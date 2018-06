Fútbol / Segunda B La Gimnástica quiere a Alberto Gómez El futbolista Alberto Gómez durante su etapa en el Caudal. / Daniel Pedriza El ex del Caudal y del Racing está en el punto de mira de Chalana, que ya ha iniciado las conversaciones con el jugador J. COMPOSTIZO TORRELAVEGA. Jueves, 28 junio 2018, 07:22

Alberto Gómez, es el nombre que está grabado en la agenda de Carlos Bolado, director deportivo de la Gimnástica. El futbolista de Santa María de Cayón es la apuesta del secretario técnico para reforzar el centro del campo. Una idea que Chalana tratará de materializar ahora que ya puede dar por cerrado el capítulo de renovaciones. Alberto Gómez es un mediocentro de 22 años que en la última temporada fue titular con el conjunto asturiano del Caudal, con el que disputó 22 partidos entre Liga y Copa y también anotó un gol.

El conjunto blanquiazul, que trabaja con celeridad para formar la plantilla que iniciará el 16 de julio la pretemporada, tiene el punto de mira puesto sobre este sub 23 que cuenta con una buena experiencia en Segunda División B tras vestir las camisetas del Racing y del conjunto de Mieres. Alberto Gómez se curtió como futbolista en las secciones inferiores del Racing e inició su carrera en el filial racinguista con el que jugó una temporada en Tercera División. Después dio el salto al primer equipo en la temporada 2016-2017, aunque no tuvo muchas opciones y al año siguiente firmó por el Caudal de Segunda División B. Las negociaciones entre Chalana y el jugador se iniciaron hace ya unas semanas y posiblemente lleguen a buen puerto en los próximos días.

Alberto es un talentoso mediocentro que cuenta con numerosas virtudes, entre ellas la facilidad de generar continuidad en el juego a ras de suelo. Además es apto para desempeñar tareas de contención y no duda en sumarse al ataque si así lo requieren las circunstancias, ya que goza de una buena pierna derecha para los disparos a media y larga distancia. Chalana baraja el fichaje de este centrocampista como una de las mejores soluciones para reforzar la medular del club blanquiazul. Alberto Gómez no es creador, pero no se arruga ante ningún rival y está predispuesto a crecer como futbolista y evolucionar en un campeonato como es la Segunda División B, en la que disputa su tercera temporada consecutiva.

La dirección deportiva de la Gimnástica trabaja a destajo para encontrar en el mercado estival las piezas que se antojan necesarias para arrancar después de cinco temporadas un nuevo curso en Segunda B y en este caso las gestiones se aceleran aún más por el interés que Chalana tiene en el futbolista.

La buena relación entre el jugador y el director deportivo de la entidad torrelaveguense puede jugar un papel fundamental en la llegada del de Santa María de Cayón, que podría convertirse pronto en una pieza más a disposición de Pablo Lago. El jugador, que es ahora mismo un agente libre, está más cerca que nunca de regresar al fútbol cántabro para jugar en El Malecón defendiendo los colores blanquiazules con el objetivo común que une a todos los jugadores a las órdenes de Pablo Lago, lograr la permanencia en Segunda B, una categoría en la que Gómez tiene experiencia. Ahora toca esperar.