Los cachorros ponen a prueba la racha

Un Bilbao Athletic en progresión visita los Campos de Sport en un choque que tiene al Racing como favorito | Con Dani Segovia de regreso en la delantera, los de Iván Ania aspiran a aumentar su renta tras un arrollador arranque

El año pasado todo se terminó de terminar en Zubieta. Ese día el Racing supo que no iba a jugar la fase de ascenso. Ni iba a disputarla ni lo merecía. Pero el castillo de naipes había empezado a temblar mucho antes. En Lezama. Ahí donde el Bilbao Athletic abofeteó a un Racing raquítico que no contento con jugar en Zubieta y Lezama cuando sus lugares naturales son Anoeta y San Mamés deambulaba con pereza por la categoría en un claro fin de ciclo.

Hoy la visita es la inversa. Esta vez es el Bilbao Athletic el que llega a los Campos de Sport. Hoy todo parece distinto. La puesta en escena, el contexto, los actores principales y secundarios, la dirección y hasta el argumento. Sólo se mantiene el escenario: la maldita Segunda B, esta de la que el Racing espera salir al fin. La apuesta por una absoluta renovación ha funcionado, al menos por el momento, y con una plantilla más cara que la del año pasado, pero también mucho más solvente, el club avanza a paso de carga por el fútbol de bronce.

Solo un puñado de equipos sirve como verdadero medidor de las posibilidades reales de los verdiblancos en la fase de ascenso, ese momento cumbre de la temporada en el que se sabrá si al fin el fútbol profesional regresa a Santander o si por el contrario todo ha sido para nada. Y uno de esos equipos es el Athletic B, el Bilbao Athletic de toda la vida antes de ese rebautismo al que obligó la nefasta Ley del Deporte.

Fiel a su costumbre, Ania ha convocado a 20 jugadores, con lo que hoy descartará a dos

¿Que cómo jugará el Racing? Más o menos como siempre. Al despiste. Se espera mismo sistema y alineación similar, aunque Iván Ania, en su empeño por ocultar sus planes, no duda en hacerlo incluso en la sala de prensa. Hace dos semanas anunció que contaba con cuatro futbolistas recién salidos de sus lesiones. Ninguno de ellos jugó. Alguno no estuvo ni en la convocatoria. El jueves dio a Jordi Figueras y a Jon Ander por descartados. Y lo están, porque no están siquiera convocados. Pero a partir de ahí todo es posible. El once inamovible de los primeros partidos ya es cosa del pasado, aunque muchas veces por causas fortuitas.

Lo que sí habrá es la clásica defensa de cuatro en la que Buñuel actuará como lateral derecho, con Olaortua y Óscar Gil como centrales y Julen por la izquierda. Cuña de la misma madera. Una defensa vasca para enfrentarse a un equipo vasco. Claro que hay más variantes, como mantener al canterano Puras como lateral y a Julen como central o la entrada de Rulo en la banda izquierda. Cualquier combinación salvo que juegue Figueras. Sólo Iván Ania lo sabe.

Dani Segovia será titular en lugar del lesionado Jon Ander, como hace semanas ocurrió a la inversa

En el centro del campo Sergio Ruiz se ha convertido en centro de gravedad del equipo. Omnipresente y creativo; atento e incansable. Tanto en la creación como en la contención es el eje y punto de referencia de la medular verdiblanca. Junto a él jugará Rafa de Vicente. O Quique Rivero. O Kitoko. Este último llegó para ser titular, pero de momento las lesiones no le han permitido brillar como ha apuntado que puede en los partidos que ha jugado. En la línea de tres mediapuntas, lo de siempre: Álvaro Cejudo, Enzo Lombardo, Nico Hidalgo y Berto Cayarga pugnan por tres puestos. El asturiano es el que más difícil lo tiene en la que tal vez sea la posición con más competencia. Delante de ellos jugará Dani Segovia, que ya reapareció ante el Real Unión. La lesión de Jon Ander se lo pone más fácil, como sucedió a la inversa hace unas semanas.

Frente a ellos una nueva camada de cachorros después de que algunos de los del año pasado se hicieran mayores y se haya renovado el equipo. El Racing es favorito. Muy favorito. Completamente favorito. Pero también es un equipo acostumbrado a decepcionar cuando menos se espera y un grupo al que se le atragantan los filiales. En su paseo triunfal de este arranque de curso solo ha caído contra los yogurines y el Sanse le puso en apuros, aunque la victoria fuera verdiblanca, así que confianzas las justas. Aunque esa lección sí que la imparte día a día Iván Anía. Como lo hace el omnipresente Chuti Molina. Ambos quieren verse cuanto antes en el fútbol profesional. Y no quieren ninguna sorpresa desagradable, sobre todo ante la visita de un equipo joven, pero sobrado de talento. El mismo que marcó el principio del fin de la 'Era Higuera'.