Directo | Militão hace un golazo para adelantar al Real Madrid

LaLiga EA Sports Jornada 5 S20/09 · Árbitro: Juan Martínez Munuera
Real Madrid
16:15h.
1
-
0
Espanyol
Militão (21')
Min. 37
RMA
ESP
Gol! Min 21'
Gol de Militão
Colpisa
Sábado, 20 de septiembre 2025, 15:51
37'
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
37'
Edu Expósito (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
36'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Leandro Cabrera.
35'
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
32'
Se reanuda el partido.
31'
El juego está detenido (Espanyol).
29'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Fernando Calero.
28'
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
28'
Falta de Urko González de Zárate (Espanyol).
27'
Remate fallado por Raúl Asencio (Real Madrid) remate con la derecha desde mas de 30 metros que se pierde por la izquierda.
27'
Remate rechazado de Dani Carvajal (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
26'
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
26'
Falta de Tyrhys Dolan (Espanyol).
24'
Se reanuda el partido.
24'
El juego está detenido (Espanyol).
22'
¡Gooooool! Real Madrid 1, Espanyol 0. Éder Militão (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
21'
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
21'
Falta de Edu Expósito (Espanyol).
19'
Falta de Raúl Asencio (Real Madrid).
19'
Roberto Fernández (Espanyol) ha recibido una falta en la banda izquierda.
15'
Remate rechazado de Roberto Fernández (Espanyol) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Javi Puado con un centro al área.
13'
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Álvaro Carreras.
8'
Raúl Asencio (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
8'
Falta de Roberto Fernández (Espanyol).
7'
Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).
7'
Pol Lozano (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
5'
Falta de Éder Militão (Real Madrid).
5'
Roberto Fernández (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Falta de Edu Expósito (Espanyol).
3'
Raúl Asencio (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
3'
Falta de Carlos Romero (Espanyol).
1'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Edu Expósito (Espanyol) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Urko González de Zárate.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Xabi Alonso
4-4-2
Thibaut Courtois
portero
Dani Carvajal
defensa
Raúl Asencio
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Franco Mastantuono
centrocampista
Federico Valverde
centrocampista
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
centrocampista
Gonzalo García
Delantero
Kylian Mbappé
Delantero
José Manuel González Álvarez
4-2-3-1
Marko Dmitrovic
portero
Omar El Hilali
defensa
Fernando Calero
defensa
Leandro Cabrera
defensa
Carlos Romero
defensa
Urko González de Zárate Quirós
centrocampista
Pol Lozano
centrocampista
Tyrhys Dolan
centrocampista
Edu Expósito
centrocampista
Javi Puado
centrocampista
Roberto Fernández
Delantero
72,1%
RMA
27,9%
ESP
|1
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|1
|2
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|4
|Asistencias
|2
|4
|Faltas cometidas
|6
|
