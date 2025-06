Así fue aquel 2002

Lucio V. Del Campo Santander Domingo, 8 de junio 2025, 06:21 Comenta Compartir

Ernesto Flores 'Turu' Abonado 1390 «Terminé en pantalón corto en medio del campo con la bandera de mi peña»

Ampliar

Ernesto Flores, más conocido como 'Turu', recuerda que la temporada del ascenso de 2002 al principio «la cosa no pintaba bien» con Gustavo Benítez. Después con Quique Setién en el banquillo el equipo «empezó a tirar para arriba». El único pero del tramo final de la campaña fue el partido contra el Recreativo de Huelva, un encuentro en el que el Racing perdió 1-5 en El Sardinero, que fue un palo «de tres pares de narices». «El partido contra el Atlético, fue para rememorar», dice.

Y es que contra los colchoneros José Moratón metió el balón dentro de la red para mandar al equipo a Primera de nuevo. «Fue una auténtica locura. Terminé en pantalón corto en medio del campo con la bandera de mi peña», apunta sobre la celebración del ascenso en 2002, algo que según afirma fue «glorioso». La de este año la tiene «más o menos en mente», aunque prefiere no decirla. «Es mejor directamente que la pueda hacer, ya se verá en unas semanas», señala. Pero antes de celebrar, hay que ganar. Sobre el duelo contra el Mirandés, 'Turu' opina que será un partido «parecido» al de Granada. Algo que a la parroquia verdiblanca «nos puede valer». Y así lo piensa, porque después del encuentro contra el conjunto nazarí los jugadores y el cuerpo técnico «se han destapado mentalmente». «Creo y confío en que lo van a dar todo», desea. Cuestionado sobre el siguiente rival, prefiere que sea el Almería, porque así se puede vivir «un ascenso en casa».

Una casa en la que el Racing estará bien arropado por sus aficionados. 'Turu', que cada jornada está detrás de la barra del local de la Asociación de Peñas Racinguistas (APR) –entidad de la que es también tesorero– admite que la hinchada « hace notar, incluso en los peores momentos,» y que los aficionados van a vivir el play off «con muchas ganas e ilusión».

Juan Manuel Cuevas Abonado 445 «A todos nos hace ilusión subir a Primera, porque es algo más especial»

Ampliar

uan Manuel de las Cuevas, que lleva yendo a El Sardinero desde los tres años, recuerda que la campaña del ascenso empezó «un poco dubitativa», ya que en diciembre «la cosa no acababa de arrancar», valora sobre la primera vuelta de los verdiblancos. Tras ponerse al frente de la nave Quique Setién, el año volvió a ser «muy ilusionante». «Había gente de aquí, de la cantera, y lo vivimos con mucha alegría», apunta De las Cuevas, que también menciona el papel y labor de Nando Yosu como segundo entrenador del equipo. Según cuenta, en aquella época él y el resto de sus amigos tenían la tradición de tomar un chupito de orujo con cada gol que metía el Racing. «Es una celebración un poco sui generis, pero como nunca ha pertenecido a una peña, lo celebraba así», explica este aficionado que, ahora ya con la edad, «lógicamente» no hace lo mismo cada vez que el balón entra en la red.

Sobre la promoción de ascenso, considera que los de José Alberto tienen «capacidad» para afrontar estos partidos, en los que todo estará «muy disputado». Pese a haber visto en el último tramo de temporada a un equipo «muy flojo», los días contra el Oviedo y el Granada sintió de nuevo «la chispa». «Creo que tenemos capacidad para ganar, porque tenemos un equipo que no se desarma con facilidad», valora. La confianza es tal que De las Cuevas ya piensa en la siguiente ronda y entre Almería y Oviedo no tiene un favorito para disputar un hueco en Primera División. «Al Almería, el pobre, le han quitado un jugador y era el más potente», añade. Aunque tenga confianza en el Racing, este aficionado se atreve a decir una «confidencia»: «Particularmente estoy muy bien en Segunda. Me puse como límite conseguir entrar en play off. Y aquí estamos», dice. Según continúa, durante la temporada se han pasado «tiempos buenos y malos». Entonces, tal y como afirma, «aunque no subamos ya no será el fracaso del año pasado». Pero eso sí, también apunta que «a todos no hace ilusión subir a Primera, porque son cosas un poco más especiales».

Igor Celaya Abonado 14.323 «Estuve llorando y chillando por todo El Sardinero como un loco por el ascenso»

Ampliar

Tenía doce años cuando el Racing subió a Primera. Estuve llorando y chillando por todo El Sardinero como un loco celebrando el ascenso». Eso es lo que recuerda Igor Celaya de aquella temporada en 2002, que tras el gol de Moratón, los verdiblancos volvieron a la élite. Según relata Celaya, «tengo muy buenos recuerdos de aquellos años». Fue una época en la que este racinguista, de ahora 35 años, acudía a Los Campos de Sport con su abuelo.

«Cada vez que podía me llevaba», apunta. Corea la Gradona de los Malditos cada jornada que este sentimiento «lo aprendimos de nuestros padres». También habría que añadir a los abuelos. Y, por supuesto, a las madres y abuelas. Cualquier familiar inyecta esa pasión por el Racing, porque el Racing es eso: la herencia. Celaya vuelve al presente, a 2025, y admite que el play off lo ve «muy muy complicado», porque el resto de conjuntos que disputa la promoción son «equipazos». Pese a ello, lucha contra su propio pensamiento y confiesa que «si algún equipo puede hacerlo, está claro que es el Racing».

«Ojalá consigamos ascender», desea este cántabro afincado en San Sebastián. Igualmente, opina que no subir «tampoco sería un fracaso, pero sí una desilusión después de lo vivido».

En cuanto a la gestión de Higuera y Ceria confiesa que «está dando sus frutos» y que se ve que el proyecto es «a largo plazo». Para Celaya, «el Racing y Cantabria van de la mano» y, según dice, el subir «beneficiaría» a ambos. Sobre cómo viviría el ascenso este abonado lo tiene claro: «Lo celebraría con la gente con la que me junto domingo tras domingo. Es un día en el que estaré muy muy feliz», apostilla Celaya, para después confesar que «también habría algunas cervezas». «Yo quiero tomar y con la banda celebrar…», canta también la Gradona.

Federico Trueba Abonado 643 «Después de haber tenido a los chorizos, este ascenso será el más celebrado»

Ampliar

Federico Trueba es el mítico acompañante de Pepe Barros, el socio número 4 del Racing. Los dos en coche van allá donde juegue el equipo. Sin importar los kilómetros ni los horarios. Trueba indaga en su mente y recupera de su cabeza aquel ascenso a Primera: «fue una alegría inmensa», afirma este aficionado, que según apunta «hubo invasión pero yo no salté al campo porque estaba en Tribuna». «Fue un día muy bonito», añade.

Pero para llegar a ese estado hubo que superar obstáculos, como por ejemplo la derrota 1-5 que sufrió el Racing contra el Recreativo de Huelva. Según dice, esos resultados «se asemejan» a los de esta temporada, cuando el equipo no logró los tres puntos en Elda o Almería. «Al principio te llevas una decepción muy grande y en el momento dices que no conseguimos nada, pero al día siguiente reseteas y piensas que lo vamos a conseguir». Y esa es la filosofía del Racing. Luchar contra la adversidad. Unos problemas que a veces emanan del propio club. «Después de echar la vista atrás y de haber estado en categorías de mala muerte, con los dirigentes que hemos tenido, este ascenso sería de los más celebrados de la historia del Racing».

Para Trueba, el Racing se ha estado «arrastrando» por los campos de Segunda B, «estando incluso a punto de desaparecer varias veces». Por ello reitera su mensaje: «Después de haber tenido a los chorizos y a los maleantes, este ascenso será el más celebrado de todos».

Sobre el partido de este domingo, valora que el Mirandés está «bastante bien», pero que el Racing, después de su victoria contra el Granada en el último partido de Liga, «se ha quitado una losa que tenía encima». «Creo que ascendemos», asegura. Pero, ¿contra qué equipo en la final? A Trueba el contrincante le «da igual», porque «vamos a ganar a cualquiera». «Prefiero el Almería, porque así lo celebramos todos juntos en casa... Aunque he soñado que subíamos en el Tartiere», apostilla.

Comenta Reporta un error