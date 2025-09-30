El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 2 M30/09 · Árbitro: Marco Guida

Escudo FK Kairat Almaty

Kairat Almaty

18:45h.

0

-

1

Real Madrid

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Min. 43

  • Kylian Mbappé (24')

[ALTERNATIVE TEXT]

KAI

[ALTERNATIVE TEXT]

RMA

Gol! Min 24'

Gol de Kylian Mbappé

Jornada 2

Directo | Mbappé adelanta al Real Madrid de penalti

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:29

Icono43'

Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).

Icono42'

Falta de Arda Güler (Real Madrid).

Icono42'

Ofri Arad (Qairat Almaty) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono41'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Arda Güler.

Icono39'

Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto.

Icono38'

Remate fallado por Valeri Gromyko (Qairat Almaty) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono35'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Luís Mata.

Icono35'

Remate rechazado de Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Kylian Mbappé.

Icono32'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Dani Ceballos.

Icono30'

Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono30'

Falta de Ofri Arad (Qairat Almaty).

Icono29'

Remate rechazado de Valeri Gromyko (Qairat Almaty) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Aleksandr Martynovich.

Icono25'

¡Gooooool! Qairat Almaty 0, Real Madrid 1. Kylian Mbappé (Real Madrid) convirtió el penalti remate con la derecha.

24'

Penalti a favor del Real Madrid. Franco Mastantuono sufrió falta en el área.

24'

Penalti cometido por Sherkhan Kalmurza (Qairat Almaty) tras una falta dentro del área.

Icono22'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Valeri Gromyko.

Icono21'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Sherkhan Kalmurza.

Icono21'

Remate parado. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono20'

Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).

Icono20'

Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).

Icono20'

Valeri Gromyko (Qairat Almaty) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono18'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Egor Sorokin.

Icono18'

Remate rechazado de Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Fran García.

Icono14'

Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área tras un contraataque.

Icono13'

Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).

Icono13'

Jorginho (Qairat Almaty) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono12'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Aleksandr Martynovich.

Icono7'

Remate fallado por Luís Mata (Qairat Almaty) remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.

Icono6'

Corner,Qairat Almaty. Corner cometido por Dean Huijsen.

Icono2'

Remate fallado por Jorginho (Qairat Almaty) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Damir Kasabulat.

Icono1'

Remate parado alto y por el centro de la portería. Dastan Satpaev (Qairat Almaty) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Egor Sorokin con un pase de cabeza.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Rafael Urazbakhtin

4-4-2

Alineación

Sherkhan Kalmurza

portero

Erkin Tapalov

defensa

Aleksandr Martynovich

defensa

Egor Sorokin

defensa

Luís Carlos Machado Mata

defensa

Aleksandr Mrynskiy

centrocampista

Ofri Arad

centrocampista

Damir Kasabulat

centrocampista

Valeri Gromyko

centrocampista

Jorge Gabriel Costa Monteiro

Delantero

Dastan Satpaev

Delantero

Xabi Alonso

4-2-3-1

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Raúl Asencio

defensa

Dean Huijsen

defensa

David Alaba

defensa

Fran García

defensa

Dani Ceballos

centrocampista

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Franco Mastantuono

centrocampista

Arda Güler

centrocampista

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

centrocampista

Kylian Mbappé

Delantero

Estadísticas

29,1%

RMA

KAI

70,9%

RMA

RMA

0 Goles 1
1 Remates a puerta 4
3 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
4 Asistencias 6
2 Faltas cometidas 4

