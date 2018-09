Segunda B Preparados para domar a los cachorros Pablo Lago, el entrenador de la Gimnástica, durante un entrenamiento en El Malecón 2. : / Luis Palomeque La Gimnástica debuta ante su afición en Santa Ana con un duelo frente al Athletic B ADELA SANZ Torrelavega Sábado, 1 septiembre 2018, 07:51

La Gimnástica debuta ante su afición esta tarde frente al Athletic B, que llega a Santa Ana (20.30 horas) dispuesto a refrendar el buen resultado obtenido en la primera jornada, en la que se impuso al Tudelano en las instalaciones de Lezama con dos tantos de dos de sus mejores futbolistas, Sancet y Villalibre.

Los seguidores blanquiazules volverán a disfrutar de la categoría de bronce, algo que llevan esperando cinco temporadas en las que han acariciado un ascenso que se les resbalaba entre los dedos una y otra vez. No podrán hacerlo aún en El Malecón, que todavía no está listo, pero tendrán la ocasión de ver cómo los suyos dan la talla frente a un rival de altura.

El debut no les fue mal a los torrelaveguenses, que regresaron de Irún con un meritorio empate. En su estreno, Pablo Lago armó un esquema que le supuso un quebradero de cabeza al Real Unión, que a punto estuvo de ceder los tres puntos en el Stadium Gal. Varió su habitual línea de cuatro atrás para darle mayor peso al sistema defensivo y le salió bien, pero fueron las necesidades tácticas las que le motivaron a ello y es más que probable que frente al filial rojiblanco regrese al 1-4-4-2, con el que se siente cómodo y que le ha reportado grandes resultados.

La Gimnástica que saldrá al césped de Santa Ana no será muy diferente de la que ha disputado la mayor parte de los encuentros amistosos, con sus dos pivotes en la medular, los dos interiores y los dos delanteros. Lo que puede variar son los nombres, si bien la base del equipo, formada por aquellos futbolistas que cuentan con la confianza total de su entrenador, será la que tiene en su cabeza cualquier hincha del equipo.

Con Álex Ruiz bajo palos, la linea defensiva podría estar formada por Bardanca y Luis Alberto en el eje, con Camus en la banda derecha y Docal por la izquierda. En Irún se jugó con tres centrales, con el capitán ayudando en el eje, Fer por la derecha y Docal por la izquierda, pero si opta por retornar a la línea de cuatro, todo indica que el sacrificado será Fer, cuyo puesto en el lateral lo ocupará Borja Camus.

El centro del campo estará formado por Cusi y Palazuelos en la zona de creación. La experiencia de ambos, su visión de juego, su buen trato de balón y su capacidad para el repliegue los convierte a ambos en piezas casi indispensables. Podría entrar Víctor, un futbolista más ofensivo, en lugar del primero, aunque la opción de Alberto Cusidor es más probable. En cuanto a la banda derecha caben pocas dudas, y ahí se situará Hugo Vitienes. Por la izquierda se abren más posibilidades, aunque con Salas lesionado, casi todo apunta a que ahí estará Fermín, como ya sucedió en Irún.

La plantilla blanquiazul de e-Sports sigue abierta Además del equipo femenino, la familia blanquiazul también ha crecido esta temporada con la incorporación de una de las secciones en auge dentro del panorama nacional: los e-Sports. De esta manera, la Gimnástica contará con un equipo que jugará en cuarta categoría de la Virtual Football Organizatión, a nivel nacional defendiendo los colores, escudo y nombre del club de Mies de Vega. Los responsables de esta parcela trabajan a destajo para confeccionar una plantilla que comenzará la competición en octubre. «El núcleo del equipo ya está completado», tal y como declaró en su día el capitán Javier Villoria, el conjunto blanquiazul sigue buscando refuerzos para el plantel. Para ello, según ha anunciado en sus redes sociales la Gimnástica e-Sports, a partir del lunes comenzará a hacer pruebas para aquellos interesados en formar parte de la plantilla. Deberán informar sobre su disponibilidad, edad, posición y experiencia en clubes Pro. La forma de contacto para solicitar la prueba es a través de la dirección de correo electrónico del conjunto torrelaveguense: rsgimnastica.esports@gmail.com.

En cuanto al ataque, el técnico asturiano apostó por un solo punta en Irún, pero en esta ocasión volverá a recurrir a una delantera formada por dos hombres. Así pues, Nacho Rodríguez no estará solo. Lo que no está tan claro es quién será su compañero arriba. Las dos opciones más viables son Primo y Cagigas, y todo dependerá de lo que Pablo Lago quiera conseguir. Si prefiere dos puntas con gol, se decantará por Primo, pero si opta por un segundo jugador un poco más atrasado y que sirva de enganche con la medular para que exista una mayor transición entre líneas su elección será la del exfutbolista del Cayón. No han entrado en la convocatoria el lesionado Dani Salas, que se recupera de una fisura en el pie; Alberto, que cumple su último partido de la sanción que arrastra de la pasada temporada; y el central Mati, por decisión técnica.

Pablo Lago no acostumbra a variar su esquema táctico. Sólo lo hace en situaciones muy puntuales y parece ser que la visita del conjunto que entrena Gaizka Garitano no es el caso. No es que menosprecie a su oponente o muestre una confianza excesiva en sus propias fuerzas, sino que considera que su sistema habitual en esta ocasión es el apropiado. Valora positivamente al Athletic B, al que define como un conjunto muy equilibrado y con bastante talento, sobre todo en ataque, donde cuenta con futbolistas que marcan la diferencia. Los bilbaínos llegan a Tanos en lo alto de la tabla y rebosantes de confianza y entusiasmo. Garitano y su cuerpo técnico tienen entre manos una gran plantilla, diseñada para nutrir al primer equipo, pero también para ascender a Segunda División, que es el objetivo que se han marcado esta campaña. Mimbres para ello no le faltan, por supuesto. El equipo rojiblanco cuenta con jugadores que han estado a las órdenes de Berizzo durante la pretemporada, como Íñigo Vicente y Sancet, que serán protagonistas en el partido de esta tarde, al igual que el centrocampista Unai Vencedor o el delantero Villalibre. Quienes no estarán son los lesionados Víctor San Bartolomé, Asier Benito, Seguín y Gorka Pérez.

La juventud y el talento son los puntos fuertes del Bilbao Athletic y son factores a tener en cuenta, junto al atrevimiento y el descaro. Su punto débil es la inexperiencia, como es de esperar, pero eso no debería engañar a los gimnásticos, ya que la calidad compensa esa carencia.