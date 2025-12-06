Directo | Doblete de Ferran para adelantar al Barça

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 15 S06/12 · Árbitro: Francisco José Hernández Maeso
Real Betis
18:30h.
1
-
2
FC Barcelona
Antony (5')
Min. 30
F. Torres (10')
F. Torres (12')
BET
BAR
Gol! Min 5'
Gol de Antony
Tarjeta amarilla Min 20'
Sergi Altimira ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Gol! Min 10'
Gol de F. Torres
Gol! Min 12'
Gol de F. Torres
Colpisa
Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:10
25'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Marc Bartra.
25'
Remate fallado por Roony Bardghji (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda.
23'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Sergi Altimira.
23'
Remate fallado por Abde Ezzalzouli (Real Betis) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Aitor Ruibal.
23'
Se reanuda el partido.
22'
Falta de Eric García (Barcelona).
22'
El juego está detenido debido a una lesión Eric García (Barcelona).
22'
Marc Roca (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
21'
Sergi Altimira (Real Betis) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
21'
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
21'
Falta de Sergi Altimira (Real Betis).
20'
Falta de Sergi Altimira (Real Betis).
20'
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
15'
Corner,Real Betis. Corner cometido por Jules Koundé.
15'
Corner,Real Betis. Corner cometido por Gerard Martín.
13'
¡Gooooool! Real Betis 1, Barcelona 2. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.
13'
Fuera de juego, Real Betis. Valentín Gómez intentó un pase en profundidad pero Pablo Fornals estaba en posición de fuera de juego.
11'
¡Gooooool! Real Betis 1, Barcelona 1. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.
10'
Remate parado por bajo a la izquierda. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
9'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Valentín Gómez.
9'
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
9'
Falta de Valentín Gómez (Real Betis).
6'
¡Gooooool! Real Betis 1, Barcelona 0. Antony (Real Betis) remate con la derecha desde muy cerca.
6'
Remate rechazado de Pablo Fornals (Real Betis) remate con la derecha desde el centro del área.
5'
Fuera de juego, Barcelona. Marcus Rashford intentó un pase en profundidad pero Alejandro Balde estaba en posición de fuera de juego.
2'
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
2'
Falta de Aitor Ruibal (Real Betis).
1'
Falta de Ferran Torres (Barcelona).
1'
Antony (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Manuel Pellegrini
4-2-3-1
Álvaro Valles
portero
Aitor Ruibal
defensa
Marc Bartra
defensa
Natan Bernardo de Souza
defensa
Valentín Gómez
defensa
Sergi Altimira
centrocampista
Marc Roca
centrocampista
Antony Matheus dos Santos
centrocampista
Pablo Fornals
centrocampista
Abde Ezzalzouli
centrocampista
Cucho Hernández
Delantero
Hansi Flick
4-2-3-1
Joan García
portero
Jules Koundé
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Gerard Martín
defensa
Alejandro Balde
defensa
Eric García
centrocampista
Pedro González López
centrocampista
Roony Bardghji
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
centrocampista
Marcus Rashford
centrocampista
Ferran Torres
Delantero
31,2%
BET
68,8%
BAR
|1
|Goles
|2
|1
|Remates a puerta
|3
|1
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|2
|Asistencias
|2
|4
|Faltas cometidas
|2
|
