Los racinguistas eligen rival para el play off

Kevin Barquín Santander Martes, 3 de junio 2025, 14:15 Comenta Compartir

Racing y Mirandés se enfrentarán cara a cara en busca de un billete para la final de la fase de ascenso. El gol que anotó Marco Sangalli el pasado domingo en el minuto 96, no solo significó la victoria frente al Granada, sino que posicionó al conjunto cántabro como quinto clasificado en Segunda División.

Por lo tanto, su rival será el Mirandés, cuarto en Liga. Los emparejamientos de las semifinales del play off funcionan de la siguiente manera: tercero vs sexto y cuarto vs quinto (ambos enfrentamientos a ida y vuelta y con el segundo partido en el estadio del mejor clasificado).

Pero si nada de eso existiese y cada equipo pudiera elegir su rival. ¿Contra quién quisieran medirse los racinguistas? El Diario Montañés acude a los Campos de Sport para preguntar qué opinan los aficionados.