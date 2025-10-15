Ricardo Lastra libró ayer una batalla en las dunas y finalizó la exigente segunda etapa del Rally de Marruecos

R.C. Santander Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:56 | Actualizado 13:35h. Comenta Compartir

El piloto cántabro Ricardo Lastra, con el dorsal 107, ha completado una de las jornadas más duras del Rally de Marruecos, finalizando en 70ª posición de la clasificación general y 55º en su categoría, Rally2, al término de una segunda etapa que ha puesto a prueba la resistencia de todos los competidores.

El bucle de más de 300 kilómetros cronometrados con salida y llegada en Erfoud se convirtió para Lastra en una historia de supervivencia y coraje, marcada por un percance en las imponentes dunas de Merzouga.

La etapa, caracterizada por una navegación compleja y tramos de arena combinados con pistas técnicas, llevó a los pilotos al límite físico y mecánico. En este desafiante escenario, Lastra sufrió una fuerte caída en una zona de dunas que provocó el despliegue del airbag de su mono, un sistema de seguridad crucial que, afortunadamente, cumplió su función y evitó consecuencias mayores.

Visiblemente agotado pero con la determinación intacta, el propio piloto, que completó el recorrido en un tiempo total de 6 horas y 8 minutos, relataba su experiencia al llegar al vivac. «Pues nada, chicos. Muy dura, muy dura, muy dura. Acabé», comenzaba Lastra en un vídeo compartido con sus seguidores. «Un percance solo en las dunas, explotó el airbag gracias a Dios. Nada de otro mundo», explicó, restando importancia al incidente a pesar del susto y el desgaste.

Con la arena del desierto aún en el rostro, el piloto del Old Friends Rally Team admitió la extrema dureza de la jornada: «Muy dura, bastante dura. Voy a ver si me repongo de fuerzas porque no puedo ni con el alma». La prioridad ahora es el descanso, ya que el rally no da tregua. «Seguimos adelante», concluyó con un mensaje de perseverancia.

La actuación de Lastra en esta segunda etapa subraya la esencia del rally-raid: no solo se trata de velocidad, sino de la capacidad de superar adversidades. Alcanzar la meta en el puesto 58, a pesar de las dificultades, es un testimonio de la fortaleza mental necesaria para continuar cuando el cuerpo pide parar. Mientras los líderes luchan por el podio, pilotos como Ricardo Lastra libran sus propias batallas personales, demostrando un espíritu inquebrantable que es la verdadera alma de la competición.

