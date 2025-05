La historia del motor se escribe con 'H' de Hoznayo

Para un aficionado al automovilismo, entrar en el parque cerrado del Rallye Festival Hoznayo es como para un goloso entrar en una fábrica de chocolate. Pero se da la particularidad de que lo que se ve ahí no es el último modelo de tal o cual marca, atiborrado de luces o con motores eléctricos ultrasilenciosos. En Hoznayo se respira historia del automovilismo mundial. Se respira, se toca, se fotografía... Porque el Rallye Festival Hoznayo reúne a auténticas leyendas del motor que hicieron temblar el asfalto a velocidad de vértigo. Ahora, salen poco de sus garajes. Y cuando lo hacen es en eventos como este. Sin forzar mucho. Cuesta entender que algo así, no competitivo y sin ningún reloj a derrotar, vaya a reunir a muchísimos miles de personas hasta el sábado por varias carreteras de la región. Tiene mucho de gusto por la estética y de una pasión que viene de la infancia y que es, sencillamente, inexplicable.

«Es que lo dejo una semana en el garaje y no lo veo, y voy a verlo. Ydigo: 'qué bonito es'». El torrelaveguense Fernando Ruisánchez es uno de los protagonistas de esta historia. Uno de los participantes del Rallye Festival Hoznayo. Como todos sus compañeros, es un orgulloso propietario. Su 'niño' es una réplica casi exacta de un Lancia Delta Integrale, un modelo que fue el terror durante algunos años en el Mundial de Rallies. La afición por los coches viene de siempre. «De crío. Y luego empiezas con uno más modesto, lo vendes, pones más dinero para otro...». Así hasta cumplir «un sueño» en forma de este Integrale, réplica del que tuvo como piloto a un tal Juha Kankkunen. «Cuando lo veía con 14 años... Yahora tengo uno».

Con Mauricio Expósito, «yerno y copiloto», añade entre risas, conducirá su Lancia por los tramos del Rallye Festival. «Es fácil de llevar. Es un tracción a las cuatro ruedas. Se agarra al suelo y corre mucho», dice entre más risas. ¿Y cuanto tiempo de mimos se lleva un coche del año 90? «Muchos. Estoy todo el día con él para intentar tenerlo perfecto y disfrutar». Su Lancia solo pisa eventos como el de Hoznayo, algún rallysprint... «O de vez en cuando salgo con él a tomar un blanco con la mujer», señala Ruisánchez divertido. Su Integrale tiene ITV y licencia como un coche de calle. «Paras en San Vicente de la Barquera y se forma automáticamente un corro de gente...».

Javier Traviesa era otro de los que no podía estar más feliz en la mañana de ayer. Es el diseñador del cartel oficial de la prueba, coronado con ese Ari Vatanen que es la estrella invitada de esta edición bebiendo un vaso de leche, como solía hacer cuando celebraba mil y un victorias. «Me habrá llevado unas 20 o 25 horas de trabajo», apunta. Desde niño siempre dibujó coches, hasta que hace «ocho años» convirtió esa pasión en su oficio. «Tengo más de 700 dibujos en el currículum». Su stand, donde los expone y los vende, es un museo de arte sobre el automóvil. Así que en Hoznayo no puede estar más feliz. «Esto es un regalo».

Ampliar Hoy, el shakedown y la ceremonia de salida Los motores se ponen hoy en marcha en el Rallye Festival Hoznayo. A partir de las 9.30 comienza el shakedown en el tramo de La Brena, de 6,6 kilómetros de recorrido y muy cerca del punto neurálgico de Hoznayo. La organización pide cumplir con todas las recomendaciones de seguridad a los miles de aficionados que se esperan para ver a los pilotos inscritos. Por la tarde, a partir de las 20.00 horas, tendrá lugar la ceremonia de salida del Rallye Festival Hoznayo, en la plaza Marqués de Valdecilla de Liérganes.

«Mantener la historia»

Entre tanto modelo de lo más llamativo y que se intuye muy generoso de caballos –a veces el ruido es ensordecedor en ese parque cerrado– llamaba la atención el coche del gerundense Marc Mañas. ¿Un 600? «Es historia de las carreras en España. Hace 60 años solo había 600», afirma entre risas, al punto que añade que lo tiene «para mantener la historia». Su 'niño' engaña. Porque aunque de caballos anda escaso –«tiene 80, en lugar de los 24 que tenían los de serie»– su peso no llega a los 500 kilos. «Así que es divertido de conducir. Poca velocidad, pero también poca estabilidad». Todo el mundo sonríe y saluda al ver a ese 600 azul. «Y cuando salgo de dentro, yo que mido casi dos metros...», comenta entre risas.

Marc viene a Hoznayo para disfrutar de un evento que no tiene «la presión de las federaciones» y para contemplar otros coches que son «complicados» de ver. Y para estar con gente que comparte su misma pasión. «El coche me lo he hecho yo, fijándome en coches de la época». Su 600 es del 73 y aún tiene suerte porque «piezas, todavía se encuentran». Menos suerte tiene en casa. «Mi mujer está celosa. No lo entiende. Y además, no es una afición barata».

Una matrícula llama la atención. Santander. Letra V. Es un Ford Sierra del año 90. Y con mucha historia detrás. «Pedro Diego fue campeón de España con este coche. Y luego fue, entre otros, de Martín Güemes, que también fue presidente de la Cántabra. No sé cuánto de original queda de él». Su actual propietario es el mallorquín Javier Matías. Lleva un año «trabajando» en el coche, porque aunque tiene otros, «tenía que venir con este». Conducir su Sierra «es un placer... cuando va bien». Aunque también ha dado quebraderos de cabeza. «Se quemó el motor y estuve dos años restaurándolo. Y luego lo he parado siete años».

Para Javier, estar en este Rallye Festival Hoznayo es «un placer. Estoy súper agradecido». Hace dos meses vino por aquí «y el organizador, Marcos Diego, me preguntó si necesitaba algo, si quería conocer los tramos... Estoy encantadísimo. Lo voy a disfrutar mucho». Para devolver parte de todo ese cariño recibido, ha hecho unas pegatinas conmemorativas para repartirlas entre los aficionados que se acerquen a ver «ese coche de Santander», que compartirá carretera con una leyenda de los rallies. «Es que correr con Ari Vatanen...».

Del mantenimiento del Peugeot 2015 Turbo 16 que llevará el mito finlandés se ocupará Aitor Alonso. «Haremos asistencia de los Garrido, padre e hijo, y de Ari Vatanen», señala. Por sus características, el Rallye Festival Hoznayo no es la pesadilla de un mecánico. No habrá que estar pendiente de mil recambios o reglajes de coches que van a toda velocidad. «Es un mantenimiento básico. Por un lado, son coches clásicos. Y por otro, el no forzar, eso lo facilita todo». En cuanto a ruedas, Aitor calcula que no se usarán «más de un juego». Otra cosa será la gasolina. «80 litros a los 100 kilómetros», sonríe divertido. Además, una gasolina algo más especial –y más cara– que la que se puede encontrar en cualquier estación de servicio.

Así, entre verificaciones técnicas, últimos preparativos y miles de fotos de los aficionados que se acercaban a ese parque cerrado, el Rallye Festival Hoznayo 2025 ponía todo a punto para celebrar la gran fiesta del motor ya no solo de Cantabria, sino casi también de todo el mundo. San Marino tiene algo similar y con mucha fama. «Pero es que esto lo supera. Que yo haya vivido, algo parecido a esto no lo hay», afirma rotundo Javier Matías. Hasta el sábado, varias carreteras de la región tendrán una cita con la historia del automovilismo. Sin prisas. Sin cronómetros. Todo por el placer de disfrutar conduciendo auténticas joyas sobre ruedas, con personas que comparten esa pasión, y para hacer felices a los miles de espectadores que irán a contemplar esos coches. Quizá, para el aficionado a otros deportes, algo inexplicable. «Qué bonito es», dice Fernando Ruisánchez cuando, tras una semana sin verlo, contempla su Lancia Delta Integrale. Eso es lo que lo explica todo.

