condicionada a una evaluación técnica anual, se «contemplaría la posible ampliación del régimen sancionador a horario de tarde (16.00 a 19.00 horas), manteniéndose la exclusión de viernes y fines de semana». Además, los comerciantes también plantean «exenciones temporales para dar prioridad al sector del turismo», de tal manera que se suspendan las sanciones en verano (del 1 de junio al 15 de septiembre), en Navidad (del 1 de diciembre al 15 de enero) y en Semana Santa (desde una semana antes hasta una semana después, adaptada a los calendarios vacacionales autonómicos). A juicio del gerente de la asociación, Agustín Ordejón, su iniciativa pretende cumplir la ley, «facilitando a políticos una ordenanza pionera a nivel nacional, que preserva la calidad medioambiental y también la actividad socioeconómica», explica. «Ningún plan de movilidad» Desde las Mesas de Movilidad ya han trabajado, junto a Cantabria con Bici, en un documento que sirva de guía para presentar alegaciones a la ordenanza de la ZBE. «Esta ordenanza debería ser anulada porque de entrada no presenta ningún plan de movilidad. Se podría impugnar todo. Desde el Ayuntamiento se han sacado una ZBE en el Ensanche, que ya de por si es una zona calmada, solo para no perder las ayudas estatales», comenta Rafael Casuso, portavoz del colectivo. «No estamos de acuerdo –continúa– con lo que se ha puesto en marcha, que es prácticamente nada. Nosotros tenemos un planteamiento mucho más exigente para que hubiera una zona más amplia que incluyera las entradas y salidas de la ciudad –calles Marqués de la Hermida y Castilla– que soportan más de 80.000 vehículos al día». No está abierto aún el plazo para presentar alegaciones al proyecto El plazo para presentar alegaciones a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) aún no está abierto. Y es que la implantación de este proyecto debe seguir unos plazos. El plan ya está colgado en la página web municipal durante un periodo de 30 días de información pública y después se aprobará en la Junta de Gobierno Local. Tras ello, se incorporará a la ordenanza reguladora de la ZBE, se presentará a la oposición, que tendrá un periodo de alegaciones antes de que el proyecto se debata en Comisión y se lleve al pleno para su aprobación inicial (previsiblemente en julio). La tramitación continuará con la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria y posteriormente ya se abrirá el plazo de alegaciones. Los vecinos y las Mesas de Movilidad ya han anunciado que harán sus aportaciones.

