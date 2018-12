Duelo urgente ante un modesto en buen momento Cristian Moreno lleva a cabo un ejercicio durante una de las sesiones de los gimnásticos en El Malecón 2. / Luis Palomeque Pablo Lago deberá suplir las bajas del lesionado Víctor y del sancionado Rubén Palazuelos. Mati, el único que se queda fuera por decisión técnicaLa Gimnástica recibe al Langreo en el último partido en casa de 2018. Necesita puntuar después de tres derrotas ADELA SANZ Torrelavega Domingo, 16 diciembre 2018, 07:58

En la Gimnástica lo tienen claro: solo les vale la victoria. No contemplan otra opción que obtener los tres puntos frente al Langreo (17.00 horas) en el último partido que jugarán en El Malecón antes de despedir un año que ha tenido sus luces y sus sombras. Un 2018 que empezó con el equipo ilusionado con la posibilidad de un ascenso que finalmente logró y que no está terminando del modo en que a todos los blanquiazules les gustaría, con un solo punto en los últimos cuatro partidos, tres derrotas seguidas, el equipo en la parte baja de la tabla y esos goles que no llegan. Así pues, la visita del Langreo se aguarda con la impaciencia de la necesidad y con muchas ganas de hacerlo bien. De gustarse, de gustar a la afición y de ganar. Los últimos dos compromisos en casa ante Izarra y Cultural de Durango -sobre todo este último- dejaron mal cuerpo. De ahí la necesidad de librarse de esa sombra de negatividad cerrando el año en casa con una victoria.

En Torrelavega saben que afrontan una empresa complicada, pero no más que las que ya han dejado atrás y las que les quedan, pero cuentan con salir adelante. Siempre se han hecho fuertes en la dificultad y no han perdido un ápice de confianza en sus posibilidades de salir adelante, que siguen tan frescas como en los últimos días de agosto, cuando el horizonte se presentaba luminoso y cargado de sueños.

Pablo Lago afronta este encuentro con la convencimiento de que debe representar un punto de inflexión y en su cabeza no entra otra opción que no sea vencer a un equipo que llega en buena forma, tras haber sumado los tres puntos en la jornada anterior, situado en cómoda décima plaza y dispuesto a sacar provecho de las debilidades de una Gimnástica que no termina de encontrarse a sí misma.

La ausencia de Palazuelos en el centro del campo será suplida por Luis Alberto

Crecer en la adversidad significa, entre otras cosas, jugarle al oponente de tú a tú sin dos de las mejores piezas. Ausentes Víctor por sanción y Palazuelos por una rotura en el bíceps femoral, el entrenador asturiano está obligado a recomponer la sala de máquinas. Son dos futbolistas importantes en el esquema blanquiazul, pero de lo que se trata es de que quienes los suplan no hagan notar su falta. No obstante, tampoco es un problema que sea nuevo, ya que durante la mayor parte de la liga, por unos u otros motivos, el vegadense se ha visto obligado a restañar la estructura de su equipo. Palazuelos ya estuvo ausente otras jornadas y su baja la suplieron Alberto en una ocasión y Luis Alberto otras tres; y por lo que respecta a Víctor, el plantel cuenta con varios futbolistas que pueden jugar en la banda izquierda, aunque tal vez el que más posibilidades tenga de hacerlo sea Diego Rozas.

Con ausencias o sin ellas, lo cierto es que a Lago le gusta adaptar las alineaciones en función de las circunstancias y las necesidades de los partidos. Lo que probablemente mantendrá, a pesar de que los últimos resultados no han sido buenos, será su apuesta por el esquema táctico con tres centrales, dos laterales, cuatro centrocampistas y un hombre en punta. Se siente cómodo jugando así, percibe equilibrio entre las líneas y ve al equipo seguro de lo que hace, por lo que no hay necesidad urgente de regresar a una línea de cuatro atrás o jugar con dos delanteros.

Los asturianos ganaron la semana pasada en casa al correoso Tudelano

Teniendo en cuenta lo anterior, la Gimnástica saldrá al césped de su estadio esta tarde con Borja Camus, Bardanca y Cristian como centrales, acompañados en las bandas por Fer y Fermín, por la derecha y la izquierda respectivamente. Por delante de ellos, formando el doble pivote, se situarán Cusi y Luis Alberto. La presencia del primero en el once está siendo una constante durante todo el curso y el segundo suele rendir a un gran nivel en el puesto de mediocentro. Se trata de dos futbolistas con calidad y experiencia, y que además juegan bien el uno al lado del otro como ya han demostrado en ocasiones anteriores.

Por la derecha no hay dudas. Será Hugo Vitienes el responsable de llevar el peso del ataque por su banda. Aparte de porque es el único especialista con el que cuenta la plantilla en esa posición, porque de sus botas parten muchas de las acciones ofensivas del equipo. Por la otra banda hay más opciones, si bien al puesto tal vez sea para Rozas, que es quien más ha jugado en ese puesto, aunque en varios de los últimos partidos su puesto lo haya ocupado Víctor Fernandez, sacrificando la verticalidad por una mayor presencia en el centro del campo. En ataque se abren más interrogantes. A pesar de que Primo haya sido el futbolista que ha contado con más minutos, no es segura su presencia en el once titular. Nacho Rodríguez jugó en punta en Barakaldo y podría repetir frente al Langreo. Menos posibilidades de ocupar esa plaza tienen tanto Barbero, que suele entrar en las segundas partes y hace dos partidos que no juega, como Dani Salas, a pesar de que el joven delantero ha ofrecido buenos detalles en los minutos que ha dispuesto una vez recuperado de la lesión que le ha mantenido fuera de combate hasta hace unas semanas.

El acierto ante la meta asturiana es el objetivo de los blanquiazules

Cuenta que la Gimnástica entre sin legañas al encuentro, con tensión competitiva, sin pasar por altibajos acusados y atenta a los errores y los pequeños detalles que suelen marcar la diferencia. Si lo consigue y además apura sus opciones de gol, cuenta con posibilidades de éxito.