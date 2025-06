Tiene 87 años –este año cumple 88– y acumula 84 siendo abonado del Racing. Solo tres años de su vida no ha sido socio racinguista. ... Mauricio Gómez habla con El Diario Montañés y no se muestra muy optimista con el ascenso a Primera. Eso sí, también muy feliz con el club de su vida y con los aficionados. «No sé cómo agradecerles», admite.

–¿Cuál es su primer recuerdo con el Racing?

–Recuerdo los momentos felices, Las temporadas en Primera. En concreto, me acuerdo de los partidos de Ortega, Lorín, Amorebieta, Ruiz, Herrero, Mathiensen, Nemes, Joseíto, Alsúa y Echeveste –enumera de carrerilla la alineación de los años cincuenta–. Y de un penalti que tiró Alsúa al portero del Barcelona, Ramallets. El arquero le decía que no lo iba a meter, Alsúa anotó el gol y le dedicó una ristra de cortes de manga.

–¿Cómo cree que ha evolucionado el club, de estar al borde de la desaparición a pelear por volver a Primera trece temporadas después?

–En la Junta de Accionistas de este año lo he dicho. Si no llega a ser por Sebastián Ceria, igual por estas fechas, no habría existido el Racing. Revilla traía cada cosa que era la leche. Recuerdo a Ali Syed, que se supone que tenía mucho dinero y era todo mentira. Le estaba buscando la Interpol, estaba con guardaespaldas en el Hotel Real... No sé quien pagaría eso, porque el no tenía nada. No hemos tenido a gente que quisiera cuidar al Racing. Si no fuera por Ceria, igual ni existíamos o estábamos jugando con el Laredo, el Santoña, la Gimnástica y todo eso.

–¿Qué balance hace en general de la temporada?

–El año pasado y este lo hemos hecho muy bien, lo que pasa es que nos ha disgustado un poco, porque hemos empezado muy bien y luego el equipo se ha venido abajo. La derrota con el Cartagena nos hizo mucho daño. Este año hemos perdido en la ida y en la vuelta, con un equipo que estaba descendido. Empezamos muy bien, sacando seis y siete puntos al segundo, pero a última hora se ha fastidiado.

–¿Cómo vivió el empate del Eldense en los últimos instantes?

–Eso es un fallo enorme, no sé de quién. Tengo un nombre, pero no lo voy a decir, porque me llevo bien con él y no le veo tan mal entrenador. Ya lo he dicho (Risas). Aunque sea, hay que meter a los once hombres debajo de la portería, para que no entre ese balón. Faltaban unos segundos.

–El pasado domino encajó gol en el segundo 48, pero remontó. ¿Qué le pareció el partido?

–Ahí veo un fallo también del que he dicho antes. El Racing siempre sale igual, en casa y fuera. Nada más empezar, a los cuatro o cinco minutos, nos meten un gol y ya estás decepcionado. Fuera de El Sardinero, también nos ha pasado, que íbamos ganando y luego perdíamos o nos empataban. Esta temporada el único partido bueno que recuerdo como visitantes fue contra el Zaragoza. Nos pitaron un penalti en contra en el último minuto y nuestro portero lo paró.

–En el play off, Racing-Mirandés. ¿Cómo lo ve?

–Pues qué quiere que le diga. Que íbamos ganando la otra vez 0-1 y luego nos ganaron. A última hora nos ganaron y nos metieron dos en el segundo tiempo. Hay que buscar la forma de, si vamos ganando, aguantar y destruir el juego rival.

–¿Cree que en el play off cambiarán las cosas?

–Lo veo difícil.

–¿Hubiese preferido enfrentarse a Oviedo o Almería?

–Igual al Oviedo. Prefería al Oviedo, porque el Mirandés tiene un delantero centro muy bueno –habla de Panichelli–.

–¿Cree que el Racing logrará el ascenso esta temporada?

–No. Rotundamente.

–¿Qué mensaje envía Mauricio Gómez al racinguismo para la recta final?

–Son una gloria. El domingo pasé por la zona donde iban a pasar los jugadores y los aficionados me aclamaron. No sé cómo agradecerles. Es un sueño. Ayer, lo mismo, al salir del Ayuntamiento, una señora me pidió una foto y luego un muchacho también me saludó. Nunca pensé vivir esto.