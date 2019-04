Fútbol | Gimnástica Última bala para la permanencia La plantilla de la Gimnástica sigue entrenando a un buen ritmo para conseguir su objetivo. / Luis Palomeque La Gimnástica recibe al Barakaldo (El Malecón, 17.00 horas) y apura sus últimas opciones para confirmar su continuidad en Segunda B ADELA SANZ Torrelavega Domingo, 28 abril 2019, 08:44

La Gimnástica apura sus opciones de permanencia en un partido en el que no cabe otra opción que no sea ganar, y más tras el triunfo de ayer del Vitoria, que la relega un puesto en la clasificación. La visita del Barakaldo (El Malecón, 17.00 horas) se aguarda, por tanto, con impaciencia, como una de las últimas balas que le quedan a los blanquiazules en la recámara de su esperanza para mantener la categoría.

Medirse al cuarto clasificado, que además viene presionado por los que le siguen en la tabla y que amenazan su estatus -aventaja en cuatro puntos al Oviedo B y en cinco al Athletic B-, complica aún más el objetivo, si bien le dota de mayor valor. El choque se presenta así como el duelo de dos urgencias, la del equipo que pelea por un sueño y la del que lucha por la supervivencia. Es difícil medir el grado de motivación de cada cual, pero lo que sí es cierto es que el conjunto vizcaíno, en caso de perder, seguiría con opciones de conquistar sus objetivos, mientras que para los torrelaveguenses todo lo que no sea sumar equivaldría al desastre.

En el seno de la Gimnástica prefieren no mirar más allá de este choque y evitan hacer números. Su propósito, tal y como ha anunciado Dani Mori, es salir a ganar, sumar todos los puntos y confiar en que eso sea suficiente. El conjunto de dirige Aitor Larrazábal es el primero de los cuatro obstáculos que quedan por salvar. Un rival difícil tanto por calidad como por ambición, y que, pese a no atravesar por un buen momento -solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos-, no deja de ser un oponente de altura.

Para hacer frente al reto, el técnico de la Gimnástica dispone de casi todo su arsenal. A las bajas de Docal y Nacho Rodríguez se ha unido a última hora la de Hugo Vitienes, afectado por una inflamación en la articulación de su cadera izquierda. En cambio, no hay sancionados, por lo que el asturiano puede alinear un once al que regresará Ramiro, que no jugó por sanción la pasada jornada, y que no diferirá demasiado del que dispuso en Durango. La línea defensiva es muy probable que la formen los cuatro futbolistas que más minutos han acumulado en la zaga en las últimas jornadas y que cuentan con la confianza absoluta del cuerpo técnico. Fer y Fermín se situarán en los laterales, flanqueando a Ramiro y Cristian, que ahora mismo son los centrales titulares del equipo.

Repetir el patrón

El centro del campo y la delantera podrían ser idénticos a los que se midieron a la Cultural, con Cusi y Palazuelos en la línea medular, Rozas por la izquierda y Alberto por la derecha. El concurso de los dos mediocentros parece asegurado, y más en este tramo final de la temporada en el que su experiencia puede resultar decisiva. Por lo que respecta a los otros dos futbolistas, Alberto es una pieza importante en los esquemas de Mori, mientras que Rozas ha sido titular en los cuatro últimos partidos y nada indica que vaya a dejar de serlo ahora. Arriba tampoco hay demasiadas dudas. Salvo sorpresa jugarán Primo y Leandro. El primero es un delantero que por su trabajo, movilidad y olfato gusta al técnico y el segundo es uno de los indiscutibles del once. Salas y Gio deberán aguardar, por consiguiente, su turno en el banquillo.

El Barakaldo llega a Torrelavega con un único objetivo en mente, ganar. Larrazábal, sabedor de las urgencias que acosan a los gimnásticos, prevé un duelo complicado y tenso, en el que habrá que cuidar los pequeños detalles, pero no contempla la opción de especular con el resultado. El equipo gualdinegro ha perdido solidez defensiva y pegada en la segunda vuelta, pero confía en sus posibilidades, y más cuando depende de sí mismo para alcanzar su objetivo de clasificarse para la play off de ascenso.