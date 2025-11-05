Directo | Newcastle - Athletic

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 4 X05/11 · Árbitro: Ivan Kruzliak
Newcastle
21:00h.
1
-
0
Athletic
Dan Burn (10')
Min. 11
NEW
ATH
Gol! Min 10'
Gol de Dan Burn
Colpisa
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:38
10'
Sandro Tonali (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
9'
Fuera de juego, Newcastle United. Malick Thiaw intentó un pase en profundidad pero Joelinton estaba en posición de fuera de juego.
7'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Unai Gómez (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Alex Berenguer con un centro al área.
7'
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Joelinton.
6'
Sandro Tonali (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
6'
Falta de Mikel Vesga (Athletic Club).
2'
Mano de Mikel Vesga (Athletic Club).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Eddie Howe
4-3-3
Nick Pope
portero
Kieran Trippier
defensa
Malick Thiaw
defensa
Sven Botman
defensa
Dan Burn
defensa
Bruno Guimarães Rodriguez Moura
centrocampista
Sandro Tonali
centrocampista
Joelinton Cássio Apolinário de Lira
centrocampista
Harvey Barnes
Delantero
Nick Woltemade
Delantero
Anthony Gordon
Delantero
Ernesto Valverde
4-3-3
Unai Simón
portero
Jesús Areso
defensa
Dani Vivian
defensa
Aitor Paredes
defensa
Adama Boiro
defensa
Mikel Jauregizar
centrocampista
Mikel Vesga
centrocampista
Alejandro Rego
centrocampista
Alex Berenguer
Delantero
Unai Gómez
Delantero
Robert Navarro
Delantero
66,7%
NEW
33,3%
ATH
|1
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|1
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|2
|0
|Faltas cometidas
|4
|
