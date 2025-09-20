El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

LaLiga EA Sports Jornada 5 S20/09 · Árbitro: Juan Martínez Munuera

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Real Madrid

16:15h.

1

-

0

Espanyol

Escudo RCD Espanyol de Barcelona

  • Militão (21')

Min. 37

[ALTERNATIVE TEXT]

RMA

[ALTERNATIVE TEXT]

ESP

Gol! Min 21'

Gol de Militão

Jornada 5

Directo | Militão hace un golazo para adelantar al Real Madrid

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 20 de septiembre 2025, 15:51

Icono37'

Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).

Icono37'

Edu Expósito (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono36'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Leandro Cabrera.

Icono35'

Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.

32'

Se reanuda el partido.

31'

El juego está detenido (Espanyol).

Icono29'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Fernando Calero.

Icono28'

Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono28'

Falta de Urko González de Zárate (Espanyol).

Icono27'

Remate fallado por Raúl Asencio (Real Madrid) remate con la derecha desde mas de 30 metros que se pierde por la izquierda.

Icono27'

Remate rechazado de Dani Carvajal (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono26'

Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono26'

Falta de Tyrhys Dolan (Espanyol).

24'

Se reanuda el partido.

24'

El juego está detenido (Espanyol).

Icono22'

¡Gooooool! Real Madrid 1, Espanyol 0. Éder Militão (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono21'

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono21'

Falta de Edu Expósito (Espanyol).

Icono19'

Falta de Raúl Asencio (Real Madrid).

Icono19'

Roberto Fernández (Espanyol) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono15'

Remate rechazado de Roberto Fernández (Espanyol) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Javi Puado con un centro al área.

Icono13'

Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Álvaro Carreras.

Icono8'

Raúl Asencio (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono8'

Falta de Roberto Fernández (Espanyol).

Icono7'

Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).

Icono7'

Pol Lozano (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono5'

Falta de Éder Militão (Real Madrid).

Icono5'

Roberto Fernández (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono4'

Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono4'

Falta de Edu Expósito (Espanyol).

Icono3'

Raúl Asencio (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono3'

Falta de Carlos Romero (Espanyol).

Icono1'

Remate parado junto al lado derecho de la portería. Edu Expósito (Espanyol) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Urko González de Zárate.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Xabi Alonso

4-4-2

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Dani Carvajal

defensa

Raúl Asencio

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Franco Mastantuono

centrocampista

Federico Valverde

centrocampista

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

centrocampista

Gonzalo García

Delantero

Kylian Mbappé

Delantero

José Manuel González Álvarez

4-2-3-1

Alineación

Marko Dmitrovic

portero

Omar El Hilali

defensa

Fernando Calero

defensa

Leandro Cabrera

defensa

Carlos Romero

defensa

Urko González de Zárate Quirós

centrocampista

Pol Lozano

centrocampista

Tyrhys Dolan

centrocampista

Edu Expósito

centrocampista

Javi Puado

centrocampista

Roberto Fernández

Delantero

Estadísticas

72,1%

ESP

RMA

27,9%

ESP

ESP

1 Goles 0
1 Remates a puerta 1
2 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
4 Asistencias 2
4 Faltas cometidas 6

