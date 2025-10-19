Directo | Getafe - Real Madrid

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga EA Sports Jornada 9 D19/10 · Árbitro: José Luis Munuera Montero
Getafe
21:00h.
0
-
0
Real Madrid
Min. 7
GET
RMA
Colpisa
Domingo, 19 de octubre 2025, 20:40
4'
David Alaba (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Falta de Adrián Liso (Getafe).
3'
Fuera de juego, Real Madrid. Kylian Mbappé intentó un pase en profundidad pero Álvaro Carreras estaba en posición de fuera de juego.
2'
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
2'
Falta de Mario Martín (Getafe).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
José Bordalás
5-3-2
David Soria
portero
Kiko Femenía
defensa
Juan Iglesias
defensa
Domingos de Sousa Coutinho Meneses Duarte
defensa
Djené Dakonam
defensa
Diego Rico
defensa
Mario Martín
centrocampista
Luis Milla
centrocampista
Mauro Arambarri
centrocampista
Alejandro San Cristóbal Sánchez
Delantero
Adrián Liso
Delantero
Xabi Alonso
4-2-3-1
Thibaut Courtois
portero
Federico Valverde
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
David Alaba
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Eduardo Camavinga
centrocampista
Franco Mastantuono
centrocampista
Jude Bellingham
centrocampista
Rodrygo Silva de Goes
centrocampista
Kylian Mbappé
Delantero
25,8%
GET
74,2%
RMA
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|2
|Faltas cometidas
|0
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia