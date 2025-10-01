El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 2 X01/10 · Árbitro: Szymon Marciniak

Escudo Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

B. Dortmund

21:00h.

1

-

0

Athletic

Escudo Athletic Club

  • Daniel Svensson (27')

Min. 35

[ALTERNATIVE TEXT]

BVB

[ALTERNATIVE TEXT]

ATH

Gol! Min 27'

Gol de Daniel Svensson

Jornada 2

Directo | Borussia Dortmund - Athletic

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:41

Icono34'

Falta de Unai Gómez (Athletic Club).

Icono34'

Waldemar Anton (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono32'

Fuera de juego, Borussia Dortmund. Daniel Svensson intentó un pase en profundidad pero Julian Ryerson estaba en posición de fuera de juego.

Icono31'

Corner,Borussia Dortmund. Corner cometido por Íñigo Lekue.

Icono30'

Falta de Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund).

Icono30'

Maroan Sannadi (Athletic Club) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono28'

¡Gooooool! Borussia Dortmund 1, Athletic Club 0. Daniel Svensson (Borussia Dortmund) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono28'

Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono28'

Falta de Iñaki Williams (Athletic Club).

Icono27'

Corner,Borussia Dortmund. Corner cometido por Robert Navarro.

Icono26'

Remate rechazado de Maroan Sannadi (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Unai Gómez.

Icono24'

Falta de Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).

Icono24'

Unai Gómez (Athletic Club) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono22'

Remate fallado por Robert Navarro (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área.

Icono20'

Remate parado. Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono18'

Falta de Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund).

Icono18'

Iñaki Williams (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono17'

Falta de Waldemar Anton (Borussia Dortmund).

Icono17'

Unai Simón (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono16'

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono16'

Falta de Íñigo Lekue (Athletic Club).

Icono11'

Mano de Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund).

Icono9'

Falta de Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).

Icono9'

Mikel Jauregizar (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono7'

Fuera de juego, Borussia Dortmund. Jobe Bellingham intentó un pase en profundidad pero Serhou Guirassy estaba en posición de fuera de juego.

Icono4'

Falta de Maroan Sannadi (Athletic Club).

Icono4'

Niklas Süle (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono3'

Alejandro Rego (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono3'

Falta de Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund).

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Niko Kovac

3-4-2-1

Alineación

Gregor Kobel

portero

Niklas Süle

defensa

Waldemar Anton

defensa

Ramy Bensebaini

defensa

Julian Ryerson

centrocampista

Marcel Sabitzer

centrocampista

Jobe Bellingham

centrocampista

Daniel Svensson

centrocampista

Karim Adeyemi

Delantero

Carney Chukwuemeka

Delantero

Serhou Guirassy

Delantero

Ernesto Valverde

4-2-3-1

Alineación

Unai Simón

portero

Andoni Gorosabel

defensa

Dani Vivian

defensa

Aitor Paredes

defensa

Íñigo Lekue

defensa

Alejandro Rego

centrocampista

Mikel Jauregizar

centrocampista

Iñaki Williams

centrocampista

Unai Gómez

centrocampista

Robert Navarro

centrocampista

Maroan Sannadi

Delantero

Estadísticas

62%

ATH

BVB

38%

ATH

ATH

1 Goles 0
2 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
2 Asistencias 1
7 Faltas cometidas 4

Publicidad

Publicidad

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Directo | Borussia Dortmund - Athletic

Directo | Borussia Dortmund - Athletic