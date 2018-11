Cantabria, ante su primer gran derbi del siglo XXI 01:02 Racing y Gimnástica se enfrentan esta tarde en los Campos de Sport en su primer duelo oficial desde hace más de 27 años SANTANDER. Domingo, 25 noviembre 2018, 08:05

Han pasado 27 años, ocho meses y ocho días desde la última vez que Racing y Gimnástica se enfrentaron en partido oficial. Exactamente 10.115 días. El Racing era un club, no una sociedad anónima, y la Gimnástica jugaba en el mismo sitio, pero en otro estadio. Los dos lucían publicidad de Caja Cantabria, que ya no existe, y viajar en tren a Palencia ya era una aventura. Hoy, cuatro presidentes de Cantabria después, Racing y Gimnástica se ven las caras de nuevo. Cosas de la Segunda B que les toca transitar a unos y otros. En circunstancias muy diferentes. Pero en días como hoy todo se iguala; todo se empata. Quizá incluso, quién sabe, el marcador.

Santander amanece hoy de una forma un poco diferente. El vermú de Peña Herbosa tendrá otro sabor y otros colores, con tintes azules tiñendo el verde que sazona ligeramente las mañanas futboleras. También El Sardinero rezumará fútbol casi desde primera hora. Una fiesta, un cocido multitudinario; una invitación a las peñas rivales.

En Torrelavega tampoco es un día cualquiera. Más de mil cogerán el coche para marchar a la Pozona. Y también se podrá ver el partido por la tele. El ambiente será diferente. Expectante. Quizá hasta se vea el encuentro en algunos bares de la Plaza Roja, aunque lo que quiere la Gimnástica es estar arropada. Y sus fieles están a tiempo de hacerlo, porque todavía queda papel por despachar y las taquillas de los Campos de Sport abren hasta la hora del partido.

La tipología del futbolero cántabro, tanto el verdiblanco como el blanquiazul, desde El Haya a Unquera, se divide en dos categorías: los que reconocen que el derbi es un partido especial y los que no.

Las mejores previsiones apuntan a que entre 15.000 y 20.000 espectadores seguirán el partido en directo en los Campos de Sport. Los pinchazos del pago por visión también pueden superar el millar y habrá más de mil torrelaveguenses en las gradas de El Sardinero. Pocos menos de los que van a El Malecón en un partido normal. Porque lo de hoy no es en absoluto un partido normal.

Especial

Si no, que se lo pregunten a Cusidor. Cuando en el minuto 82 del partido de la semana pasada vio una tarjeta amarilla por reclamar un penalti frente al Izarra. Se le demudó el gesto. Sabía que era la quinta amonestación y que se perdía el derbi contra el Racing. Justo Cusidor, que lleva casi toda la vida en la Gimnástica. Justo contra el Racing, después de haberlo jugado todo. Maldita la gracia. El más enfadado era él mismo por un error de principiante a sus 35 años.

Ese gesto de desolación ilustra lo que significa el partido de esta tarde, que rezuma fútbol y tradición hasta por la hora y el día: domingo a las 17.00. El horario más clásico posible. Como un partido que sin ser el clásico es un clásico fugazmente recuperado.

La casualidad ha querido además que los dos equipos lleguen en muy buen momento y plenos de efectivos. O casi plenos, en el caso de la Gimnástica, que tendrá dos bajas sensiblesla del citado Cusi y la de Hugo Vitienes, que no se ha podido recupoerar a tiempo.

Desde que el 17 de marzo el Racing perdió en El Molinón y la Gimnástica dobló la rodilla en casa ante el Logroñés, ninguno de los dos ha vuelto a perder. En realidad, ni siquiera merecieron hacerlo entonces, con errores propios y arbitrales que penalizaron demasiado a los dos equipos cántabros.

Un mes después el Racing es líder abrumador. Tan líder que incluso en caso de derrota esta tarde seguirá al frente de la clasificación, independientemente de lo que hagan sus adversarios. La Gimnástica acumula, como los santanderinos, cuatro jornadas invicta e imbatida. Cuatro jornadas en las que ha sumado ocho puntos. En las nueve primeras sólo había conseguido cinco. Así que se encuentran dos rachas paralelas que se pueden romper... O no, porque ninguno de los dos adversarios llega tan apurado como para que no les sirva el empate.

Lo que pasa es que lo que se juega esta tarde en los Campos de Sport no son sólo tres puntos, sino el pique en la oficina, las bromas en clase, la burla del cuñado en la cena familiar. La honrilla, por usar un término amable. De ahí el esfuerzo de los dos clubes por no calentar demasiado el derbi en un curioso guiño en el que se ha tratado de promocionar un partido muy interesante para ambos equipos, y no sólo por lo económico, pero sin avivar cualquier tipo de enfrentamiento. Por eso la fiesta de hermandad entre aficiones, aunque algunas peñas de uno y otro lado hayan decidido desmarcarse prudentemente. Y las comparecencias conjuntas. Y el discurso amable de vecindad. Nada que pudiera recordar a las epatantes frases de Piterman.

Hasta los entrenadores son viejos amigos; antiguos compañeros de habitación en el filial del Oviedo que saben de sobra lo que es un derbi. Y nada menos que el asturiano. Ambos como aficionados, como sportinguista el gimnástico y como carbayón el raciguista. Ahora les toca ser protagonistas en el cántabro. Quizá con menos poso, pero igual de afectivo y a cambio más pacífico. De hecho, ni siquiera se ha declarado partido de alto riesgo. Y claro que lo hay en Segunda B. Si no, basta echar un vistazo al Elche-Castellón.

En lo deportivo, Iván Ania tiene a todos menos a Kitoko y Juanjo, mientras que Pablo Lago llega con dos bajas sensibles: Cusi y Vitienes. Y sobre todo para él, acostumbrado como está a tirar de los mismos catorce jugadores (para disgusto de otros que esperaban jugar muchísimo más) frente a su colega verdiblanco, que a principio de temporada tiraba de un once fijo y ahora, por obligación al principio y por convencimiento después, echa mano de las rotaciones hasta el extremo de que la semana pasada reservó a sus dos centrales titulares. Otra prueba de que no es un partido cualquiera. De hecho es, al margen de duelos por el ascenso o la permanencia, el partido más importante del año. El primer derbi del siglo.