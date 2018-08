Juanjo y Antonio Tomás aspiran a seguir en un Racing que ya les ha relegado

«No me considero titular y menos a principio de campaña»

Álvaro Cejudo se reincorporó ayer al trabajo con sus compañeros. «He estado con un poquito de malestar, pero ya estoy preparado para empezar la temporada», dijo el cordobés. Un futbolista que, por currículum, está llamado a ser uno de los puntales de la plantilla. Sin embargo, apela a la modestia: «No me considero titular y mucho menos a principio de campaña. Se va a necesitar de todo el mundo, para eso somos un equipo competitivo en todos los puestos. En el plano personal, intentaré aportar todo lo que pueda».

En su opinión, «la pretemporada ha estado bastante bien a nivel tanto de resultados como de juego y sensaciones, así que estamos contentos con poder empezar con optimismo», afirmó. No tiene preferencia por jugar en el centro o en la banda. «En los dos sitios más o menos he jugado mucho tiempo. Lo que me gusta es jugar. No me importa la demarcación», añadió.

Y para él lo más importante es que la plantilla sea consciente de lo que se va a encontrar de aquí en adelante: «Lo bueno es que sepamos que va a haber momentos en que tengamos que jugar sin balón y otros con balón. Debemos ser capaces de adaptarnos». «El trabajo del míster ha ido a concienciarnos en que va a haber partidos que nos vamos a encontrar equipos que pueden encerrarse atrás y tenemos que estar preparados para todo eso. Hay plantilla para poder sacarlo adelante».