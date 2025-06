Marcos Menocal Santander Domingo, 8 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

«Una y otra vez, ¿alguien sabe lo que estamos buscando?». Estas palabras pertenecen a un retazo de la canción de Queen con la que ... Freddie Mercury se despedía, pero aún sabiendo que él ya no estaría presente, mandó un mensaje fuertemente arraigado entre los artistas: 'No importan los imprevistos que surjan, el espectáculo debe continuar'. Ni más ni menos. Hoy el Racing actúa ante más de 22.000 espectadores y ese es el propósito. No importa lo que ocurra que se encaje un gol, que la pelota no quiera entrar, que llueva o sople sur... La banda seguirá tocando y tocando. Y tiene contratado otro sarao el jueves. Este primer concierto dura 180 minutos más los bises y las canciones añadidas. El 'show' debe continuar.

Racing-Mirandés. 18.30 horas. Arranca el play off, amigos, y lo hace con un ritmo trepidante. Con un Sardinero lleno -que no por ser habitual deja de ser extraordinario-, un Racing enchufado después de haber obtenido una bola extra sobre la bocina y unas ganas locas de tocar los mejores temas de la banda del rocaroll cuanto antes para tomar ventaja. Prepárense, esto va en serio. José Alberto fue el primero en asegurar que esto es un duelo con dos partes, la que se juega en Santander y la que se jugará el jueves en Anduva y, obviamente, esa última será la definitiva. Y eso sí, si el espectáculo empieza bien no hay quien lo pare. El fútbol, como la música, es un estado de ánimo. A todos ustedes les genera más confianza comprobar que el Racing llega con la flecha para arriba, a que se les tararee el once inicial. Sí, aunque está decidido -con permiso de José Alberto- que hoy repetirá la misma alineación que saltó al campo para enfrentarse al Granada hace una semana, más que los nombres, transmite más confianza lo que se vio en el último minuto de aquel partido. Eso, eso fue espectáculo. Ampliar Play off. Partido de ida Campos de Sport, 18.30 (Movistar)

Árbitro: Sánchez López (C. Murcia)

Racing Entrenador: José Alberto López // Suplentes: 1.Parera, 3.Saúl, 5.Pol Moreno, 24.Javi Montero, 18.Manu Hernando, 15.Marco Sangalli, 21.Unai Vencedor, 7.Lago Junior, 12.Maguette, 14.Ekain, 18.Manu Hernando, 19.Karrikaburu, 20.Suleiman Cámara, 29.Jeremy y 32.Salinas

Mirandés Entrenador: Alessio Lisci // Suplentes: 1.Lusi López, 29.Iker Benito, 8.Carlo Adriano, 21.Postigo, 5.Tachi, 7.Adrián Butzke, 27.Joel Roca, 28.Alberto Dadie, 20.Andre Martín, 11.Álex Calvo y 3.Julio Alonso Después de 42 partidos, de semanas con la moral por las nubes y otras tantas mordiendo el polvo. Después de dudas, risas, sueños y lágrimas, la pizarra del míster tiene que darle la alternativa a los mejores once futbolistas para un partido como el de hoy. Jokin Ezkieta se ha asegurado su sitio aunque suene mal la orquesta. Ha sido el que menos ha desafinado de todos y a guantes se encomienda parte del racinguismo. Raro es que alguien que no acostumbra a hacer muchos variaciones los vaya a hacer en un día sin recambio. Raro. Por eso, al portero lo custodiará una línea de cuatro defensas que ha tenido sus luces y sus sombras, pero que ha llegado como fija en el manual del cuerpo técnico. En los laterales, parte de la esencia de este equipo; Clèment Michelin, por una banda, y Mario García, por otra. Dos futbolistas con recorrido, que han sufrido una pequeña mutación y ahora defienden mucho más que antes sin dejar de hacer lo que les ha colocado como titulares. A la, quién sabe, penúltima parada de la gira llegan con mejor voz que nunca. Sus dos compañeros de zaga serán Álvaro Mantilla y Javi Castro. Ahora, y desde hace unos meses, son los dos centrales de cabecera de José Alberto y con ellos va a citarse con el destino. Es probable que no estén en su mejor versión, pero dan aquello que busca el director de orquesta: Intensidad, concentración y rapidez al espacio. Hoy deberán funcionar como uno solo si quieren desarticular a sus rivales, con un Panichelli como referencia en ataque que domina todos los registros y a quien se debe atar en corto para impedir buena parte del juego del Mirandés. En el centro del campo, curiosidades del fútbol, Víctor Meseguer ha llegado con la música a todo volumen. Nunca es tarde. Con dos ascensos a Primera en sus piernas, José Alberto ha optado por tenerle en el 'prao' para que contagie con lo que sabe. Noticia relacionada El Racing pide otro recibimiento a lo grande Aritz Aldasoro puede ser su compañero, si el dolor de la rodilla prescribe y a partir de ahí, cuatro futbolistas para quien el día de hoy ha de ser su mejor función: Rober, Íñigo Vicente, Juan Carlos Arana y Andrés Martín. Los cuatro están llamados a rematar todo lo bien que se hizo en este curso. Rober es el último en entrar y al que el míster también le ha dado su confianza aún a riesgo de quitársela a otros. Los otros tres, sobran palabras. Ellos solos son el título del disco. Y estos son parte de los artistas de esta historia de fútbol que comenzó en agosto y a la que se han sumado un porrón de extras que puebla las gradas. En el banquillo hay jugadores que tuvieron su espacio; otros tienen experiencia, pero les faltaron minutos y otros cuyo carisma puede más que su fútbol. Todos tendrán su momento en esta eliminatoria. Todos son importantes. Y dispuesto a que todo suene mal, un Mirandés pletórico, que ha superado todos los pronósticos y que juega en Santander sin ninguna presión. Es un equipo de autor, de Alessio Lisci, que ha entonado un fútbol práctico partiendo desde una defensa de cinco difícil de ver y cuyos resultados nadie esperaba. El jueves andaban festejando su cuarto puesto por las calles de Miranda de Ebro, como si el ascenso fuera un añadido. Si los expertos siempre dicen eso de 'salgan ahí y disfruten', el Mirandés puede ser muy peligroso. No ha hecho otra cosa que disfrutar.

