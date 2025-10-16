Ricardo Lastra vuela en la penúltima etapa del Rally de Marruecos

El piloto del equipo Old Friends Rally Team superó un gran susto al inicio de la etapa para completar la jornada sin más contratiempos.

El piloto cántabro Ricardo Lastra ha superado con nota la cuarta y penúltima etapa del rally de marruecos, una jornada de contrastes que comenzó con un gran susto y terminó con la emoción de una llegada arropado por la afición. En un día de pilotaje puro y alta velocidad, Lastra finalizó en el puesto 67 de la categoría Rally2 (71º de la general de la etapa), y ya acaricia la meta final.

La jornada no empezó de forma sencilla. «Una hondonada mal señalizada me hizo topar con fuerza la suspensión delantera y me llegó a descabalgar de la moto, pero por suerte todo quedó en un pequeño aviso del terreno», relató el propio Lastra. Superado el susto inicial, el piloto del equipo Old Friends Rally Team se enfrentó a un recorrido espectacular y muy variado, con una navegación «algo más exigente».

El trazado incluyó «una primera parte de pistas rápidas y ríos secos de arena, seguida de una zona de dunas pequeñas y muy seguidas, realmente divertida de pilotar». Tras el repostaje, la etapa se transformó en un desafío de velocidad pura. «El ritmo ha sido alto, con unos 80 kilómetros de pura velocidad, manteniendo medias entre 110 y 130 km/h», confirmó el piloto.

A pesar del esfuerzo y la tensión, Lastra completó la especial sin contratiempos y recogiendo todos los waypoints. El broche de oro fue la llegada a meta: «Ha sido especialmente emotiva: mucha afición, un gran ambiente y varias banderas españolas que daban un impulso extra al final del día».

Con la moto lista y el ánimo intacto, Ricardo Lastra se prepara para la última jornada de un rally que, en sus propias palabras, «está dejando un gran sabor de boca».

