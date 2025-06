Silvia Martínez Ruiz (Requejada, 1985), excapitana del Racing y referente del fútbol cántabro, repasa la evolución del balompié femenino en la región y analiza las ... posibilidades de los verdiblancos en las semis del play off: «El Mirandés nos hizo bastante daño en la ida en casa, esperemos que este domingo no sea así, que tengamos un resultado favorable y vayamos a Miranda de diferente manera».

-¿Cuál ha sido su mejor experiencia como futbolista?

-He tenido muchas y espero que alguna más me quede, pero sin dudarlo, fue el año que ascendimos a Primera División. Cuando éramos Sociedad Deportiva Reocín Racing.

-¿Cómo cree que ha evolucionado el fútbol femenino en Cantabria en los últimos años?

-Sobre todo ha sido en los cinco últimos años cuando mayor impulso ha dado. Es cierto que desde 2013-14 se empezó a apostar por canteras femeninas, primero con la creación del Monte y posteriormente, la llegada de Pedro Munitis a la cantera del Ave Fénix. Para eso, tuvieron que pasar 30 años, desde que una niña tuvo que llamar a la puerta muchas veces para que la dejasen jugar al fútbol, que en este caso era yo. Verlo desde la barrera y que no sufran las niñas, es lo más importante. El salto que falta por dar todavía en Cantabria es enorme. Necesitamos la colaboración de todos y de todas para que esto crezca.

-¿Cómo de importante fue el paso del Reocín al Racing?

-Desde el plano personal, que soy la única que he vivido todos los traspasos: Reocín Racing, Sociedad Deportiva Reocín, Club Deportivo Elemental... Soy la única que sabe lo que se ha sufrido. Se ha tenido que llevar el escudo portado sin poder dar ese paso, ha sido muy complicado, muy difícil, muchas negociaciones. Pero al final estar dentro de una infraestructura es lo que te da el salto cualitativo para una mayor profesionalidad. Reúne todos aquellos requisitos que estaban faltando. No por temas económicos, sino por temas estructurales y a nivel profesional, que es de lo que se trata y de intentar equiparar lo masculino con lo femenino.

-Hablemos de la actualidad del Racing masculino. ¿Qué balance hace de la temporada?

-Sufriendo. Como racinguista que soy desde la cuna, otro año donde hasta diciembre el equipo volaba y después, ha habido varios baches, pero ahora toca el Mirandés. Sabiendo que nos hizo bastante daño en la ida en casa, esperemos que este domingo no sea así, que tengamos un resultado favorable y vayamos a Miranda de diferente manera. Es cierto que de los rivales que había, personalmente, encontrarse con el Mirandés a estas alturas y con sus últimos partidos, va a ser un partido súper emocionante y creo que se va a decidir por un resultado corto a favor del Racing.

-¿Hubiera preferido enfrentarse a alguno de los otros equipos?

-Cualquiera de los tres son complicados. Sí que es verdad que hubiera preferido al Almería, pero cualquiera de los tres serían difíciles. Oviedo, de cara a un hipotético paso a la final de play off, sería otro partido a cara de perro y ante un rival que en el norte, sabemos la rivalidad que hay. Puestos a elegir, hubiéramos elegido el segundo puesto para no tener que jugar el play off, pero no puede ser así.

-Ayer, el Racing encaja el gol en el segundo 48'' y luego le da la vuelta al marcador. ¿Qué le pareció el partido?

-(Suspira mientras escucha la pregunta) Acababa de poner el partido y no me lo creía. Veía que podía pasar y con el rechace al borde del área dije que marcaban y así fue. Remontar no es fácil, pero se recompuso, empezó a jugar como sabe y a aparecieron los jugadores que tienen que aparecer. Son jugadores que destacan por encima de muchos y necesitamos sus destellos. Podía haber pasado de todo, pero al final con ese gol de Sangalli, pudimos disfrutar de los últimos minutos.

-¿Se logrará el ascenso esta temporada?

-Si asciende va a ser un sueño. Creo que los sueños se cumplen. Y se cumplen a base de trabajo. Hemos tenido que esperar a la última jornada para entrar al play off y creo que sufriremos hasta el último segundo, pero ascenderemos.

-¿Qué mensaje le da una excapitana del equipo femenino al racingismo para el play off?

-Se ha vuelto a demostrar ayer. No solo aprietan los 23.000 que están en el estadio, sino los que rodean El Sardinero, la gente que no podemos acudir y que lo vemos a través de un monitor o del teléfono, en Cantabria o en cualquier parte del mundo. Se ha visto que estamos ahí y que una vez más podemos demostrarlo. Estoy segura de que se va a clasificar y falta un pasito más. Que sigan confiando y a conseguirlo el domingo.