La cuesta se empina en Las Gaunas Celedonio El equipo de Iván Ania tratará de sumar una victoria tras dos encuentros consecutivos saldados con empat SERGIO HERRERO Santander Sábado, 5 enero 2019, 07:54

En Logroño se lleva más lo de empinar el codo, por aquello de los ricos caldos que se producen alrededor de la capital riojana. La calle Laurel es prácticamente llana, pero al Racing en Las Gaunas se le empina la cuesta. La de enero. Porque el equipo de Iván Ania inicia hoy un mes complejo. Con cuatro compromisos complicados. Por los rivales, por las circunstancias y por los escenarios. Decía el exracinguista Marcelino García Toral que los primeros 31 días del año, en un campeonato liguero, ponían a cada uno en su sitio. Y el Racing puede quitar la primera hoja del calendario debilitado o con el dedo índice apuntando ya hacia el título liguero.

Los verdiblancos viajarán a unas instalaciones de Zubieta de trágico recuerdo; recibirán en los Campos de Sport a su a priori gran rival, el Mirandés y tratarán de no quedar atrapados en la jaula de Gobela. Pero como en el fútbol se lleva tanto el sobado «partido a partido» y, como se suele decir irónicamente, tirando de la filosofía de Jack 'el Destripador', vayamos por partes. La Unión Deportiva Logroñés acecha en la primera de las rampas.

Un rival que sigue con su particular quiero y no puedo. Intentando reverdecer los laureles del fútbol riojano, cuando el radiofónico 'gol en Las Gaunas' era tendencia aún sin Twitter. Ahora, uno de los múltiples descendientes de aquel Club Deportivo Logroñés trata de hacerse fuerte en la Segunda División B, pero le está costando más de la cuenta. Porque mimbres tiene. Era, ya en pretemporada, uno de los principales candidatos a discutirle a Racing y Mirandés el reinado en el grupo II, pero de momento la maquinaria no funciona como se esperaba.

La cita de hoy tiene un precedente cercano. Y favorable para el Racing. 17 de octubre de 2018. El equipo cántabro eliminó a la Unión Deportiva Logroñés en la tercera ronda de la Copa del Rey y lograba el pase a los dieciseisavos de final, donde se iba a encontrar posteriormente con el Betis. Los montañeses fueron superiores a los riojanos, pero les costó un mundo hacer un gol. Al final, el tanto llegó cuando la contienda apestaba a prórroga. Un penalti transformado por Quique Rivero evitó que la incertidumbre y la noche se alargasen más de la cuenta.

Iván Ania cuenta para esta tarde con dos bajas importantes: Álvaro Cejudo y Jordi Figueras. El cordobés cayó lesionado en el último encuentro frente al Oviedo B y, pese a que el club no da detalles sobre el alcance, su ausencia en el trabajo semanal ya desvelaba que la dolencia era importante. Y por otro lado, el central tampoco viaja hoy a Logroño. Terminó 2018 en la enfermería y, pese a que ha trabajado con el resto de sus compañeros en estos últimos días, finalmente se ha caído de la convocatoria.

Esas dos ausencias abren puertas en el once titular. La mediapunta queda vacante y el técnico asturiano tiene dos opciones principales. O coloca por detrás del punta a un Enzo Lombardo acostumbrado a actuar en esa posición o le da la titularidad a un recién llegado Alberto Noguera. El madrileño ha estado entrenando con continuidad en el Numancia, aunque le falta ritmo competitivo al no haber contado con apenas protagonismo en Los Pajaritos. En caso de decantarse por el francés, Cayarga podría entrar en banda. Si se decide por la primera incorporación invernal, el galo continuará pegado a la línea de cal izquierda.

Mientras tanto, sin el zaguero ilerdense, que ya acumula varias semanas fuera del equipo, Iñaki Olaortua será titular de nuevo, junto a un Óscar Gil que regresa tras su sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Nada de que preocuparse. El vasco ha demostrado con creces en este periodo que se trata de un futbolista de absolutas garantías en la retaguardia racinguista.

Si Alberto Noguera es el primer refuerzo invernal, Ritchie Kitoko lo parece. El congoleño vuelve a una convocatoria después de haber sido intervenido de su tobillo. Ania podrá contar por fin con un centrocampista de corte diferente, puro músculo, y que además podrá desahogar de trabajo a un Sergio Ruiz que en las últimas semanas de 2018 ya empezaba a evidenciar un importante cansancio.

Por lo demás y teniendo en cuenta que Ania suele tener siempre alguna sorpresa preparada en la confección de su alineación, las otras dudas se centran en si es Quique Rivero o es Rafa de Vicente quien acompaña a Sergio Ruiz en el doble pivote y si el técnico elige la lucha y movilidad de Jon Ander o el remate y la referencia de Dani Segovia en la punta de ataque. Aunque tanto Ania como el director deportivo, Chuti Molina, aseguran una y otra vez que Rulo es uno más de la plantilla, parece poco probable que el valenciano le arrebate el puesto en el lateral izquierdo a Julen Castañeda esta tarde.

Mala fecha

Las Gaunas será un buen escenario para ver si el parón navideño le ha venido bien a un Racing que ya andaba tirando de remos en las últimas semanas de 2018. Las sensaciones dejadas por el equipo no eran los mismos y los resultados, sin dar lugar a preocupaciones, también se estaban empezando a ver afectados. De hecho, el equipo cántabro llega hoy a Logroño después de dos partidos sin conocer la victoria. Sigue líder holgado, pero ha puesto el listón tan alto que ahora todo sabe a poco. Por eso un tercer encuentro consecutivo sin victoria sonaría a verdadero momento de debilidad, más aún con lo que el mes de enero trae por delante.

Lo que sí ha trastocado el partido es la mala fecha que ha elegido el calendario para la visita del Racing a Logroño. Sin duda, el desplazamiento favorito de la afición verdiblanca desde que el equipo cántabro se encuentra penando por la Segunda División B. Esta vez, los Reyes Magos ganan y de los más de 2.000 seguidores montañeses desplazados en las últimas temporadas, en esta ocasión tal vez no lleguen al medio millar. En los Campos de Sport apenas se han vendido 250 entradas de las 600 enviadas por la Unión Deportiva Logroñés, a las que habrá que sumar las que adquieran los aficionados que se desplacen a última hora y pasen por la taquilla de Las Gaunas. El propio club riojano, que pierde quizá la mejor taquilla de la temporada y la hostelería local han sido los otros grandes damnificados. El estadio estará lleno por la mañana para recibir a Sus Majestades de Oriente, pero por la tarde gran parte de los asientos quedará a la vista.