El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LaLiga EA Sports Jornada 15 D07/12 · Árbitro: Alejandro Quintero González

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Real Madrid

21:00h.

0

-

0

Celta

Escudo Real Club Celta de Vigo

Min. 2

[ALTERNATIVE TEXT]

RMA

[ALTERNATIVE TEXT]

CEL

Jornada 15

Directo | Real Madrid - Celta

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:28

1'

El juego está detenido debido a una lesión Pablo Durán (Celta de Vigo).

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Xabi Alonso

4-2-2-2

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Raúl Asencio

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Fran García

defensa

Arda Güler

centrocampista

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Federico Valverde

centrocampista

Jude Bellingham

centrocampista

Kylian Mbappé

Delantero

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

Delantero

Claudio Giráldez

3-4-2-1

Alineación

Ionut Radu

portero

Javi Rodríguez

defensa

Carl Starfelt

defensa

Marcos Alonso

defensa

Sergio Carreira

centrocampista

Miguel Román

centrocampista

Moriba Kourouma Kourouma

centrocampista

Óscar Mingueza

centrocampista

Pablo Durán

Delantero

Bryan Zaragoza

Delantero

Borja Iglesias

Delantero

Estadísticas

10%

CEL

RMA

90%

CEL

CEL

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Directo | Real Madrid - Celta

Directo | Real Madrid - Celta