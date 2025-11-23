El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LaLiga EA Sports Jornada 13 D23/11 · Árbitro: Francisco José Hernández Maeso

Escudo Elche Club de Fútbol

Elche

21:00h.

Real Madrid

Escudo Real Madrid Club de Fútbol
[ALTERNATIVE TEXT]

ELC

[ALTERNATIVE TEXT]

RMA

Jornada 13

Directo | Elche - Real Madrid

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:25

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Eder Sarabia

4-4-2

Alineación

Iñaki Peña

portero

Héctor Fort

defensa

David Affengruber

defensa

Victor Chust

defensa

Álvaro Núñez

defensa

Germán Valera

centrocampista

Aleix Febas

centrocampista

Marc Aguado

centrocampista

Grady Diangana

centrocampista

Rafa Mir

Delantero

André Miguel Valente da Silva

Delantero

Xabi Alonso

3-4-1-2

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Raúl Asencio

defensa

Dean Huijsen

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Trent Alexander-Arnold

centrocampista

Arda Güler

centrocampista

Dani Ceballos

centrocampista

Fran García

centrocampista

Jude Bellingham

Delantero

Rodrygo Silva de Goes

Delantero

Kylian Mbappé

Delantero

Estadísticas

0%

RMA

ELC

0%

RMA

RMA

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Directo | Elche - Real Madrid

Directo | Elche - Real Madrid