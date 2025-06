La afición afronta el play off con «la mentalidad renovada»

La presidenta de la Asociación de Peñas del Racing (APR), Judit Jambrina, asegura que el equipo y la afición van a encarar el primer partido ... de play off contra el Mirandés «con la mentalidad renovada» y con un solo pensamiento: «Ganar». Atrás quedaron ya esas dudas y bloqueos mentales que pudiese tener la plantilla y cuerpo técnico -e incluso aficionados-, porque la fase de ascenso es, según Jambrina, «como si fuera otra temporada».

«El partido contra el Granada -que terminó con victoria verdiblanca por 2-1- ha sido un punto de inflexión», dice la presidenta de la APR, que echa la vista atrás para recordar el golpe sufrido en Elda en el último tramo del partido. Un encuentro en el que el Racing se llegó a poner por delante y pudo certificar su presencia para la promoción de ascenso a Primera, pero no pasó del empate (3-3) ante un equipo cuyo descenso se certificó con el balón todavía rodando por el Nuevo Pepico Amat. «Aquello fue una cosa y esto ya es algo diferente», apunta.

Sobre el partido de este pasado domingo contra el conjunto nazarí, la presidenta de las peñas lo tiene claro: «La afición siempre ha creído y ha estado muy ilusionada». Eso sí, también admite que había «miedo de que no saliesen las cosas como se esperaba». «Se vivió con mucho nerviosismo, hasta el gol de Marco Sangalli», confiesa. Por fortuna, todo salió bien y el Racing se medirá el próximo domingo contra los del técnico italiano Alessio Lisci, en un partido en el que espera que «todo vaya bien» y que los verdiblancos saquen «un buen resultado». «Después de trece años, nos toca ya vivir un ascenso a Primera», afirma.

Unas ganas de vivir un ascenso que se ven por toda Cantabria, que está presa de la ilusión que persigue a los racinguistas. El domingo El Sardinero volverá a ser una caldera y desde las peñas animan a todos los aficionados «a que participen en todo lo que se proponga para hacer unión». ¿Recibimiento al equipo?, ¿fiesta en la previa?, ¿otro nuevo tifo?... Todavía, según Jambrina, «no se sabe nada» de lo que se prevé para este primer partido de play off. «Hoy -por ayer- es lunes y todavía no hemos podido hablar nada», dice la presidenta de la APR, quien reitera el mismo mensaje una y otra vez: «Juntos somos más fuertes».

Pero no todo es idílico para Jambrina, ya que, según crítica, hay personas que «con sus abonos han comprado entradas y ahora las están revendiendo». Un hecho que tilda de «vergonzoso», porque «estás dejando de lado a gente que quiere ir a ver el partido para que uno haga negocio». «Están vendiendo cuatro entradas por 400 euros o dos por 75 euros. Me parece una auténtica vergüenza», afea. Y con razón, porque no habían pasado más que unas pocas horas cuando ya había quien estaba intentando sacar beneficio de su acceso a entradas para el encuentro.